Dette er krigens spilleregler

Hamas og Israel er i full krig. Bygninger har blitt bombet sønder og sammen. Sivile blir holdt som gisler.



Israel og Hamas beskylder hverandre for krigsforbrytelser. Men hva av det som har skjedd til nå er krigsforbrytelser?

For å svare på dette spurte TV 2 en ekspert.

– Det mest åpenbare tilfelle av krigsforbrytelser til nå er Hamas sine drap på og kidnapping av sivile den 7. oktober, sier Camilla Guldahl Cooper.

Hun er førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen.

EKSPERT: Camilla Guldahl Cooper ved Forsvarets Høgskole er ekspert på krigsforbrytelser. Foto: Forsvarets høgskole – Stabsskolen

Israel har innført total blokade av Gaza. Det er mangel på vann, mat, strøm og medisiner for Gazas 2,2 millioner innbyggere.

Dette kan også være et eksempel på en krigsforbrytelse, sier Cooper.

– Men dette avhenger av om det var utsulting av sivilbefolkningen som var hensikten.

Men hva er krigsforbrytelser, og hva er egentlig lov i en krig?

Krigens folkerett

– Partene skal forholde seg til krigens folkerett når de gjennomfører en krig, sier Cooper.

Krigens folkerett er rettsregler som gjelder i alle tilfeller av væpnet konflikt, om det er mellom stater eller væpnede grupper. Reglene regulerer hvordan man skal utføre en krig eller væpnet konflikt.

Reglene i krigens folkerett er bygget på fire grunnleggende prinsipper: Distinksjon, militær nødvendighet, proporsjonalitet og humanitet.

Konflikten og krigen kort forklart: Dette har skjedd til nå: Lørdag 7. oktober iverksatte Hamas et omfattende angrep mot Israel. Hamas er et palestinsk politisk parti og militær gruppe som har holdt kontroll over området Gazastripen siden 2007. I det første angrepet sendte Hamas tusenvis av raketter mot Israel. Søndag 8. oktober erklærte Israelske myndigheter offisielt krig mot Hamas, og har siden gjennomført en rekke motangrep. Partene har vært i stadig aktiv konflikt siden 2007, men Israel har ikke brukt krigsbegrepet mange ganger tidligere. Dette er det blodigste sammenstøtet mellom Israel og Hamas siden 2014. Over 1000 personer er drept foreløpig, og krigen ser ut til å skalere ytterligere. Dette er bakgrunnen: Israel-Palestina-konflikten har dype røtter. Israel ble opprettet i 1948, med hensikt om å gi jøder sin egen stat. Mange arabere har bodd i områdene som utgjør Israel og Palestina i generasjoner. Begge gruppene mener de hører hjemme i området. I 1948 begynte jødiske innflyttere og palestinsk lokalbefolkning å krige. Dette førte til opprettelsen av staten Israel, og ble starten på en krig som aldri har gitt seg helt. Palestinerne har levd under Israelsk okkupasjon siden 1967. Selv om Hamas tok makten i 2007, anser FN Gazastripen for fortsatt å være under israelsk okkupasjon. Israel har sikret seg dette ved å opprette en blokade, som har begrenset folk og varer fra å komme inn og ut av området. Kilder: Store norske leksikon / FN-sambandet

Hva kan man angripe?

Lidelsen for de sivile på Gazastripen øker for hver dag som går. De har ikke tilgang på strøm eller vann. Flere hundretusen er drevet på flukt. Tirsdag kveld ble flere hundre palestinere ble drept i en eksplosjon i et sykehus i Gaza.

Hamas hevder at Israel står bak, men Israel mener det var en feiltenning i en palestinsk rakett.

Flere har omtalt angrepet som en krigsforbrytelse.

– Hvis disse opplysningene er riktig, så er det et brudd på alt hva vi har av folkerett og regler for krigføring, punktum, sa Hilde Henriksen Waage, historieprofessor ved UiO og seniorforsker på Prio, til TV 2.

Hva som er lov, eller ikke lov å angripe i en krig kalles distinksjonsprinsippet.

Et sykehus er det ikke lov å angripe, forklarer Cooper.

Sykehus, religiøse bygninger og kritisk infrastruktur har nemlig en særskilt beskyttelse i krigens folkerett.

– Det skal ekstremt mye til for at det blir et lovlig mål, understreker Cooper.

Om et sykehus blir brukt militært til oppbevaring av våpen eller et hovedkvarter, kan det bli et lovlig mål.

Om man velger å angripe et sykehus, fordi den militære bruken tilsier at det er blitt et lovlig mål, skal det sendes ut advarsel, forklarer Cooper.

SIVILE: Palestinere ser etter overlevende etter et israelsk luftangrep tidligere denne uken. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

Motparten skal ha anledning til å stoppe den militære bruken og skåne sykehuset, og sivile en mulighet til å evakuere. Det er heller ikke lov å angripe humanitære kolonner.

– Det er lov å angripe stridene styrker, militært utstyr og sivile gjenstander som blir brukt som en militær funksjon.

Det er ikke lov å angripe sivile, som har en såkalt generell beskyttelse. Det betyr at de som hovedregel ikke skal angripes.

Men dette gjelder ikke alltid.

UVENTET ANGREP: En gutt i Israel tenner lys til minne om israelerne som ble drept under Hamas sitt angrep mo flere byer i Israe. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

Dersom sivile tar del i krigen, eller for eksempel Hamas bruker et hus som hovedkvarter, kan det være et lovlig mål.

Proporsjonalitetsprinsippet

Det finnes altså lovlige, og ulovlige mål i en krig. Men selv om noe er et lovlig mål, er det ikke nødvendigvis lov å angripe.

– Hvis Hamas har sitt hovedkvarter i en kjeller i et boligkompleks, vil boliggården kunne bli et lovlig mål fordi Hamas bruker det, forteller Cooper.

Likevel kan selve angrepet være en krigsforbrytelse.

– Det vil ikke nødvendigvis være et lovlig angrep fordi det vil være så store sivile tap, forklarer Cooper.

Det kalles proporsjonalitetsprinsippet.

Man må gjøre en vurdering av hva man forventer den sivile skaden blir, opp mot den forventede militære fordelen.

Det er noe av det som gjør en eventuell bakkeinvasjon av Gaza så vanskelig.

– Det er derfor Israel ber de sivile evakuere, og Hamas ikke vil at de skal dra, sier Cooper.

Om sivile blir tvunget til å bli, blir de brukt til det man kaller menneskelig skjold, sier Cooper. Det er forbudt. Likevel er det flere historiske eksempler på at dette skjer.

En sovende soldat

Det er etter krigens folkerett lov til å angripe militære mål, og styrker i kamp. En soldat vil være et lovlig mål, men også her har folkeretten retningslinjer.

I Ukraina-krigen har det kommet fram flere videoer av soldater som blir henrettet.

BUTSJA: Mellom februar og mars i fjor ble byen Butsja i Ukraina okkupert av russiske styrker. Hundrevis av sivile ble drept, og lagt ned i massegraver. Foto: Aage Aune / TV 2

– Rene henrettelser er aldri lov. Hvis en soldat er tatt til fange eller har overgitt seg, skal man ikke henrette dem. I Ukraina-krigen har man sett en del av dette, drap av personer som har vært bakbundet, sier Cooper.

En soldat som er med i krigen er et lovlig mål og kan angripes selv om han ikke er i kamp.

– Det er lov å drepe en soldat som fremdeles er en del av striden, de trenger ikke å være i aktiv kamp. En soldat kan angripes selv om han sover.

Resten av livet

Hvem har ansvar for å følge med på krigsforbrytelser, og hva skjer med dem som begår krigsforbrytelser?

– På kort sikt er hovedkonsekvensen at man mister legitimitet og støtte i verdenssamfunnet. Land i krig er avhengig av støtte fra verdenssamfunnet.

På lengre sikt vil det være et strafferettslig ansvar, svarer Cooper, både for soldatene som har begått handlingene og deres militære sjefer.

Det er også noe annet som skiller krigsforbrytelser fra andre forbrytelser.

– Det er ingen foreldelsesfrist på krigsforbrytelser. Det du gjør under krig vil følge deg resten av livet.

Krigsforbrytelser har ikke bare den hensikt å straffe, men også gi klare retningslinjer for hvordan man kan utføre en krig på en legitim måte, sier Cooper.

– Det er viktig både for staten og de militære styrkene som skal leve med det de har gjort.