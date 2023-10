– Det er som om hjertet blir revet ut

Paradiset som ble til et helvete:

Allerede før vi kjører inn i Kfar Aza, kjenner vi lukten av død.

Vi skjønner raskt hvorfor. Rett ved inngangsporten til kibbutzen ligger liket av en Hamas-kriger.

Kroppen er svart etter å ha ligget i solsteiken i over én uke.

Paradiset som ble til et helvete

For litt over en uke siden var Kfar Aza en søvnig, grønn oase i det sørlige Israel.

KFAR AZA: Soldater vokter inngangsporten til kibbutz Kfar Aza. Stedet ligger innenfor den militære sonen det israelske militæret har opprettet. Foto: Aage Aune

Rett nok hendte det at de om lag 750 beboerne måtte gå i tilfluktsrommet på grunn av raketter fra Gazastripen, tre kilometer unna, men livet var likevel godt.

Fortsatt står flere av husene i kibbutzen relativt uberørt av terroren.

Utenfor spisesalen står barnesykler pent parkert. Inne i flere av husene står tallerkenene fortsatt på bordet. Lekeplassen er også intakt.

Mange av de som bodde her var småbarnsfamilier.

TOMT: De som overlevde terrorangrepet i Kfar Aza har blitt evakuert. Nå er den tidligere så idylliske kibbutzen avstengt og bevoktet av det israelske forsvaret. Foto: Aage Aune / TV 2

Andre steder ligger husene i ruiner eller står utbrent igjen. Eiendeler ligger strødd. Utbrente bilvrak fulle av kulehull står i gatene.

Noen soldater ber oss være forsiktige når vi beveger oss rundt, det kan fortsatt være udetonerte granater rundt omkring.

RUINER: Flere av husene er lagt i ruiner etter terrorangrepet 7. oktober. Foto: Aage Aune

I BRANN: Mennene fra Hamas satte fyr på flere av husene under terrorangrepet. Foto: Aage Aune

Lørdag 7. oktober ble stedet forvandlet til et inferno da et 70-talls Hamas-krigere tok seg inn i kibbutzen.

Finner fortsatt lik

Mennene fra Hamas kom på motoriserte paraglidere, jeeper og motorsykler.

Barn, kvinner og menn ble drept i hjemmene sine. Flere av beboerne ble kidnappet og sitter nå som gisler på Gazastripen.

– Vi begynner å nærme oss mer enn 100 drepte her, sier Simcha Greiniman fra den frivillige organisasjonen Zaka.



FLERE LIK: Over én uke etter terrorangrepet finner de frivillige i redningsorganisasjonen Zaka fortsatt lik i kibbutz Kfar Aza. Foto: Aage Aune

Organisasjonen han er en del av, har den tøffe oppgaven med å hente ut de drepte.

Over én uke etter finner de fortsatt drepte sivile.

– Ja, vi finner dem fortsatt, sier Greiniman og peker mot en likpose som ligger rett ved siden av oss.



– Som du ser av markeringen på den posen der, ble den personen funnet halshugget.



TV 2s team ba ikke de frivillige om å åpne likposen slik at vi kunne se hvilken tilstand liket var i.

Militær sone

Det israelske militæret (IDF) har erklært områdene rundt Gaza som militær sone, og har sperret det av for vanlig ferdsel.

I regi av IDF fikk TV 2 søndag være med i en kolonne til Kfar Aza sammen med flere andre medier.

KOLONNE: TV 2 fikk være med en kolonne i regi av det israelske militæret in til Kfar Aza søndag. På veien så vi stor militær aktivitet. Foto: Aage Aune / TV 2

Både inne i kibbutzen og i området rundt kunne vi se stor militær aktivitet. Israel har mobilisert 350.000 reservister, som nå er i ferd med å ta oppstilling.

I løpet av sine 18 år i militæret har major Roni Kaplan aldri vært del av en større operasjon enn det han er nå.

– Vi er veldig, veldig motiverte til å nedkjempe Hamas, sier majoren til TV 2.



RESERVIST: Major Roni Kaplan deltok i flere militæroperasjoner i løpet av årene sine i IDF, men ingen var større enn den som skjer nå. Foto: Aage Aune / TV 2

41-åringen er reservist og ble kalt inn allerede lørdag 7. oktober. Han er tydelig på at det som skjedde i Kfar Aza aldri skal få skje igjen.

– Hvordan er situasjonen her nå?



– Vi angriper terroristene i Hamas for å eliminere deres militære slagkraft, sier Kaplan.

– De skal aldri få anledning til å gjennomføre det dere ser her igjen, sier majoren og nikker i retning bolighusene i Kfar Aza.

– Ubeskrivelig

I sine karakteristiske gule vester er de frivillige i den ortodokse redningstjenesten Zaka lette å få øye på.

Simcha Greiniman og flere andre er i ferd med å ta seg en liten pust i bakken når TV 2 kommer bort til dem.

Det er som om hjertet blir revet ut av kroppen. Simcha Greiniman

Siden terrorangrepet 7. oktober har de jobbet uavbrutt med å hente ut de døde og identifisere dem slik at de pårørende kan få gravlagt sine kjære.

TØFFE DAGER: Det har vært mange sterke inntrykk for Simcha Greiniman og de frivillige i den ortodokse organisasjonen Zaka. Foto: Aage Aune / TV 2

Det har vært tøffe dager på jobb.

– Det er vanskelig å beskrive det med ord egentlig, sier Greiniman og tenker seg om:



– Når jeg lukker øynene, ser jeg bildene av det jeg har sett for meg. Det er som om hjertet blir revet ut av kroppen.



Ifølge jødisk tradisjon skal kroppen til et menneske begraves så komplett som mulig. De frivillige i Zaka er derfor nøye med å få med seg så mye av likene som mulig.

– Vårt fremste mål er å sørge for at ingenting er igjen. Og det er det vi gjør. Etterpå sitter vi sammen og snakker om det vi har sett, sier Greiniman.



TUNG JOBB: Langs veien inn til grenseområdene mot Gazastripen så TV 2 hvordan redningsarbeiderne fortsatt jobber med hente ut lik. Både drepte sivile og drepte Hamas-krigere. Foto: Aage Aune / TV 2

Han har jobbet som frivillig i over 30 år og har bistått i en rekke katastrofer verden over, blant annet jordskjelvet i Haiti i 2010.

Han var likevel ikke forberedt på det som møtte ham etter terrorangrepet i forrige uke.

– Barn, gamle mennesker. Folk som lå i sengene sine. De bare lå der, og de skjøt dem, sier Greiniman.

– Jeg kan virkelig ikke beskrive det. Det er ikke noe som et menneske bør se. Det er så smertefullt. Det er så sjokkerende. Vi jobber som roboter.

Kibbutz Kfar Aza ligger om lag tre kilometer fra grensen til Gazstripen. Foto: Hanne Linnea Lüders

Tror tallet på døde vil stige

Greiniman forteller at de fortsatt ikke har fått tilgang til alle områdene som ble angrepet i forrige uke. Det er områder som ligger enda tettere på grensen til Gaza.

Han tror derfor tallet på døde vil stige.

– Ja, det er fortsatt tre-fire steder der vi ikke har vært ennå. Militæret har ikke gitt oss tillatelse fordi det fortsatt er for utrygt, sier Greiniman.



HARD JOBB: Det har vært tøffe tak for de frivillige som jobber med å hente ut likene etter de som ble drept i terroren. Foto: Zaka/Eli Hazen

– Er du redd når du gjør denne jobben?



– Ja, jeg føler meg utrygg. Derfor må vi passe på at vi bare drar inn sammen med militæret. Det er ikke lett å jobbe på denne måten, men vi har en jobb å gjøre, sier Greiniman.

Klar til kamp

Mens TV 2 er i området hører vi stadig droner og fly i luften over oss. Innimellom drønner det når de israelske styrkene avfyrer granater fra artilleri som er utplassert rundt Kfar Aza mot Gazastripen.

GJØR SEG KLARE: Israelske soldater tar oppstilling langs hele grensen til Gazastripen i påvente av en ventet bakkeinvasjon. Foto: Aage Aune

Ifølge major Roni Kaplan har Israel utplassert 35 bataljoner i områdene rundt Gazastripen.

– Vi venter på beslutningen til våre øverstkommanderende, sier majoren når han får spørsmål om den ventede bakkeinvasjonen.



Selv levde 41-åringen et vanlig sivilt liv i Jerusalem sammen med kone og seks barn da innkallingen til militæret kom. Det er for deres fremtidige sikkerhet han kjemper.

– Vi kjemper for våre koner og for våre barn. De er redde. Det er naturlig at de føler frykt, sier Kaplan.

SKYTER: En artillerivogn avfyrer granater mot Gazastripen fra en stilling i nærheten av Sderot. Foto: Aage Aune / TV 2

– Men nå er vi på plass, og vi skal få tryggheten vår tilbake. Vi er ikke redde, sier han med henvisning til soldatene rundt seg.

– Hva gjør dere for å skåne sivilbefolkningen på Gaza?



– Vi gjør alt vi kan. Vi har bedt sivilbefolkningen på Gazastripen om å evakuere fra de nordlige delene. Dessverre ser vi at Hamas bruker sivilbefolkningen for å redde sin egen infrastruktur og sine våpen.