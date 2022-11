Demonstranter bombarderes med porno i Kina

Mens de oppsiktsvekkende demonstrasjonene vokste i styrke gjennom helgen, har kinesisk politi siden mandag tatt mer kontroll over gatene.

Det melder flere medier tirsdag, blant dem BBC og nyhetsbyrået AP. Børsene i Asia har steget etter meldingene om økt kontroll i Kina.

SHANGHAI: En mann blir holdt nede og arrestert av politiet under en demonstrasjon i Shanghai søndag. Foto: AP / NTB

Ifølge AP skal gatene i byer som Beijing, Shanghai og Nanjin være roligere, og preget av større politioppbud på steder der demonstrasjoner skulle funnet sted.

Det rapporteres om sjekk av telefoner og ID-papirer av personer på gaten, og demonstranter som blir oppringt av politiet med spørsmål. En kvinne nyhetsbyrået AFP har snakket med forteller at politiet kom på døren hennes da hun ikke tok telefonen.

Siden helgen har tusenvis av demonstranter i en rekke kinesiske storbyer demonstrert mot landets strenge koronaregime. Noen har til og med ropt på mektige Xi Jinpings avgang, noe som er sjelden og svært risikabelt.

En video som BBC har verifisert viser hvordan en mindre demonstrasjon i byen Hangzhou effektivt ble slått ned og flere arrestert.

Drukner informasjon i porno

I tillegg til fysisk politi, har kinesiske myndigheter strammet grepet på internett. Sosiale medier har vært avgjørende for å organisere demonstrasjonene.

Brukere i sosiale medier har siden helgen rapportert om store mengder nettsøppel, ofte pornografisk innhold, under søkeord som knyttes til demonstrasjoner.

Det er falske profiler, gjerne med null følgere og tusenvis av Twitter-meldinger, som står bak.

LOVE NEVER DIES: Hvert sekund poster falske profiler store mengder lettkleddbilder under søketermer knyttet til kinesiske demonstrasjoner. Mange med teksten «Love never dies». Foto: Skjermdump / Twitter

Et kinesisk søk på for eksempel «Beijing» på Twitter, gir tirsdag morgen en strøm av lettkleddbilder.

Alex Stamos, desinformasjonsforsker og leder Stanford Internet Observatory, skriver på Twitter at dataene så langt tyder på at dette er et målrettet angrep for å drukne informasjon om protestene.

Den tidligere sikkerhetssjefen i Facebook bruker en analyse som viser kraftig økning i meldinger fra falske profiler siden protestene startet i Kina.

Sosiale medier som Twitter og Telegram er blokkert i Kina, men har likevel millioner av brukere gjennom VPN-løsninger som omgår sensuren.

Det mest brukte sosiale mediet er Weibo. Her har tilsynelatende rekke ord som knyttes til demonstrasjonene har blitt lagt til i den allerede strenge sensurlisten.

I kinesiske mediene rapporteres det ikke om demonstrasjoner, ifølge en gjennomgang av BBC. Dagens toppsak, som også er omtalt verden over, er nyheten om at Kina skal sende mannskaper til landets romstasjon.