Samtidig som den tidligere presidenten er fullt opptatt med fire rettssaker mot seg, og må melde seg for politiet i Georgia torsdag, skal de andre republikanske presidentkandidatene kjempe om velgernes gunst i en TV-sendt debatt.

Trump har allerede fastslått at han ikke vil delta på de to debattene som arrangeres av Det republikanske partiets nasjonalkomité (RNC), til tross for at RNC har forsøkt å få ham med.

Ligger langt foran

USA-eksperter mener at Trump likevel vil prege debatten.

– Vi vil fort komme i en situasjon der flere av dem kan komme med sterke anklager mot Trump, som ikke er der. Det er ikke unikt. Hadde Trump hatt en knepen ledelse på nominasjonene, ville han risikert mer ved ikke å stille opp.

Det sier historiker og USA-kjenner Hans Olav Lahlum til TV 2. Han tror interessen for debatten ville vært enda større om Trump var med.

Nå er han mest spent på hvordan Florida-guvernør Ron DeSantis vil klare seg.

– Han er den av dem på scenen som er den reelle kandidaten og utfordreren til Trump, sier Lahlum til TV 2.

USA-KJENNER: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Guvernøren ligger som nummer to på meningsmålingene med 14,5 prosent, mens 52 prosent av republikanerne foretrekker Trump som sin presidentkandidat, ifølge nettstedet FiveThirtyEight.



Lahlum mener at det er DeSantis som har mest å vinne av kandidatene, men også mest å bevise i Trumps fravær.

– Det blir spennende å se hvordan han preger debatten. Om han skulle stivne i debatten her, slik han har hatt noen øyeblikk av tidligere, vil det bli brukt mot ham for alt det er verdt. Da vil det stilles spørsmål ved om han kan hevde seg i en valgkamp, sier Lahlum.



Gave til Joe Biden

– Dette er deres store sjanse til å ha noe som helst håp om å ta igjen Trumps overtak, mener TV 2s kommentator Eirik Bergesen.

Han er usikker på hvor hardt de andre toppkandidatene vil gå ut mot Trump i debatten, men mener at deres beste strategi er å samle seg mot ham, slik Demokratenes kandidater gjorde mot sterke Bernie Sanders i 2020.

– Da sluttet alle seg samtidig om Biden, som hadde hatt en dårlig valgkamp, sier Bergesen.

USA-KOMMENTATOR: Eirik Bergesen i TV 2. Foto: Erik Edland / TV 2

I morgenprogrammet «Fox & Friends» denne uken, sier verten Steve Doocy at Trumps avgjørelse er en gave til president Joe Biden.

– Ved å droppe debattene, kan Donald Trump faktisk hjelp Joe Biden, for han gir Biden en unnskyldning for å ikke debattere mot Trump», mener Doocy.

Ifølge Fox-verten er dette et argument Ronna McDaniel også brukte da hun forsøkte å overtale Trump til å delta.

Doocys kollega Brian Kilmeade er enig og antyder at det er gunstig for Biden «fordi han ikke klarer å fullføre en setning», skriver det politiske nettstedet The Hill.

Redd for hva Trump vil si

Den republikanske strategen David Capen sier til The Hill at Trumps fravær gjør at kandidatene kan fokusere på politikk fremfor personangrep.

– Vi vet allerede hvordan Trump oppfører seg, så dette er en dyrebar mulighet for guvernør DeSantis til å skille seg ut og løfte debatten ved å fokusere på temaer som jobber, utdanning og nasjonal sikkerhet, sier Capen.

Bergesen tror at rettssakene er hovedårsaken til at Trump står over de første to debattene.

– Det er veldig viktig i Trump-leiren nå at han ikke sier noe som kan ødelegge for ham i rettssakene. Jeg tror derfor at advokatene hans har gitt ham råd om å ikke delta, i frykt for hva han vil finne på å si.

DELTAR: Senator Tim Scott (øverst t.v.), Florida-guvernør Ron DeSantis, tidligere Sør-Carolina-guvernør Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie (nederst t.v.), tidligere visepresident Mike Pence, Nord-Dakota-guvernør Doug Burgum og tidligere Akransas-guvernør Asa Hutchinson. Foto: AP Photo

I tillegg påpeker TV 2s USA-kommentator at Trump i en debatt vil bli presset til å begrunne hvorfor han fremdeles hevder at forrige valg var fikset, noe som er behørig motbevist.

– Trump må ha et svar på det, og det har han ikke. Han har ikke et godt svar på hva som skulle tilsi at valget ble stjålet fra ham, sier han og legger til:

– Han har heller ikke et godt svar på hva som er problemet med å tiltale ham, utover at han har rett på ytringsfrihet, og vi vet jo at det ikke er det tiltalene går ut på.



Bergesen er spent på om de andre kandidatene leverer gode nok utspill til at de får bred omtale i både sosiale og tradisjonelle medier etterpå.

Mens Lahlum mener at Trumps forsprang på meningsmålingene er så stort at han burde klare å beholde den og vinne nominasjonsvalget.

– Men vi har sett tidligere at det kan svinge ganske mye frem og tilbake og at kandidater har ligget godt foran, men så kollapset.