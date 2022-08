«Det eneste som hjelper deg nå, er å dø»

Det startet med en mistanke, som igjen endte med en tur til gynekologen. Etter timen ringte en gråtende Ida til mamma, Tone Bjørkvold.

«Mamma, du må komme. Noe er galt!»

Men Tone var på jobb, og på vei inn i et møte.

«Jeg kan komme etterpå?», sa hun beroligende til datteren.

«Nei, du er nødt til å komme, NÅ.»

Alvoret gikk opp for mamma Tone, og hun dro rett for å møte datteren.

– Det er jo krise. Det er det det starter med. Hva skjer nå?, forteller hun til TV 2.

TØFF BESKJED: Beskjeden Ida fikk hos legen, var tøff å svelge for moren Tone Bjørkvold og resten av familien. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Tilbake på legekontoret i Gjøvik var det en alvorstynget mor og datter som gikk ut døra. Nå måtte de hjem til resten av familien å fortelle at livet de tidligere kjente til, kom til å bli snudd fullstendig på hodet.

– Vi ble sendt rett til Radiumhospitalet, så alvoret skjønte vi jo. Men vi var fort i gang med behandling, så dette skulle vi fikse, tenkte vi.

Beskjeden fra gynekologen var ikke til å misforstå. Ida hadde livmorhalskreft, og hun var bare 23 år.

Da Ida fikk diagnosen i 2017, var det kun seks andre kvinner under 25 år som fikk påvist livmorhalskreft i Norge, ifølge tall fra Kreftregisteret.

Ida ble satt på en omfattende behandling. Etter noe tid, ble hun imidlertid erklært kreftfri.

VILLE DELE: Når Ida ikke kunne redde seg selv, viet hun all sin tid på å kunne redde andre. Foto: Privat

Men gleden skulle dessverre vise seg å være kortvarig.

I 2018 kom beskjeden om at kreften var tilbake, og at den hadde spredd seg. Nå sto Ida og familien overfor en ny utfordring.

– Beskjeden var uhelbredelig kreft, forteller Tone.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

Og der hvor mange ønsker å stenge seg inne, lå tankene til Ida et helt annet sted.

«Mamma, dette skal jeg dele. Og jeg skal dele det helt uten filter.»

Slik ble Instagram-profilen @kreftutenfilter født. Følgerskaren vokste fort, og Idas budskap nådde ut til tusenvis av mennesker.

– Jeg ble ikke overrasket. Men det er fordi hun alltid har vært sånn. Hun går «all in», og det gjorde hun her også. Ida skulle redde andre, når hun ikke kunne redde seg selv, forteller Tone.

For når du vet at du skal dø, hva sier du egentlig da? Nettopp det visste Ida. Og derfor tok hun opp kameraet.

– Tenk å stå opp en dag, og ikke kjenne på smerten. Kunne gå i dusjen, fikse seg, ta ut av oppvaskmaskinen. Rydde litt rundt i leiligheten. Finne på noe med venner, helt spontant. Lage middag. Slappe litt av. Snakke med venner og familie. Se den filmen og kose seg. Og alt det på samme dag. Jeg drømmer om å få hverdagen tilbake. En hverdag som ikke har så mye kreft i seg, sier Ida mens hun ser inn i kameraet.

Kameraet ble med Ida overalt. Inn på sykehus, gjennom behandlinger, nedturer, oppturer og tøffe samtaler.

For hvordan er det egentlig å være mor, når du vet at barnet ditt skal dø? Dette var noe Ida tenkte mye på, og samtalen mellom mor og datter ble en av mange som ble fanget av kameraet.

– Det er alltid fint å være mor til deg, Ida. Men det er ganske tøft, når du er så sjuk at du ikke skjønner det selv. Jeg blir jo redd innimellom.

– Hvordan er det å følge meg på behandlinger og sånt da?

– Å se deg ha vondt, er ikke noe særlig.

I opptakene Ida tok opp, la hun ikke skjul på skuffelsen, når ting ikke gikk som hun håpet.

– Ida sitt største ønske var at ingen skulle havne i hennes situasjon. At de skulle slippe å oppleve så alvorlig sykdom, hvis det ikke var nødvendig. Å få informasjon ut til alle, var viktig for henne, forteller Idas mamma om datterens valg om å dele.

Høsten 2021 ble formen til Ida gradvis dårligere, og hun ble etter hvert lagt inn på sykehuset i Lillehammer.

«Du har kommet inn i en ny fase, Ida. Og det er livets siste», var beskjeden fra legene.

– De siste 14 dagene lå jeg og holdt henne i hånda. For Ida visste at hun kunne dø, men hun var redd for ikke å våkne. Sengene våre var helt tett inn til hverandre, og vi holdt fast i hverandre. Så sier hun til meg: «Mamma, hjelp meg ut av dette fengselet her. Jeg orker ikke mer smerte.»

SPREDTE SEG: Kreften spredte seg etter hvert til store deler av Idas kropp. Foto: Privat

Da måtte Tone gi datteren et svar hun aldri kunne forestilt seg at hun måtte gi.

– Jeg får ikke hjulpet deg. Hodet ditt er friskt, men kroppen din er helt oppspist av kreft. Det eneste som hjelper deg nå, er at du dør.

I det setningene kom ut av Tones munn, tenkte hun: «Sa jeg virkelig det der?»

Men det var sånn virkeligheten var blitt, etter drøye fire års lang kamp mot kreften.

«Okei, men da dør jeg», var svaret fra Ida.

Idas bror Espen, far Helge og svigerinne Ingrid ble hentet inn på rommet.

– Jeg skjønner at jeg skal dø, fordi nå er det så mye smerter, sa Ida.

Hun brukte noen av sine siste krefter på å dele ønskene sine for begravelsen. Og at hun på sin egen spesielle måte, ville være til stede.

– Hvis organisten spiller feil, så er det bare jeg som kiler han, sa Ida til latter fra familien like før hun døde.

– Det var så godt at vi kunne le litt. Hun var seg selv til det siste, sier Tone.

Etter denne samtalen, gikk det ikke lang tid før Ida sovnet inn.

– Vi fikk være der alle sammen. Da hun døde, tenkte vi: «Nå hviler hun». Det er forferdelig vondt, men det var godt. For det var ikke noe mer å gjøre. Ida hadde så vondt, at det ville ikke gått uansett, forteller Idas mamma.

Det har nå gått ti måneder siden Ida døde. Og på vei inn i Kreftforeningens #sjekkdeg-måned, skal Idas engasjement og videoklipp brukes på en helt spesiell måte.

Ida skal nemlig fronte årets kampanje. Dette er første gang Kreftforeningen velger noen som er død til dette formålet.

– Jeg tror dette var noe hun virkelig skulle ønske å ha gjort selv. Hvis hun, ti måneder etter sin død i kraft av å dele dette, kan redde noen flere – så hadde hun jublet. Ida hadde «sjekk deg» skrevet i panna, og nå er det vår tur, forteller mamma Tone.

Kreftforeningen sier til TV 2 at de er svært takknemlige for at Idas familie har valgt å takke ja.

– Ida formidlet sin historie helt uten filter, og gjorde på en måte som fikk mange unge jenter til å sjekke seg. For oss er det viktig å forvalte den arven, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

At Tone Bjørkvold har overtatt datterens engasjement betyr mye, sier generalsekretæren.

– Jeg syntes det er utrolig sterkt. Dette er en familie som er rammet av en stor sorg, og som prøver å bruke situasjonen for å gjøre det bedre for andre. Det er rett og slett rørende. Vi ønsker å være med på det, skape engasjement og dele historien, slik at jenter og damer får en sterk påminnelse om betydningen av å sjekke seg, sier Stenstadvold Ross.

TAKKNEMLIG: Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross er takknemlig for at familien til Ida har sagt ja til å bruke henne som frontfigur i årets kampanje. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tilbake i Gjøvik har mamma Tone tatt turen ned til Idas grav. To til tre dager i uka kommer hun innom her for å hilse på datteren.

– Det er fint å være her, og fint å besøke henne. Ida likte at ting var ordentlig. Da syntes jeg det er greit at det får være ordentlig her. At det alltid er friske blomster, og at minnene folk har lagt igjen får lov til å ligge.

Og det er ikke bare Idas mamma, familie og venner som finner roen her.

– Det hender at jeg kommer hit, også står det folk her jeg ikke kjenner. Flere har sagt at de har fått god hjelp i Ida, og at det er godt å besøke henne. For meg som mor, er det fint å høre. Hvis folk finner ro her, er det ingenting som er bedre.

Nå forbereder Tone, og resten av familien seg på at Ida skal fronte Kreftforeningens kampanje.

– Jeg vet ikke hvor forberedt jeg er. Men dette har vi sagt ja til, og dette skal gå bra.

Hun håper folk forstår alvoret og viktigheten av å teste seg.

– Jeg håper virkelig at folk hører på, at folk sjekker seg, og at de unngår å havne i den situasjonen vi har vært i, for det unner jeg ingen, sier Tone mens hun ser bort på datterens grav.

Se Idas mamma fortelle mer om datterens historie i God Morgen Norge, mandag morgen fra 08.10.