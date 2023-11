– Det gikk med et nødskrik

Et stadig økende trusselbilde har ført til at regjeringen nå øker helseberedskapen: – Vi både kan og må bli bedre, sier helseministeren.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterer fredag Norges første helseberedskapsmelding fra regjeringen.

– Vi lever i en urolig verden. Trusselbildet øker og er mer sammensatt. Det gjør at helseberedskapen må gis økt prioritet framover. Vi både kan og må bli bedre. Derfor tar vi nå grep for å styrke beredskapen, sier Kjerkol.

Den nye beredskapsmeldingen er utredet på bakgrunn av rapporter fra Koronakommisjonen og utredninger fra totalberedskapskommisjonen.



– Rapportene gir til sammen en viktig pekepinn på hvor vi må styrke oss, sier helseministeren.



Flere risikoområder

I beredskapsmeldingen har regjeringen identifisert seks risikoområder som krever særlig oppmerksomhet:



Atomberedskap, pandemi og smittsomme sykdommer, digitale trusler, krig og sammensatte trusler, trygg vannforsyning og forsyningssikkerhet.

I meldingen foreslås det også fire grep for å styrke den norske helseberedskapen: En ny modell for helseberedskap, en økt fleksibilitet og omstilling, et bedre samvirke for å utnytte samfunnets samlede ressurser og regjeringen vil styrke internasjonalt samarbeid.

Det opprettes også et eget helseberedskapsråd, som skal ha sitt første møte senere fredag, samt opprettes et ekspertutvalg.

Vil styrke internasjonalt samarbeid

Regjeringen ønsker et tett og sømløst samarbeid med norske kommuner på krisehåndtering fremover.

– Kommunene er de som kjenner lokale behov best, og det er kommunene sitt ansvar å beskytte innbyggerne sine mot helsetrusler, og sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester, sier hun.

Kjerkol er tydelig på at Norges nasjonale helseberedskap også er avhengig av et internasjonalt samarbeid.



Helseministeren beskriver hvor heldige Norge var som fikk vaksiner under pandemien, samt påpeker hun hvordan vi best mulig kan forberede oss på fremtidige kriser.



– Vi fikk tilgang til vaksiner på samme tid som våre naboer i Sverige og Danmark, og på samme dag som alle land i EU. Men for å si det rett ut, det gikk med et nødskrik under pandemien. Det var en kombinasjon av å være heldig og av godt utført arbeid, sier Kjerkol.

Her kan du lese hele helseberedskapsmeldingen.