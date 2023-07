Den svenske ambassaden i Bagdad stormet igjen

Natt til torsdag ble den svenske ambassaden stormet av sinte demonstranter.

Det melder flere medier.

Angrepene skjer bare noen uker siden sist storming. Den gangen var demonstrantene sinte for at svenske myndigheter tillot en koranbrenning.

Demonstrantene satt fyr på ambassaden. Ingen ambassadepersonell skal ha vært i bygningen da det begynte å brenne.

Ifølge svenske Expressen skal årsaken til stormingen være at koranen skal brennes på nytt i Sverige. Det antas at demonstrasjonen utenfor ambassaden er organisert av sjialederen Muqtada Sadr, skriver avisa.

En korrespondent for nyhetsbyrået AFP opplyser at opprørspolitiet i Irak er tilkalt til stedet. Klokken halv seks norsk tid melder AFP at politiet har tatt i bruk vannkanoner for å få vekk demonstrantene.

– Alvorlig brudd

Til TV 2 bekrefter det svenske utenriksdepartementet (UD) at de er kjent med hendelsen. Svensk UDs pressetjeneste skriver i en e-post at ambassadepersonellet befinner seg i sikkerhet og at UD er i løpende kontakt med de.

– Vi fordømmer alle angrep på diplomater og personell fra internasjonale organisasjoner. Angrep mot ambassadører og diplomater utgjør et alvorlig brudd på Wienkonvensjonen.

– Irakiske myndigheter bærer ansvaret for å beskytte de diplomatiske stasjonene og diplomatisk personell, skriver pressetjenesten.

POLITI: Det er store mengder med sikkerhetspoliti ved den svenske ambassaden. Foto: Ammar Karim / AFP

Pressevakt i det norske Utenriksdepartementet, Mariken Harbitz, sier til TV 2 at det for tiden ikke er norske ansatte i Utenriksdepartementet i Bagdad.



Fordømmer angrepet

Ubekreftede videoer på sosiale medier viser en stor folkemengde som samlet seg utenfor ambassaden. Svart røyk fosser ut av vinduene fra bygningen.

I en uttalelse har Iraks utenriksminister fordømt angrepet på ambassaden, ifølge Reuters.

På Twitter skriver irakisk UD at hendelsen vil bli undersøkt av sikkerhetsmyndighetene.

PROTESTER: Det var kaotiske tilstander i Bagdad i morgentimene. Reuters har hentet bilde fra en video på sosiale medier. Foto: Muhannad Al-Azzawi / Reuters

– UD bekrefter at den irakiske regjeringen har instruert sikkerhetsmyndighetene til å raskt gjennomføre en undersøkelse og ta nødvendige sikkerhetstiltak for å komme til bunns i hendelsen og identifisere gjerningsmennene, skriver de.

Den svenske utenriksministeren, Tobias Billström, har og kommentert angrepene natt til torsdag.

– Angrep på ambassader og diplomater er et seriøst brudd på Wienkonvensjonen, sier han.

I juni tok noen titalls demonstranter seg inn i den svenske ambassaden i Bagdad. Det skjedde en dag etter en koranbrenning i Stockholm. Demonstrantene oppholdt seg i ambassaden i rundt et kvarter før sikkerhetsstyrker ankom stedet og skal da ha forlatt bygget på fredelig vis.