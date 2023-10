Demonstranter og stort politioppbud ved Israels ambassade i Oslo

Sent tirsdag kveld møtte demonstranter opp foran Israels ambassade i Oslo, etter at palestinske myndigheter har oppfordret til demonstrasjoner utenfor Israels ambassader verden over.

Demonstranter har møtt opp foran Israels ambassade sent tirsdag kveld. Ifølge politiet dreier det seg om 60-70 personer.

– La Gaza leve, fri palestina, ropes det.

På stedet er det også et tosifret antall politibiler. Politiet er utrustet med hjelmer og skjold. Parkveien er stengt.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Vi har vært der på stedet siden de første deltakerne begynte å dukke opp, og har bygget opp en litt større politistyrke der, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NRK.

Demonstrantene roper slagord, men demonstrasjonen forløper ellers rolig, og politiet har tatt av seg hjelmene, sier TV 2s reporter på stedet.

– Politiet har kontroll på situasjonen, melder operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i en pressemelding.

Nysæter sier til NTB at politiet har sperret av Parkveien og henvist demonstrantene til et sted nær ambassaden.

Demonstrasjonen var ikke meldt inn på forhånd.

Demonstrasjonen gikk i oppløsning ti over halv ett. De som sto i spissen for demonstrasjonen ga beskjed om at den var over, og demonstrasjonen gikk i oppløsning.

Politiet er fortsatt til stede i ett-tiden, og flere av demonstrantene befinner seg fortsatt i området.

Parkveien er stengt. Foto: Simen Grimstad Øksnes

Palestinske myndigheter har oppfordret til å demonstrasjoner utenfor israelske ambassader verden over, etter at Al Ahli-sykehuset i Gaza by ble truffet av et rakettangrep.