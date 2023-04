Den israelske hæren angriper områder i Libanon

BRANN: Etter et flyangrep har det brutt ut brann i Gaza. Foto: Fatima Shbair / AP /NTB

Israels hær opplyser at de angriper sør i Libanon natt til fredag. Det skjer etter at hæren angrep Gazastripen sent torsdag kveld.

Ifølge libanesiske medier har det vært eksplosjoner i byen Tyre, sør i Libanon.

– Minst to angrep traff i nærheten av en palestinsk flyktningleir, sier Abu Ahmad, som bor i leiren, til nyhetsbyrået AFP.

RØYK: Natt til fredag norsk tid gikk Israels hær til angrep. Foto: Mohammed Abed / AFP

På Twitter opplyser hæren om angrepene, og det vises til at ytterligere detaljer vil komme.

– Den israelske hær vil ikke tillate terrororganisasjonen Hamas å angripe fra Libanon, og vi holder staten Libanon ansvarlig for hver rakett som skytes fra deres territorium, heter det i en uttalelse.

Fredag formiddag ble to personer drept etter en skyteepisode på Vestbredden, ifølge den israelske ambulansetjenesten.

Hørte eksplosjoner

Statsminister Benjamin Netanyahu sa tidligere natt til fredag at Israels fiender vil komme til å måtte betale dyrt for angrep.

«Vi vil slå til mot fiendene våre og de vil betale en pris for hver aggresjon», heter det i en TV-sendt uttalelse fra statsministeren.

Klokken 23.20 norsk tid er det hørt flere eksplosjoner på Gazastripen, i det israelske militærstyrker varsler om angrep, ifølge AP. Vitner til nyhetsbyrået Reuters melder om det samme.

Flere titalls raketter ble torsdag avfyrt mot Israel og libanesisk territorium, og det varte ikke lenge før angrepene ble besvart med artilleri.

ØDELAGT: Palestinere står å ser på et ødelagt område etter angrepene. Foto: Mohammed Abed / AFP

En tjenesteperson sier til Reuters at de antar at det er palestinske grupperinger i Libanon som står bak rakettangrepene, og ikke libanesiske Hizbollah.

IDF-talsperson Daniel Hagari antyder i en uttalelse at Hamas står bak.

– Vi undersøker det, men én ting er klart: Staten Libanon er ansvarlig når det blir avfyrt raketter derfra, og vi undersøker også iransk involvering, sier han ifølge Haaretz.

Ifølge IDF, ble det avfyrt 34 raketter fra Libanon. 25 av disse ble skutt ned, mens minst fem traff israelsk territorium.

Fordømmes

Islamistgruppen Hamas har fordømt Israels angrep i Libanon. Det kommer frem i en uttalelse, ifølge Reuters.

– Vi fordømmer på det sterkeste den åpenbare sionistiske aggresjonen mot Libanon i nærheten av Tyrus ved daggry i dag, heter det i uttalelsen.

GAZA: Det har natt til fredag vært et angrep mot Libanon. Foto: Fatima Shbair / AP

Både Libanon og Israel har sagt at de ikke ønsker krig, ifølge FNs fredsbevarende styrker i Libanon.

FN-forhandlerne, som jobber for å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet i området, oppfordrer alle parter til å stanse angrepene.

– Det er viktig alle nå gjør det de kan for å roe ned situasjonen, sier USAs viseambassadør til FN, Robert Wood.

– Forferdet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er forferdet over rakettangrepene mot Israel, og maner partene til ikke å tilspisse situasjonen.

– Jeg er forferdet over de massive rakettangrepene mot Israel i går. Angrep mot sivile er alltid uakseptabelt og må opphøre umiddelbart. Enhver handling som kan bidra til å eskalere situasjonen må unngås. Jeg gir også min fulle støtte til FNs innsats, sier Huitfeldt i en uttalelse.

FORFERDET: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier hun er forferdet over rakettangrepene mot Israel. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Huitfeldt rekker også en pekefinger mot israelsk politi, som to ganger denne uka har stormet al-Aqsa-moskeen i Jerusalem, midt under fastemåneden ramadan.

– Bildene fra al-Aqsa i Jerusalem de siste dagene har vært sjokkerende. Sjokkgranater, gummikuler og fyrverkeri har ingenting i en moské å gjøre. Alle må nå bidra til å roe ned situasjonen slik at høytidene kan feires i fred og sivile ikke kommer til skade, sier hun.