– Det var så urettferdig at gjerningsmannen skulle få feire jul og ikke Tina

NÆRT BÅND: Tina Jørgensen og mamma Torunn Austdal Rasmussen hadde en sterk og nær relasjon. Her fra et godt øyeblikk mellom mor og datter på 90-tallet. Foto: Privat / Novemberfilm / TV 2

Natt til søndag 24. september i år 2000, forsvinner den livsglade stavangerjenta Tina Jørgensen.



20-åringen har forlatt kjæresten etter en krangel på byen, og tilsynelatende reist hjem til leiligheten sin. Fem uker senere blir hun funnet drept i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren.

STILLER OPP I DOKUMENTAR: – Grunnen til at jeg valgte å være med i denne serien, er at jeg ikke har en drapsmann å forholde meg til, sier Torunn Austdal Rasmussen til TV 2. Foto: Novemberfilm / TV 2

Dette er bare begynnelsen på Torunn Austdal Rasmussens livs mareritt. For Tinas mor ble livet aldri det samme igjen etter den fatale høstdagen i september.

Til tross for at politiet gjennom årenes løp har siktet flere ulike personer for drapet på Tina, blant dem kjæresten, har politiet aldri klart å ta noen for retten.

Og i dag står familien fremdeles uten svar på hvem det var som frarøvet Tina livet, og endret familien – og norgeshistorien – for alltid.

SOSIAL OG LIVLIG: Familie og venner beskriver Tina Jørgensen som en sosial, livlig og utadvent jente - som elsket livet. Her fra sin egen femårsdag. Foto: Privat / Novemberfilm / TV 2

– Ikke vanskelig å gå inn i historien om Tina

Denne høsten er TV 2 aktuell med en seks episoder lang dokumentar, som har fått tittelen «Tina – jakten på en drapsmann». Dokumentaren er et samarbeid med Stavanger Aftenblad.



Til TV 2 forteller Torunn Austdal Rasmussen hvorfor hun har valgt å stille opp i dokumentaren, som tar for seg det brutale drapet på datteren.

– Grunnen til at jeg valgte å være med i denne serien, er at jeg ikke har en drapsmann å forholde meg til. Jeg ønsker at det en dag dukker opp noe som gjør at dette drapet får en gjerningsmann.

BELYSER SAKEN: Tina Jørgensens mor, Torunn Austdal Rasmussen, fotografert ved Bore kirke - hvor Tina Jørgensen ble funnet død. Her med journalist Hans Petter Aass (t.v.) og forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst, som medvirker i dokumentaren. Foto: Håvard Solem / TV 2

– Er det vanskelig for deg å gå så detaljert inn i historien om Tina igjen?

– Det er ikke vanskelig å gå inn i historien om Tina, hun lever i meg hver dag, sier Torunn ærlig.

Urettferdig at gjerningsmannen fikk feire jul

I et brev til drapsmannen, som sto på trykk i VG i 2000, henvendte Torunn seg direkte til den ukjente personen. I TV 2-dokumentaren leser hun opp fra det ærlige brevet:

«Til Tinas drapsmann. Jeg som mor sitter med tusen spørsmål om hvorfor. Hvorfor. Hvorfor måtte det akkurat være Tina du som drapsmann traff på? Hvorfor kan du ikke komme fram? Jeg håper din julemiddag får en bitter ettersmak. Jeg blir så sint når jeg tenker på at den skyldige går fri og får feire en jul som han har frarøvet min Tina. Men én ting er jeg overbevist om; drapsmannen blir tatt og må ta sin velfortjente straff. Politiet kan sin jobb, og gjør den. Tinas mor.».

– Du skrev brev til drapsmannen som ble publisert i avisen. Hvorfor skrev du dette brevet?



– Jeg husker at julen nærmet seg, og at jeg ønsket så inderlig at en gjerningsperson skulle melde seg. Tina elsket julen, og jeg syntes det var så urettferdig at gjerningsmannen skulle få feire jul, mens min Tina ikke fikk mulighet til det.

SKREV BREV: Faksimile av brevet, som sto på trykk i VG lille julaften 2000, der Tinas mor henvendte seg direkte til drapsmannen. Foto: VG / Novemberfilm / TV 2

Dersom Torunn skulle ha skrevet et lignende brev i dag, er hun sikker på at det hadde sett helt annerledes ut.

– Jeg hadde ikke vært så ydmyk, men heller brukt et tøffere uttrykk. Jeg er nok blitt en hardere person siden den gang, erkjenner hun.

ELSKET JULEN: Tina Jørgensen fotografert på julaften. Ifølge mamma Torunn elsket hun julehøytiden. Foto: Privat / Novemberfilm / TV 2

– Hvordan hadde du formulert brevet i dag?



– Det vet jeg ikke helt, men det hadde nok vært en hardere tone, avslutter Tinas mor.

De seks episodene av dokumentaren «Tina – jakten på en drapsmann» ligger tilgjengelig på TV 2 Play.