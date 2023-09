– Det blir bare verre og verre

ÅSTEDET: Det var like ved dette treet at den 18 år gamle mannen ble skutt og drept onsdag i Stockholm. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– De bryr seg ikke om alder. Det finnes ingen garanti. Barn skal ikke bli skutt og drept, slik som skjer nå. Det gjør vondt i magen, sier 19 år gamle Yasin Taha til TV 2.



Fredag kveld er det to døgn siden Yasins venn, den 18 år gamle rapartisten, brutalt ble drept.

Han ble skutt flere ganger ved Mälarhojdens Idrottsplats, sørvest i hovedstaden, samtidig som barn og unge var på kveldstrening like ved.

Kvelden etter drapet samlet en gruppe ungdommer seg bare noen meter fra åstedet, som er blitt et samlingspunkt for venner og nære:



Flere gråter, andre holder rundt hverandre. Under et tre er det plassert bilder av den kjente artisten, blomster og lys.

SØRGER: Venner og kjente møtte opp for å hedre den drepte 18-åringen i Stockholm. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tre gutter tenner i tur og orden lysene som er satt ned på bakken.



Navnet til 18-åringen er stavet med telys, og rundt danner lysene flere hjerter. Guttene gir seg ikke før samtlige er tent.

– Vondt

– Jeg er her for å hedre min kompis og musikkollega, vi var nær ved å jobbe sammen. Jeg hadde sett frem til å jobbe med ham, men dessverre har han forlatt oss, sier Yasin.

Den drepte rapperen var godt kjent i Sverige, og på Spotify hadde han flere millioner avspillinger.

Det er bare to måneder siden han fylte 18 år.

OPPRØRT: Yasin Taha (19) møtte opp for å hedre kameraten som ble drept. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Yasin, som produserer musikk, sier at han hadde kjent rapperen i flere år, og at han sist hadde kontakt med ham for under én måned siden.

Da skal den drepte 18-åringen ha spurt om de skulle jobbe sammen i studio, men Yasin sier at han dessverre ikke hadde tid da.

Kompisen viser TV 2 hvordan de to snakket sammen på Snapchat.

– Det føles veldig vanskelig å være her. Det er vondt å ikke få se ham igjen, sier han.

Det blodige døgnet

På under ni timer ble tre personer drept i Sverige onsdag:

Det som trolig var en tilfeldig 23 år gammel mann, ble skutt og drept i Jordbro, like sør for Stockholm.

En 25 år gammel, og tilsynelatende tilfeldig, kvinne ble drept da det gikk av en eksplosjon utenfor Uddevalla.

Og den 18 år gammel rapperen ble skutt og drept ved idrettsplassen i Stockholm.

Alle tre drapene knyttes til den blodige konflikten i det kriminelle Foxtrot-nettverket. Kripos sier nettverket opererer i seks av Norges tolv politidistrikt. I alle distrikter finnes det imidlertid svenske kriminelle nettverk.

SPERRINGER: Store ressurser fra politiet rykket onsdag ut etter at en 18 år gammel rapper ble skutt og drept ved Mälarhojdens Idrottsplats, sørvest i Stockholm. Foto: Frode Hoff / TV 2

En video av det som skal være drapet på 18-åringen, spres nå i sosiale medier.

Den viser at drapet tilsynelatende var målrettet.

Videoen er filmet fra en bil. En person ligger langstrakt på bakken, og man kan se at han bli skutt både fra for- og baksetet av bilen.

Ingen er så langt pågrepet for drapet.

Politiet etterlyste torsdag en grå Toyota RAV4 som ble sett i forbindelse med drapet. Fredag ble en utbrent bil av samme merke oppdaget sørøst i Stockholm. Politiet sier at bilen kan ha tilknytning til drapet.

– Aldri sett lignende

Så langt er elleve personer skudd-drept i Sverige i september. Tar man med Uppsala-drapet, er fasiten tolv gjengrelaterte drap i løpet av måneden.

Nå har politikerne fått nok.

Den svenske statsministeren, Ulf Kristersson (M), sa fredag ettermiddag at regjeringen har bedt forsvaret hjelpe politiet i bekjempelsen av gjengkriminaliteten.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor alvorlig situasjonen er. Sverige har aldri sett noe lignende. Ingen land i Europa har sett noe lignende, sa statsministeren da han talte til nasjonen torsdag.

– Blir verre og verre

19 år gamle Yasin er enig. Han kjenner på en frykt for å gå ut.

– Man kjenner på en uro når man går ut, sier han og legger til at folk ikke burde det når de ikke er med i gjengmiljøet.

– Men også uskyldige mennesker blir skutt. Så klart har man en uro når man går ut; det kan jeg garantere at alle kjenner på.

Foreldrene hans kom fra Irak til Sverige på 90-tallet. Selv er han født her.

Han mener at innvandrerforeldre kom til Sverige for å få det trygt her.



– Men dessverre er det stikk motsatt; det blir bare verre og verre her.



BOR I NÆRHETEN: 19 år gamle Yasin var én av dem som møtte opp etter drapet på den 18 år gamle rapperen og kompisen i Stockholm. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

De siste månedene har ungdommer ned i 13-årsalderen blitt drept som følge av gjengkriminaliteten i landet, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter.

Yasin har likevel ikke gitt opp håpet.



– Jeg er sikker på at Sverige kan gjøre noe, sier han.