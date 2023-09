Dette gjorde Isak (19) med de lange lokkene før militæret

DONERTE HÅRET: I stedet for at håret ble klippet og kastet i søppelet i militæret, valgte Isak Haugedal Söderholm å donere håret sitt før han dro. Foto: Privat

Tirsdag dro Isak Haugedal Söderholm (19) fra Klepp til Oslo for å bli en del av musikktroppen i Hans Majestet Kongens Garde.

Ifølge Gardens hjemmeside må man klippe håret til en lengde på ni til tolv millimeter på toppen av hodet – da funker det dårlig med en hårlengde på 30 centimeter.

I stedet for å kaste de lange lokkene i søppelet, hadde Haugedal Söderholm en annen idé om hva han kunne gjøre.

Det var Jærbladet som først omtalte saken.

Ville donere til en god sak

Ettersom 19-åringen ikke har hatt noe i håret, og det var ganske friskt, sjekket han opp mulighetene for å donere håret sitt før han dro.

– Jeg tenkte at jeg heller kunne gi det til en god sak, for når du kommer inn i militæret pleier man å ta alt håret. Jeg ville ikke at det bare skulle bli kastet, sier Haugedal Söderholm til TV 2.

FRISKT HÅR: Isak Haugedal Söderholm har ikke hatt noe i håret sitt de siste årene, og det var langt og friskt før han klippet det. Foto: Privat

Rogalendingen håper at håret hans kan bli brukt til parykk for dem som er rammet av kreft og ikke har hår selv.

– Mange unge mister håret på grunn av cellegift – spesielt da har du nok lyst på hår. Jeg vet at jeg selv hadde hvert fall hatt lyst på det, forteller han.

Haugedal Söderholm begynte å spare til langt hår for seks år siden, og han har hatt langt hår de siste fire årene.

Inspirert av lillebror

Dette er ikke første gang noen i familien hans sparer til langt hår, for så å donere det bort.

I 2017 valgte 19-åringens lillebror, Tilo Isak Haugedal Söderholm (11), også å donere bort håret sitt. Da var han fire år.

Dette inspirerte storebroren til å gjøre det samme med sitt lange hår:

SPARTE FLERE ÅR: Rogalendingen begynte å spare til langt hår for seks år siden. Foto: Privat

– Da vi snakket om at jeg måtte fjerne alt håret i militæret, snakket vi også om at han (lillebror) hadde gjort det samme, forteller rogalendingen og legger til:

– Så jeg tenkte: Hvorfor ikke gjøre det samme når jeg uansett må ta alt?



Haugedal Söderholm er spent på å bli en del av rekrutten og musikktroppen i Garden hvor han skal spille på eufonium, som han beskriver som en liten tuba.

– Jeg gleder meg kjempemye. Jeg ville ikke gå et år uten å spille, for jeg vil drive med musikk etterpå. Så jeg så på det som en mulighet til å holde spillingen ved like, om ikke å bli enda bedre, sier han til TV 2.