Dette er Nakstad sin beskjed til deg nå

I FHI sin ferske ukesrapport torsdag ettermiddag kommer det frem at antall koronatilfeller synker.

– Tallene for uke 1 bekrefter at den åttende koronabølgen er på retur. Det er nå bare halvparten så mange innleggelser per uke som før jul, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Tydelig nedgang

I tillegg er influensaaktiviteten synkende.

– Andelen influensapositive gikk fra 16 prosent til 13 prosent i uke 1, ifølge FHI.

Det har også vært en nedgang i antall nye influensainnleggelser på sykehus, fra 393 innleggelser i uke 52, til 224 innleggelser i uke 1.

– Utviklingen tyder på at befolkningsimmuniteten er ganske god, både mot covid-19 og influensa.

Influensajoker

En joker i årets influensaepidemi er imidlertid at man har to influensavirus i utbrudd samtdig.

– Den videre utviklingen er usikker. Vi kan ikke se bort fra en ny tilvekst senere i januar, og ny topp på senvinteren, står det i rapporten.

Rostrup Nakstad sier tallene tyder på at vi er på vei over den første influensatoppen denne vinteren.

Usikker utvikling

Men i likhet med FHI, er han tydelig på at vi fort kan stå overfor en ny topp senere.

– De neste ukene tror jeg smitten vil flate ut, både for covid-19 og influensa. Hvis det blir en lang og kald vinter, er det mulig at flere vil bli smittet igjen utover i februar og mars, men det er foreløpig usikkert.

Det er imidlertid grep vi alle kan ta, for å unngå en ny topp.

– Vårt råd er fortsatt å holde seg hjemme ved sykdom, og ellers vise hensyn til særlig utsatte grupper. Hvis vi alle fortsetter slik gjennom vinteren, vil vi kanskje ikke få flere store smittebølger som skaper problemer denne sesongen.