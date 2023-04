Kritikken har haglet mot Forsvarets håndtering av varsler om seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Flere ganger har forsvarsledelsen vært nødt til å legge seg flate og beklage måten varslene har blitt mottatt på. Nå går Forsvarssjefen enda lenger.

– Det har vært skamfullt, og mange av oss som jobber i Forsvaret har vært opptatt av det, sier Eirik Kristoffersen i et intervju i TV 2s podkast «Fredrik og Kadafi».

Dårlig håndtering

– Det er ikke like stor stas å gå rundt i uniform nå, som før disse sakene kom i media, fortsetter generalen.

Flere av sakene har fått stor omtale i media. Det har dreid seg om alt fra seksuelt ladede kommentarer overfor kvinnelige soldater til berøring, filming i dusj, deling av bilder, grove overgrep og anklager om voldtekt.

– Vi har ikke gjort nok, sier Eirik Kristoffersen og lover nå at det skal bli et bedre arbeidsmiljø for kvinner i Forsvaret.

BEDRE MILJØ: Forsvarssjefen innrømmer at mye mer må bli gjort for å bedre arbeidssituasjonen for kvinner. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Årlig kalles nesten 10.000 unge menn og kvinner inn i førstegangstjenesten. Tre av ti er kvinner.

Kristoffersen mener at kulturen er i ferd med å endres.

– Vi kommer til å stå i en del saker nå, både gamle og nye, fordi det har blitt en åpenhet for å fortelle om det, sier han.

– Vi var dårlige, men nå har folk forstått at det er alvor.

«Indre fiende»

Forsvaret satte i gang flere tiltak i 2018, da mobbing og seksuell trakassering først ble satt på agendaen.

Etter påske startet generalmajor Elisabeth Michelsen i den nyopprettede stillingen som leder for kampen mot mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Hun har nå fått ansvar for å rydde i kulturen hun selv kaller «kvinnefiendtlig».

KLAR TIL KAMP: Generalmajor Michelsen har fått ansvaret for å bekjempe Forsvarets indre fiende. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Vi skal ta kampen mot den indre fienden og den kampen skal vi vinne, sa Michelsen til TV 2 da det ble kjent at hun skulle tre inn i den nye jobben.

Hun avviser at stillingen kun er til pynt, eller at forsvarssjefen fraskriver seg ansvar ved å opprette stillingen.

– Overhodet ikke. Kristoffersen viser med dette at han har forstått alvoret og tar eierskap, nettopp ved å sette nok lederkraft bak det å rydde opp i utfordringene våre, sier Michelsen.