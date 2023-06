Demonstranter stormet svensk ambassade

Kort tid etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan fordømte koranbrenningen i Sverige, kom det flere meldinger på Twitter om at ambassaden i Irak ble stormet av sinte demonstranter.



– Vi vil til syvende og sist lære de arrogante vestlige at det ikke er ytringsfrihet å fornærme muslimer, sa Erdogan i en TV-opptreden, ifølge Aftonbladet.



Nyhetsbyrået AFP bekrefter rett før klokken 16.00 at den svenske ambassaden i Bagdad er omringet av demonstranter som holder på å ta seg inn i bygningen.

Stormingen skal ha vært kortvarig, rundt 15 minutter, ifølge AFP, som skriver at demonstrantene skal ha forlatt ambassaden på fredelig vis da sikkerhetspersonell ankom stedet.

RASER: Den tyrkiske presidenten Recep Erdogan raser mot Sverige etter koranbrenningen. Foto: UMIT BEKTAS /NTB.

Skal ha brent flagg

Svenske Aftonbladet skriver at et klipp fra Sky News Arabia viser mange personer som står i trappen foran inngangen, klatrer opp på deler av bygningen og roper: «Ja, til koranen».

Ifølge svenske Expressen skal demonstrantenes handling være på oppfordring fra sjia-lederen Muqtada al-Sadr om å boikotte Sverige og utvise den svenske ambassadøren.

«Utvis den svenske ambassadøren som representerer et land som er fiendtlig mot islam og helligheter og støtter umoral... og kutt båndene med det landet», skriver sjia-lederen i et innlegg på Twitter.



Arrangøren bak den nylige koranbrenningen i Sverige skal ha irakisk nasjonalitet, noe Muqtada al-Sad krever at myndighetene skal trekke tilbake.

Det svenske flagget skal også ha blitt brent, ifølge avisen.

Bilder og videoer av stormingen sprer seg på Twitter torsdag ettermiddag, og på det ene bildet ser man det svenske riksvåpenet «tre kronor» med gule og blå farger.

TV 2 har verifisert at det er den svenske ambassaden på bildet av stormingen.



GRAFITTI: Stormingen av den svenske ambassaden ble avblåst etter at sikkerhetsvakter kom til stedet, men demonstrantene hadde nådd å skrive på dørene. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / NTB.

Svensk UD informert

I en e-post til TV 2 kommenterer det svenske utenriksdepartementet (UD) opptøyene.

– Vi er godt informert om situasjonen. Våre ambassadeansatte er trygge og Utenriksdepartementet er i kontinuerlig kontakt med dem, skriver de.

Svenske UD er tydelige på at de normalt sett ikke uttaler seg om hvilket trusselbilde som gjelder for utenrikspersonell eller hvilke sikkerhetstiltak som fattes, ettersom det kan medføre økt risiko for personell og andre.

Det norske ambassadekontoret i Bagdad er samlokalisert med den svenske ambassaden i Bagdad, bekrefter pressevakt i norske UD, Mathias Rongved, til TV 2.

– Det er én norsk diplomat og én irakisk lokalt ansatt medarbeider tilknyttet kontoret. Begge disse er i trygghet på et annet sted, sier Rongved, og legger til:

– Irak er forpliktet etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem å sørge for sikkerheten til utenlandske ambassader og diplomater i landet. Vi forventer at irakiske myndigheter får kontroll på situasjonen og ivaretar sine forpliktelser.

Brente koran i Stockholm

Det er ventet å komme en uttalelse fra Sveriges statsminister Ulf Kristersson om stormingen på EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

Tyrkias president Erdogan har flere ganger gjort det klinkende klart at Sverige ikke vil bli med i Nato så lenge brenning av koraner er tillatt i landet.

Svensk politi ga onsdag ettermiddag tillatelse til en koranbrenning utenfor en moske i Stockholm sentrum, og hentet forsterkninger fra hele landet.

Rett før klokken 16.00 meldte svenske SVT at en koran hadde blitt brent, men at demonstrasjonen gikk rolig for seg.

Ifølge en av SVTs reportere på stedet skal flere ha ropt i megafoner, og den ansvarlige for demonstrasjonen skal ha puttet bacon i en koran.

En mann etterforskes for forsøk på vold, ifølge den svenske kanalen.

UAKSEPTABELT: Flere har fordømt koranbrenningen i Sverige og utenriksminister i Tyrkia Hakan Fidan omtaler det som uakseptabelt. Foto: ADEM ALTAN / NTB.

Flere fordømmer brenningen

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan fordømte koranbrenningen i et innlegg på Twitter kort tid etterpå.

– Jeg fordømmer den avskyelige handlingen i Sverige mot vår hellige bok, den hellige koranen, på den første dagen av Eid-al-Adha, skriver Fidan.

– Det er uakseptabelt å tillate disse anti-islamske handlingene på begrunnelse av ytringsfrihet, legger ministeren til.

Denne gangen var det ikke den høyreekstreme provokatøren Rasmus Paludan som sto bak koranbrenningen, men en mann i 30-årene fra Järna.