Den kinesiske ballongen er skutt ned over den amerikanske østkysten

USA hevder at ballongen er brukt til spionasje, mens Kina nekter for dette. Ballongen har ført til diplomatisk krise mellom de to stormaktene.

DET VAR EN GANG EN BALLONG: Fra Kina, som svevde høyt over amerikansk jord. Nå er den skutt ned uten for USAs kyst. Foto: AP/Brian Branch

Saken oppdateres!

Nedskytingen fant sted like etter at Joe Bidens regjering ga grønt lyst for å skyte den ned, melder nyhetsbyrået AP, som skriver at ballongen er skutt ned utenfor den amerikanske østkysten.

Også nyhetsbyrået Reuters melder at ballongen er skutt ned. En Reuters-fotograf sier at den etter å ha blitt skutt, begynte å falle.

Amerikanske tjenestepersoner bekrefter til CNN at ballongen er sktt ned.

Myndighetene i USA har de siste dagene overvåket ballongen som de mistenker er en kinesisk spionballong. Den har fløyet over det nordlige USA, før den så tok ferden mot østkysten og delstatene Nord- og Sør-Carolina.

Ballongen, som svevde i 18 kilometers høyde over USA, har ført til stor oppstandelse og en diplomatisk krise mellom USA og Kina.

Tidligere lørdag beordret det amerikanske luftfartstilsynet FAA luftrommet stengt i deler av de to amerikanske delstatene Nord- og Sør-Carolina fordi ballongen hadde vært observert der. Etter nedskytingen stengte FAA også luftrommet for 160 kvadratkilometer over Atlanterhavet og ved Sør-Carolinas kyst.

Kilder sa tidligere at ballongen ville skytes ned om den kom over Atlanterhavet, og at det var for stor risiko ved å skyte den ned over land.

USA har hevdet at ballongen er en spionballong, mens Kina hardnakket hevder at det er en værballong.

En kilde til ABC News har sagt at USA vil skyte den ned for å kunne studere den.