Deler helt nye bilder av Tina Jørgensen

Etter en kveld på byen i Stavanger sentrum, forsvinner den livsglade og sosiale 20-åringen Tina Jørgensen.

Kjæresten hennes ser henne for siste gang i live, da hun forlater ham etter en krangel natt til søndag 24. september 2000. Da drar hun tilsynelatende hjemover alene.

MIDTPUNKTET: Det er ingen tvil om at Tina Jørgensen var limet i vennegjengen, med sitt sosiale og sprudlende vesen. Foto: Privat /Novemberfilm / TV 2

Dette blir starten på en intens jakt for familien, som nekter å tro at hun har forsvunnet av egen fri vilje. Fem uker senere ender det på verst tenkelige måte. Ved en tilfeldighet finner politiet liket av Tina skjult under et kumlokk ved Bore kirke – rundt en halvtimes kjøretur fra der hun sist ble sett.

Til tross for at politet gjennom årenes løp har siktet flere ulike personer for drapet på Tina, blant dem kjæresten, har politiet aldri klart å ta noen for retten.

Nå, nøyaktig 23 år senere, står familien fremdeles uten svar på hvem det var som drepte henne.

GIR ALDRI OPP: Gravejournalist Hans Petter Aas har jobbet med Tina-saken fra den spede begynnelse høsten 2000. Han fortsetter gravearbeidet i dokumentaren, side om side med blant andre krimanalytiker Siri Stedje. Foto: Novemberfilm / TV 2

TV 2 har, i samarbeid med Stavanger Aftenblad, belyst saken på nytt. Den seks episoder lange dokumentaren «Tina – jakten på en drapsmann» har premiere 19. oktober.

– Ikke representativt for den Tina var

Etter forsvinningen høsten 2000, fikk politiet et passfoto av Tina utdelt av familien, for å potensielt få hjelp av publikum.

Dette bildet, der Tina ser rett inn i kamera med et til dels stivt blikk, er siden blitt ikonisk – og er det eneste fotografiet offentligheten har sett av Tina.

PASSBILDET: – Det er viktig for meg å vise frem Tina på en annen måte enn det triste passbildet, sier venninnen Elise Landa til TV 2. Foto: Privat / Politiet

Men det er også et bilde som venner og familie ikke føler representerer slik den livsglade og sprudlende 20-åringen egentlig var.



I TV 2-dokumentaren deles det derfor helt nye bilder og levende videoklipp av Tina, for å gi publikum et bedre inntrykk av Tinas sprudlende personlighet.

– Det er viktig for meg å vise frem Tina på en annen måte enn det triste passbildet. Jeg kjenner henne ikke igjen på det bildet og det er ikke sånn vi husker henne, forteller Tinas bestevenninne, Elise Landa til TV 2.

MINNER: Bestevenninnen Elise Landa viser frem bilder av vennegjengen i dokumentaren. – Det er både godt og vondt å se dem igjen, sier hun til TV 2. Foto: Novemberfilm / TV 2

Hun mener at passbildet sender ut dårlige vibber, og at Tina overhode ikke er seg selv lik.

– Det er akkurat så dramatisk som media ville ha det til. Tina var en solstråle med mye lyse krøller, og hadde en sjarm som kunne smelte enhver person. Derfor føles det godt å få vise henne frem på en ekte måte nå, sier Elise videre.

SPRUDLENDE JENTE: Venner og familie beskriver Tina Jørgensen som en livsglad og sprudlende jente, som hadde hele livet foran seg. Foto: Novemberfilm / TV 2

Det samme sier barndomsvenninnen Kristine Borgersen til TV 2. De ble begge kjent med Tina på barneskolen, og kjente henne helt til det siste.

– Jeg ønsker at folk skal minnes den blide og fine Tina når de tenker på henne, og ikke det passbildet med håret stramt bak.



Både Kristine og Elise erkjenner at det er tøft å se videoene og bildene av Tina igjen, og at det tar dem tilbake til den vonde tiden.



– Det er veldig sårt og rart å oppleve levende bilder, men det er også veldig, veldig fint å se henne og gjenoppleve minnene, sier Elise.

TRIO: Bestevenninnene Tina, Kristine og Elise var som erteris under oppveksten. Foto: Privat

Hun får støtte av Kristine.

– Det var veldig sterkt, vondt og godt å se de levende bildene av Tina igjen. Det var akkurat sånn som jeg husket henne. Alltid et smil, og veldig livlig og skjønn.



Se flere bilder av Tina Jørgensen under

– Kjenner det i hjertet mitt

Også Tinas mor Torunn Austdal Rasmussen er enig med venninnene når det kommer til at passbildet ikke fremstiller Tina slik hun var.

– Jeg er enig med venninnene, men nå har jeg levd så lenge med dette bildet at jeg ikke lenger tenker på det. Det var politiet som valgte bildet da de etterlyste henne. Jeg synes det er fint at det er den Tina vi alle er glad i, som kommer fram i dokumentaren, sier Torunn til TV 2.

EN MORS MARERITT: For 23 år siden mistet Torunn Austdal Rasmussen datteren Tina Jørgensen, da hun ble funnet brutalt drept. Hun vet fremdeles ikke hvem som drepte datteren. Foto: Novemberfilm / TV 2

– Hvordan er det for deg, som mor, å se disse bildene og videofilmene av datteren din igjen?



– Det gjør både godt og vondt. Jeg kjenner det i hjertet, men så tenker jeg at «dette er min Tina, dette er det jeg får av henne nå». Jeg gjemmer det i hjertet mitt, og jeg klarer å smile, for Tina var en så levende jente. Hun elsket livet.



