Det blir ny rettsrunde for Andrej Jakunin

FRIKJENT. Andrej Jakunin ble først frikjent i Tingretten og Lagmannsretten. Han sa da at han vurderte et gigantsøksmål mot Norge. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Høyesterett har kommet frem til at flyforbudet som gjelder russiske statsborgere også gjelder droneflyvning. Dermed oppheves Tingretten og Lagmannsrettens frifinnelse av Andrej Jakunin.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent bekrefter til TV 2 at man tar saken tilbake til tingretten etter Høyesteretts avgjørelse.

– Det blir en ny rettsrunde her, det er helt sikkert, sier Glent til TV 2

Den britisk-russiske forretningsmannen ble tiltalt for å ha fløyet drone over Svalbard i august og september i fjor under en seilas med båten Firebird.



– Dessverre vil det kreve enda mer tid og minst ett ytterligere rettsmøte til før sunn fornuft blir et etablert rettslig faktum – å fly en hobbydrone på Svalbard er ikke straffbart for en russisk-britisk statsborger. Inntil da forblir jeg dedikert til å bevise min uskyld i en domstol og å få rettferdighet – om og om igjen om nødvendig, sier Jakunin til TV 2.

Jakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett. Senere i februar ble det også kjent at han også frifinnes i Hålogaland lagmannsrett.

Tingretten og Lagmannsretten mente at flyforbudet i forskriften om sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina ikke omfattet droneflygning.

Flere mulige frifinnelsesgrunnlag

Statsadvokaten anket avgjørelsen, mens Jakunin vurderte et gigantsøksmål mot Norge etter saken.

– Lagmannsrettens og tingrettens frifinnende dommer blir med Høyesteretts dom opphevet. Tingretten må ved sin videre behandling vurdere øvrige frifinnelsesgrunnlag anført av den tiltalte, skriver Høyesterett i avgjørelsen fredag.

FORSVARER: – Vi noterer oss at Høyesterett med tre mot to stemmer har kommet frem til dette resultatet, sier John Christian Elden. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Jakunins forsvarer, John Christian Elden, sier han tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

– To av fem dommere i Høyesterett var enige i at hobbydroner ikke er omfattet av sanksjonsregelverket, akkurat som en tingrettsdommer og tre dommere i lagmannsretten har vært tidligere. Det sier noe om hvor vanskelig dette spørsmålet er. Kan man da med rimelighet forvente at en vanlig turist skulle kunne forstå dette , sier forsvareren til TV 2.

Elden vil nå avvente hva de skal gjøre videre, i påvente av statsadvokatens avgjørelse.

– Nå er det påtalemyndigheten som vil vurdere om de vil føre denne saken videre for retten eller om de vil kaste kortene, sier Elden.

– Kan ikke være straffbart

Et flertall av dommerne kom frem til at droner faller inn under begrepet «aircraft» i EU-regelverket. De kom frem til at begrepet «any non-Russian-registered aircraft» heller ikke innebærer krav om at luftfartøyet må være registrert.

– Den norske sanksjonsforskriften § 19 første ledd gjennomfører EUs rådsforordning om restriktive tiltak mot Russland. Flyforbudet i den norske sanksjonsforskriften må derfor forstås i samsvar med den tilsvarende bestemmelsen i EU-forordningen, skriver Høyesterett.

To dommere dissenterte. De tok ikke stilling til om dronene måtte anses som luftfartøyer, men kom til at det uansett gjelder et vilkår om registrering, melder Høyesterett.

– Det er veldig bra votum sett fra vårt ståsted, for det tyder på at de mener at dette ikke kan være straffbart ut fra noen omstendighet, påpeker forsvarer Elden.