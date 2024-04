Det tok flere år før Sara forsto hva hva hun ble utsatt for på nachspiel

Da lege Sara Birgitte (29) ble ført inn på et rom under et nachspiel, gjorde hun som 70 prosent av alle som opplever seg utsatt for voldtekt.

Frikjennelsen av tre menn i Bergen, som var tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne, har opprørt flere – blant andre lege Sara Birgitte Solberg Heiervang, kjent som @saarbarhetslegen på Instagram.

– Som kvinne kjenner jeg meg igjen i denne kvinnen, sier 29-åringen.

18. april skal hun holde appell utenfor Stortinget, der en rekke organisasjoner skal demonstrere for å stoppe straffefrihet for voldtekt.

Solberg Heiervang vil stå på barrikadene for at Norge skal få en samtykkelov, slik som de andre nordiske landene har.

– Det som skjedde meg er ikke straffbart ifølge dagens lov i Norge, fordi jeg prøvde å overleve.

Nachspielet som endret alt

I 2018 reiste Solberg Heiervang til Argentina som utvekslingsstudent. En kveld ute på byen endret livet seg for den unge medisinstudenten.



– Jeg var ute på byen med noen venninner og møtte noen leger der, som jeg syntes virket veldig kule. Som medisinstudent så jeg opp til dem, forteller hun.

Legene ba henne med på nachspiel, noe hun ble med på, men stemningen endret seg raskt da de kom til leiligheten.

– Med en gang jeg kom inn der, tok han ene meg med på et rom og la meg ned på senga. Så kom en kompis av han inn. Og så voldtok de meg, sier hun og fortsetter:

– Jeg frøs til og lå helt stille. Jeg klarte ikke å gjøre motstand, jeg klarte ikke å si nei.

Dette sier straffeloven om voldtekt § 291. Voldtekt Med fengsel inntil 10 år straffes den som a. skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,

b. har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c. ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. § 297. Seksuell handling uten samtykke Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.



Kilde: Lovdata

TV 2 har ikke fått tak i informasjon om hvordan Argentina definerer og straffer voldtekt. Solberg Heiervang anmeldte aldri hendelsen til argentinske myndigheter.

Politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty International Norway, forteller at majoriteten får samme reaksjon som 29-åringen.

Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

– En voldtekt i dag er kun en situasjon hvor det enten er brukt vold eller trusler for å oppnå sex, eller at man har sex med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty International Norway.



– 70 prosent av de som utsettes for voldtekt fryser, stivner, klarer ikke å bevege seg eller snakke, sier Kaatee.

Amnesty, som ønsker innføring av samtykkelov, mener at den norske straffeloven per i dag ikke fastslår at sex uten samtykke er voldtekt.



Solberg Heiervang skammet seg over at hun frøs og ikke klarte å gjøre motstand.

– Jeg har etter hvert skjønt at det er et overlevelsesinstinkt, som tar over når man opplever å være i livsfare. Urhjernen bestemmer at du skal ligge helt i ro og ikke gjøre motstand, for det er den beste måten du kan overleve dette, sier legen.

Tok flere år før hun forstod

Etter hendelsen, da 29-åringen skulle tilbake til Norge, sa hun til seg selv at moren aldri måtte få vite om den vonde opplevelsen.

– Jeg tenkte at dette ville være for vondt for henne å vite. Jeg ville ikke at hun skulle kjenne på den smerten, sier Solberg Heiervang.



Hun bar på hemmeligheten alene i flere år, samtidig som hun forsøkte å skyve bildene ut av hodet.

– Det var først etter to og et halvt år at jeg faktisk forstod at det var en voldtekt.

Da tok hun kontakt med «Nok.Bergen», et landsdekkende lavterskeltilbud for utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.

– Jeg reiste dit for å engasjere meg i saken, men da jeg dro dit, forstod jeg at jeg hadde behov for å bearbeide det som hadde skjedd, sier hun og fortsetter:

– Jeg skjønte det var behov for å kjenne på alle følelsene jeg ikke hadde tilatt meg å kjenne på - som sinne og sorg.

Det var hjelpen hos «Nok.Bergen» som gjorde at 29-åringen klarte å fortelle moren, broren og vennene om det hun var utsatt for.

– De ble utrolig lei seg for at jeg ikke hadde turt å fortelle det tidligere og at jeg hadde båret det alene.

Nå har den 29 år gamle legen blitt brukerrepresentant i «Nok.Norge» og latt Amnesty bruke hennes historie i en kampanje for samtykkelov.

Samtykkelov fungerer i Sverige

Frifinnelsen av de tre mennene i Bergen er også bakgrunnen for demonstrasjonen foran Stortinget 18. april. Den har fått navnet «Stopp straffrihet for voldtekt: Reell samtykkelov nå».

Alle de andre nordiske landene har samtykkelov; en samtykkebasert voldtektsbestemmelse, som fastslår at sex uten samtykke skal straffes som voldtekt.



– Med samtykke må alle parter få et frivillig samtykke fra den de vil ha sex med, forklarer Kaatee.



I 2018 fikk Sverige sin lov, og evalueringen to år senere viser tydelig at flere enn før ble tiltalt og dømt for voldtekt.

– Mens 236 voldtektsanmeldelser endte med tiltale i Sverige i 2017, så endte 425 saker med tiltale i 2019, en økning på 80 prosent i løpet av to år, sier Kaatee og fortsetter:

– I samme periode økte antall domfellelser for voldtekt med 75 prosent, fra 190 domfellelser i 2017 til 333 domfellelser i 2019.