Det han ser, får ham til å skjelve

– Det er nok noen som blir overrasket over hvor ille det er.

Etter koronaåret fikk friluftslivet et skikkelig oppsving og vi strømmet ut i naturen.

Men i det stille har noe skjedd med skogen vi går tur i.

Ikke alle klarer å se det.

For har du tenkt over hvor rette trærne er, og avstanden mellom dem? Det kan gi uhyggelige svar på hvor «ekte» skogen egentlig er.

VANDRER: Mikkel Soya Bølstad har i flere år jaktet urskog. Foto: Jonas Been Henriksen

– Mange syns nok skogen er fin. Det ser ryddig og systematisk ut. Trærne er like høye, brede og har fin grønn mose. Men få har sett en ekte skog.

Det sier forfatter og biolog Mikkel Soya Bølstad.

I flere år har han brukt tusenvis av timer på å kjempe seg gjennom busker og kratt. Alt for å finne en skog «slik den skal være».

Umulig å finne

Først med øks, så med skogsmaskiner.



Norge har hogget skog i århundre. Både i 2021 og 2022 ble det satt ny hogstrekord.

Nå er det nesten helt umulig å finne «ekte» skog.

– Det kan være noen som blir overrasket. Men vet man ikke bedre, så tror man at det er urørt skog vi går i. Etter hogst, blir det plantet nye trær. De blir stående helt rett og systematisk. Det er denne skogen vi går tur i. Nå er det bare noen få flekker med «ekte» skog igjen.

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i biologi ved NMBU.

Hun sier at tilnærmet all norsk skog er påvirket av hogst på et eller annet tidspunkt.

– Jeg håper at folk blir engasjerte, og gjerne opprørte når de forstår at det knapt finnes skog igjen i dette landet, som ser ut slik skog skal se ut fra naturens side, sier professoren.



Kun 1,7 prosent av skogen er det som kalles urskognær skog, som er uten synlige spor av menneskelig aktivitet, ifølge en rapport fra NIBIO.

Noen av disse flekkene med urørt natur finnes blant annet i Gutulia nasjonalpark og Nordmarka.



– Skogen vi går på tur i er langt fra urørt, den er et gjennompåvirket landskap, tilrettelagt for tømmerproduksjon, forteller hun

Så dukker det opp et sjeldent syn. Ikke mer enn noen hundre meter lang og bred, men den er urørt og «ekte». – Skog er så mye mer. Når man får oppleve det, så skjønner man hvor troll og tusser kommer fra.

Her har skogen fått lov til å passe på seg selv.

Generasjon lurt

Både biolog Bølstad og professor Sverdrup-Thygeson frykter hva en eksponering av konstant hogd skog gjør med oss.

– Når det er ikke er mulig å se ekte skog, så tror vi at planta skog er den ekte skogen, fordi vi ikke har sett ekte skog før, sier Bølstad.

ADVARER: Han ber folk være oppmerksomme på endringer. Foto: Jonas Been Henriksen

Professor Sverdrup-Thygeson beskriver fenomenet endringsblindhet.

Vi legger ikke merke til viktige endringer i naturen når de skjer langsomt.

– Sammenligningsgrunnlaget vårt flytter seg for hver generasjon. Slik mister vi kunnskap om skogens opprinnelige utseende og egenskaper, og får en feilaktig oppfatning av dens nåværende tilstand.

Dårlig restaurant

For når den urørte skogen forsvinner, står man igjen med et lite utvalg til dyr, planter og insekter.

– Plantet skog er som en dårlig restaurant med én rett på menyen. Ingen dyr eller insekter trives på et sånt sted, forteller Bølstad.

En urskog er det motsatte. Det er stor variasjon av alle arter, og trær er i alle livsstadiene. Alt fra nye trær, mellomgamle, gamle og til slutt brutt ned og falt på bakken.

LEVENDE: I denne lille flekken et sted i Østmarka er det fortsatt liv. Foto: Jonas Been Henriksen

Den urørte skogen er derimot et paradis for arter.



– Det er en bred meny hvor artene og dyrene finner det dem trenger. Det er stor variasjon, forklarer han.



Endrer landskapet

Professoren fra NMBU sier skogen kan komme tilbake dersom man lar den stå i fred i mange hundre år. Men selv da, er det ikke sikkert den finner tilbake til sin originale form.

– Om artene som hører hjemme der, vil komme tilbake, avhenger av om de fortsatt finnes i skoglandskapet. I dag er mange av dem truet, og vi er i ferd med å omforme skogen, fra et velfungerende økosystem, til et produksjonslandskap for tømmer, forteller hun.