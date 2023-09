Deler bryllupsdetaljer

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har bryllupsplanene klare. Feiringen skal skje i spektakulær natur på Hotell Union i Geiranger 31. august 2024.

– Vi er utrolig glade for å kunne feire kjærligheten vår i Geirangers vakre omgivelser. Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sier paret i en felles uttalelse.

I en pressemelding om bryllupet skryter de to av naturen i Geiranger.

– Geiranger er kjent for sin spektakulære fjord og sine dramatiske fjell. Geirangerfjorden står på Unescos verdensarvliste og representerer Norges rike kultur og naturskjønnhet.

De opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke vil gi ytterligere detaljer om bryllupet.



Kongelig bryllup

– Det eneste vi vet, er at det blir 31. august neste år i ganske majestetiske omgivelser, som seg hør og bør når det er en prinsesse i Norge som skal gifte seg, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, som er historiker og TV 2s kongehusekspert.

Selv om Märtha Louise har gitt fra seg prinsessetittelen, men dette blir likevel et kongelig bryllup, sier historikeren.

– Når det er prinsessen av Norge som gifter seg, er det et kongelig bryllup selv om prinsessen ikke er en arbeidende del av kongehuset lenger og ikke har tittelen Hennes kongelige høyhet, sier Schulsrud-Hansen.

Han ser for seg et stjernespekket bryllup.

– Det blir jo sikkert noen kongelige gjester, for det er mange kongelige i Europa som er nære venner av prinsessen.

– Hvem kan ventes å bli invitert?

– Det er iallfall det svenske kronprinsesseparet, som er nære venner av prinsesse Märtha Louise, og i hvert fall Laurentien, prinsessen av Nederland, som er fadder til Leah Isadora.

Forlovet seg i fjor

Forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble først kjent i 2019, og i juni i fjor forlovet de seg. Datoen for bryllupet har ikke vært kjent før nå.



Etter tre år med tidvis avstandsforhold mellom Norge og Los Angeles, sa paret at de er klar til å ta forholdet et steg videre.

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glad for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, skrev paret i en pressemelding.



Kritikk

Det har tidvis stormet rundt paret, blant annet da de sammen dro ut på foredragsturneen «The Princess and the Shaman» i 2019.

Märtha Louise fikk kritikk for å sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen. Verrett har også fått kritikk for sin rolle som sjaman, og uttalelser han har kommet med.

I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise beholder prinsessetittelen, men avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset.



– En skal jo prøve etter hvert å ikke se så mye tilbake, men heller fremover. Det er vel kanskje det prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gjør nå, sier Schulsrud-Hansen.



– Det har tidligere vært en del kontroverser, men siden prinsessen valgte å trekke seg fra sine offisielle plikter og sluttet å jobbe for kongehuset, har det vært rimelig stille, bortsett fra en liten kontrovers rundt den sangen som Durek Verrett kom med rundt påske, legger han til.

Blir del av kongefamilien

Etter bryllupet vil Verrett bli en del av kongefamilien.

– På samme måte som Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn vil Durek Verrett bli en del av kongefamilien når de gifter seg, men han vil i tråd med tradisjonen ikke ha noen tittel eller representere kongehuset. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer – eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien deltar sammen, opplyste slottet i november i fjor.

GLADE: Kongeparet sender sine gratulasjoner til det kommende ekteparet. Foto: Lise Åserud

Kongeparet var raskt ute med å sende sine gratulasjoner:



– Dronningen og jeg gleder oss over at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i dag har offentliggjort sine bryllupsplaner. Vi er glade for å få Durek Verrett inn i familien, og vi ser fram til å feire den store dagen sammen med dem. Vi ønsker Märtha og Durek alt det beste.



Sammen med kronprinsparet:

– Vi gratulerer prinsesse Märtha og Durek Verrett med bryllup i august neste år. Vi er glade på deres vegne og gleder oss til å feire sammen med dem i Geiranger. Vi ønsker Märtha, Durek og jentene alt godt for framtiden.