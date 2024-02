Derfor knuser Rahim (56) rutene på politistasjonen

Dommeren spør hvorfor. Svaret hans gjør at politiadvokaten går bort og sier noe til Rahim etter å ha bedt retten om å fengsle ham.

Mars 2023: Det er en iskald natt. En mann går mot politistasjonen.

I hånden har han en tung stein, og han har tenkt til å bruke den.

Nå skal han ta et oppgjør med all elendigheten han har følt på. År etter år etter år.

Mannen er rasende. Han har drukket, og følelsene har tatt overhånd. Klokken er passert 03.00, og Stavanger sentrum er tømt for mennesker. Snart kommer tirsdagsmorgenen krypende.

Men før den tid kommer, skal mannen få sagt sitt. Han tramper bestemt mot inngangen til politistasjonen og hamrer løs på vinduet.

Hardt.

KNUST: Mannen endte på glattcelle etter hendelsen i inngangspartiet på politihuset i Stavanger. Foto: Sør-Vest politidistrikt

Slik gjengis natten mannen skulle ta opp kampen mot all den urettferdighet han føler på. Krampetrekningen som skulle vise de med makt at han krever rettigheter.

– Han er en kjenning av politiet, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til Aftenbladet påfølgende morgen.



Kjenningen av politiet er 56 år gammel og heter Rahim Poursattavand.

RAHIM: Dette er Rahim Poursattavand, hjemme i stua hos samboeren. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Rahim er interessert i politikk og glad i fotball. Han heier på Viking og det norske landslaget. Det er to passende lag for en mann som er vant med nederlag.

Han bor med samboeren i Stavanger og er alltid ordentlig kledd. Når han trekker fram mobiltelefonen, viser bakgrunnsbildet et av stebarnebarna som har kledd seg ut.

– Hun er min verden, sier 56-åringen.



Men hvorfor knuser Rahim rutene på politistasjonen?

– Gi meg tjue år



9. februar 2024: Det lurer også dommeren i den lille rettssalen 501 i Stavanger tinghus på.

– Hva er det du ønsker å oppnå, spør dommeren.

– Jeg drukner, svarer Rahim.

– Jeg er hundre meter under vann.

KJENT STED: Rahim Poursattavand utenfor tinghuset i Stavanger. Her har han vært innom noen ganger. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Aktor har vist video av mannen som går løs på vinduene. Hun har gjort rede for foranledningen og lagt frem kvitteringer for reparasjon.

Forsvarer mener Rahim skal få mildeste straff, og argumenterer med at å være i en desperat situasjon kan kreve nødverge.

I løpet av den korte rettssaken vitner en politibetjent om natten Rahim endte på glattcelle, og den tiltalte bryter ut:

– Hvor mye mer skal dere presse meg til å bli psykopat? For at jeg skal bli sint og klikke?



Politiadvokaten legger ned påstand på 21 dager i fengsel, og 138.000 kroner i erstatning til Sør-Vest politidistrikt.

– Gi meg tjue år i fengsel, svarer Rahim i retten.

Han mener han har det bedre der. I sin forklaring forteller Rahim om hvordan han endte uten rettigheter i samfunnet.

Etter retten er hevet går politiadvokat Cecilie Steen bort til Rahim. Hun tar ham i hånda og sier:

– Jeg ønsker deg alt godt, virkelig.



En barnesoldat ankommer oljebyen



1970-tallet: Rahim Poursattavand blir født i Urmia, vest i Iran. Han beskriver en vanskelig oppvekst med en narkoman far og en fattig familie.

I 1980 bryter den første golfkrigen ut, mellom Irak og Iran. Krigen skal bli definerende for resten av den nå tenårige Rahims liv. Faren forsvinner i krigen, og Rahim blir barnesoldat.

I 1987 klarer han ikke mer av krigen, og deserterer. Han forlater sin post og flykter til Tyrkia.

I IRAN: En ung Rahim Poursattavand i den vestlige delen av Iran på 1980-tallet. Det er et av få bilder han har fra før han kom til Norge. Foto: Privat

Selv beskriver han at det iranske militærpolitiet kom til Tyrkia for å finne han og de to andre han hadde rømt med.

En tyrkisk offiser redder ham og anbefaler den unge mannen å kontakte FN, forteller han.

I 1989 ankommer han Norge som kvoteflyktning. Det eneste han har i lomma, er et laissez-passer, som skal slippe han inn i landet. Det er et reisedokument som kan utstedes for personer som ikke har pass.

Måkene skriker, og vinden blåser. Den 22 år gamle mannen er alene i et nytt land.

Narkotikasmuglingen

– Det er min by. Heia Viking, fra hjertet, smiler Rahim.



Han går med lette steg gjennom byen. Det er ikke bare én person som stopper og hilser. Gjennom tre tiår har han rukket å bli et kjent fjes i siddis-gatene.

På godt og vondt.

Det nye livet ble nemlig alt annet enn uproblematisk.

FLAU: Litt pinlig å stå midt i byen å posere, synes 56-åringen. En rekke mennesker kommer bort og hilser mens TV 2 gjør opptak. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Bare to år etter han kom til trygge Norge, satt han seg på et fly til Tyskland.

På vei tilbake ble han tatt med åtte kilo hasj.

Etterpå angret han. Han mener at noen av de eldre iranerne han møtte i Norge, lurte han. Dommen falt året etter.

Retten la til grunn at Rahim ikke selv sto bak smuglingen, men han fikk fire og et halvt år i fengsel.

Dermed var han kriminell. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Etter løslatelsen begikk han flere lovbrudd, mens en prosess allerede var i gang.

I fengselet ble nemlig arbeidet om å kaste Rahim ut av landet startet.

Han mistet arbeidstillatelsen i 2003 og ble utvist for første gang året etter. Den endelige utvisningen kom i 2009.

Nesten tjue år har gått siden han først ble utvist, men Rahim er her enda.

– Folk kjenner meg, og vet du hva de sier når de hører jeg knuser ruter? Stå på.

56-åringen har ikke legitimasjon, rett til å arbeide, eller mulighet til å få helsehjelp. Slik har det vært i to tiår.

– Det er ulovlig å leve uten pass i lomma, uten noen rettigheter.



– Er du norsk, da?

Rahim ser ut til å synes spørsmålet er dumt, men nikker.

– Ja.

– Kan du stå på ski?

56-åringen kvikner til og bryter ut i et bredt, oppgitt smil.

– Ååh!

Nei, Rahim kan ikke stå på ski, men bemerker at om han var statsminister, hadde han sendt hele laget herrelandslaget i fotball nordover for heller å bli profesjonelle skiløpere.

Arvid Sjødin: – Totalt umenneskelig

Arvid Sjødin er den siste av en lang rekke advokater som opp gjennom årene har kjempet Rahims sak.

– Han har ikke rett på noen ting, og det er totalt umenneskelig, sier advokaten.



For Sjødin er dette langt fra første gang han støter på denne problematikken.

HAR SENDT SKRIV: Advokat Sjødin har flere ganger forsøkt å få Utlendingsnemnda til å omgjøre vedtaket om utvisning, som flere advokater har prøvd før han. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er mange som har mistet sin oppholdstillatelse, men de kan ikke returneres, sier Sjødin.

Advokaten gestikulerer mot Rahim.

– Han vil aldri kunne dra tilbake til Iran, for eksempel, sier Sjødin.



Utvisningsvedtaket viser til et amnesti Iran skal ha gitt krigsdesertører tidlig på 2000-tallet.

Sjødin mener det i beste fall er spekulativt.

– Kan vi stole på det? Det vet vi ikke.

Advokaten utdyper:

– Utlendingsmyndighetene er veldig forsiktige med å stole på andre land når vi bringer inn noe for våre klienter, men når de selv kan bygge på noe, er det helt greit. Det er veldig spesielt i Norge.



Dråpe i havet sammenlignet med andre

Sjødin får støtte fra Jon Ole Martinsen, som er talsperson for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

– Norge er best i klassen når det kommer til å sende folk som ikke får, eller har mistet, oppholdstillatelsen sin i landet, hjem igjen, sier Martinsen.



Han er godt kjent med problematikken rundt Rahims situasjon.

SER OFTE: Jon Ole Martinsen i NOAS understreker at utfordringen med lengeværende papirløse er mye mindre i Norge enn sammenlignbare land i Europa. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV2

– Ofte vil deres uomtvistelige subjektive frykt for retur hindre dem i å velge frivillig retur, og tvangsretur er vanskelig å få til. Dermed blir de værende, sier han.

En håndfull land peker seg ut, forteller han. Det er Etiopia, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Irak og Iran.

– De personene som er her lengst, kommer fra land hvor menneskerettighetene i liten grad respekteres, sier Martinsen.

Martinsen understreker at han ikke kjenner til saken til 56-åringen godt nok til å kunne mene noe om den spesifikt.

– I enkelte av disse sakene mener vi at risikoterskelen ligger for høyt, og det gjelder særlig Iran. Der mener vi der er flere som har vært, eller er, politisk aktive, men som ikke har fått beskyttelse, sier han.



Sammenlignet med en rekke andre land i Europa er denne utfordringen flisespikkeri i Norge, forteller Martinsen.

36 ÅR: Livet til Rahim i Norge er grundig dokumentert i en blå perm. En tjukk bunke ark med gamle, og noen nyere, dokumenter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– En dråpe i havet, når vi ser på land der er naturlig å sammenligne oss med. Det er sannsynligvis snakk om under tusen mennesker, sier han.



Dette svarer Utlendingsnemnda



Utlendingsnemnda (UNE) besluttet endelig utvisning av Rahim i 2009. Siden har det skjedd lite.

Fungerende enhetsleder i UNE, Rolf Tore Thomassen, skriver følgende i en epost til TV 2.

– Bakgrunnen er at klageren er straffet for alvorlig kriminalitet. Dette har dessverre fått store konsekvenser for klageren, som på den bakgrunn er varig utvist fra Norge og registrert i Schengen informasjonssystem (SIS). Han har hatt utreiseplikt fra Norge i mange år, men har ikke rettet seg etter dette.

I motsetning til advokat Arvid Sjødin og Rahim selv mener UNE at det er trygt for iraneren å returnere til hjemlandet, over tretti år etter han deserterte.

Nemnda viser til at de gjør konsultasjoner med ambassaden i Teheran og utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon.

– På denne måten er vi trygge på at vurderingene vi gjør, er grundige og opplyste, slik at ingen returneres til forfølgelse eller alvorlige overgrep i hjemlandet. Hvis vi mener noen står i fare for dette, så får de bli i Norge. Uavhengig av om de er straffedømt eller ikke, skriver Thomassen.

UNE mener at Rahim trygt kan reise til Iran, og at han også burde vært sendt tilbake for lengt.

Så hvorfor er han fremdeles her?

– Hvorfor han ikke er uttransportert og hvor vanlig det er at utviste iranere blir i Norge, det er spørsmål du må rette til Politiets utlendingsenhet (PU), skriver UNE.

Disse spørsmålene retter TV 2 til utlendingsenheten, som heller ikke vil stille til intervju.

Seksjonsleder for ID-avklaring, Håvard Johnsen Bekk, skriver:

– Vi kommenterer ikke returforutsetninger til enkeltland og bestemte grupper. Det vi kan si på generelt grunnlag, er at vi forsøker å returnere de vi til enhver tid kan.



Han påpeker også at alle som er utviste fra Norge selv har plikt til å reise ut av landet på egen hånd, og at det finnes ordninger for dette.

– Jeg gjør det igjen

16. februar får han dommen forkynt for seg.

Ikke 20 år, men 21 dager i fengsel og noe redusert erstatningskrav på 70.000.

Rahim er ikke stolt over det han gjorde den natten i mars. Tvert imot, han synes det er nedverdigende.

– Jeg er ikke en seks år gammel gutt som går rundt og knuser vinduer, sukker han.

– Men jeg gjør det igjen. Om jeg ikke får rettighetene mine, gjør jeg det enda en gang.

– Men tror du det hjelper?



Han hever stemmen.



– Hjelper, hjelper ikke. Jeg gjør det igjen. Til de skyter meg i pannen. Eller, til de setter meg på et fly til Iran. La meg se hvordan de klarer det.

Med ett ser Rahim flere år eldre ut.

– Jeg vet at jeg har rett, jeg bare vet det. Jeg er trøtt, og jeg er fanget i dette landet.

Nå skal han anke dommen. Om det blir fengsel eller ei er ikke så viktig.

Han mener allerede han befinner seg i et.