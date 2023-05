– Det er mange som ikke lever lenger og mange jeg ikke får kontakt med

På Kronstad Hovedgård i Bergen har norske veteraner og ukrainere samlet seg for å høre historien til Yurii og to andre soldater fra krigen i Ukraina. Felles for de tre er at de har blitt skadet i kampen for landet sitt, og deretter blitt sendt til Norge for behandling.

Idet lederen for NVIO (norske veteraner for internasjonale operasjoner) i Bergen, Bjørn Arne Braathen, introduserer de tre soldatene, reiser publikum seg og klapper.

Artur er snikskytter og vil ikke vise ansiktet sitt i media. På Kronstad står han foran forsamlingen og forteller om en opplevelse fra et krigsherjet land våren i fjor.



– Min hovedoppgave er å lede vekk, og fjerne motstanderne. Denne dagen lot motstanderen oss komme nærmere enn vanlig.

Artur forteller at han bevegde seg inn i et hus, og ble deretter skutt. Han besvimte, og husker ikke mer etter det.



Da Artur våknet på sykehus, var hele høyresiden hans lam.

– Russerne var kun fem kilometer fra oss. De brukte tungt utstyr, og skjøt opp i trærne, så splinter falt ned og traff oss.

– Gud ville det annerledes

Flere splinter traff Nikolai. Skadene var så store at armen hans nesten ble revet av.

STORE SKADER: Slik så vesten til Nikolai ut, etter splinter hadde truffet og mange andre i skyttergravene. Foto: Privat

– Jeg trodde jeg skulle dø den dagen, men Gud ville det annerledes.

Nikolai ble evakuert i en bil til et evakueringspunkt. Han husker lite av dette, fordi han hadde mistet så mye blod.

I denne bilen ble Nikolai hentet. Dagen etter evakueringen ble den truffet i et russisk angrep.

– Jeg husker at jeg våknet på sykehuset. Jeg tenkte at det var et mirakel at jeg fortsatt var i live.

Følelsesladd

Det er mange følelser i salen på Kronstad Hovedgård når Nikolai, Artur og Yurii forteller om sine opplevelser fra et krigsherjet land. Det er ingen tvil om at deres opplevelser har satt spor, både hos dem selv, men også hos publikum.

Yurii er fortsatt under behandling etter at han ble skadet i hoften i fjor. Han håper å snart kunne bli stridsdyktig igjen, slik at han kan kjempe for landet sitt. I mellomtiden prøver han å kommunisere med noen av de andre som fortsatt er i Ukraina.

– Jeg holder kontakten med de som er igjen og i live. Men det er mange som ikke lever lenger og mange jeg ikke får kontakt med.

– Hvordan håndterer du at så mange rundt deg dør?

– Sinne. Det akkumulerer sinne. Det er det som driver meg til å kjempe videre.

FØRSTEGANGSTJENESTE: Yurii hadde fullført et og halvt års førstegangstjeneste tre måneder før krigen brøt ut i februar i 2022. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Kjæresten til Yurii er med til Norge, men bortsett fra henne, er resten av familien til Yurii igjen i Ukraina. Det er spesielt én han tenker mye på.

– Jeg er bekymret for stefaren min, for han er i krigen.

Far og sønn i krig

Nikolai og sønnen meldte seg til tjeneste sammen da krigen brøt ut. Den 25. februar dro de for å få våpen, i likhet med mange andre. Nikolai har erfaring fra Afghanistan, men mange andre som skulle hente våpen denne dagen, hadde aldri holdt i et våpen før.



SAMMEN: Her venter Nikolai og sønnen på ordre om å bevege seg mot Kharkiv. Foto: Privat

– Jeg er takknemlig for at konen min lot oss dra.

Nikolais kone heter Galina. Det var sterkt for henne å høre mannen fortelle om krigen på ny under veterantreffet i Bergen.

– Jeg satt der med tårer i øyne og vondt i hjertet. Det fikk meg til å tenke tilbake på hvor vanskelig det var å slippe dem av gårde og la dem gå i krig.



FAMILIEN SAMLET: Her er Nikolai med konen og sønnen etter ulykken. Foto: Privat

Bjørn Arne Braathen fra veteranforbundet er selv krigsveteran. For ham var det var én ting som gjorde mer inntrykk enn noe annet.

– Å se de pårørende gjør inntrykk, de som er igjen hjemme og de som bekymrer seg. De som er ute har ikke tid til å være redde, men det er tøft for de rundt.

TØFT: Bjørn Arne Braathen er selv krigsveteran. Å lytte til soldatene fra Ukraina, fikk ham til å tenke på hvor tøft det er for de pårørende når deres nære er ute i krigen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Nikolai er takknemlig overfor det norske samfunnet og hjelpen både han og Ukraina har fått. Hjelpen landet har fått fra Vesten har hatt stor betydning, ifølge dem Nikolai har kontakt med i Ukraina.



– Nå har det kommet mer ammunisjon og mer våpen. Det er ikke sånn som i begynnelsen, da vi lagde molotovcocktails og kjempet omtrent uten våpen.



Nikolai og hans kone Galina har i likhet med Yurii stor motivasjon for å dra tilbake til Ukraina.

TAKKNEMLIG: På fatlet har Nikolai fått pins med norsk og ukrainsk flagg, samt «norske veteraner» sin egen pin. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Planen er å dra når jeg er ferdig med behandlingen min. De venter på meg der, og jeg må jo dele erfaringen min med de som er yngre.

Nikolai trenger armprotese etter skaden. Nå venter han på å få erstattet den midlertidige protesen med en permanent en, før han kan dra tilbake til Ukraina.

– Selvfølgelig savner vi landet vårt, vi lengter tilbake. Jeg elsker Ukraina, men så lenge krigen pågår kan jeg ikke holde mannen tilbake fra krigen, sier Galina.



– Det venter masse arbeid på oss. Landet vårt lider nå. Det krever masse oppbygging, så vi kommer til å trenge alle ledige hender som finnes. Derfor må vi tilbake.