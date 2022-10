Deler av broen mellom Russland og Krim kollapset etter kjempeeksplosjon

Deler av Krim-broen har rast sammen i en brann utløst av en bombe, ifølge russiske myndigheter.

– Dette er en krigshandling i krigen mellom Russland og Ukraina, og mistanken ligger selvfølgelig på ukrainske styrker, som har vist seg kapable til spektakulære aksjoner tidligere, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til TV 2 lørdag morgen.

– Krim er Ukrainsk territorium, og selv om Russland har annektert det, så er det ikke anerkjent av så mange. Så det er fort en legitim krigshandling i så måte, sier han.

KOLLAPS: Den 19 kilometer lange broen ble bygget i 2018. Den skulle sikre en uforstyrret forsyningslinje mellom Krim og østover mot fastlandet i Russland. Foto: Det ukrainske forsvarsdepartementet via AFP

Eksplosjonen ble utløst litt etter klokken seks lokal tid.

Den Kreml-innsatte guvernøren på Krim, Sergej Aksenov meldte på Telegram lørdag morgen at en del av broen kollapset som følge av eksplosjonen.

Delvis åpnet

All bil- og togtrafikk var stanset i flere timer. Like etter klokken 15.30 melder russiske samferdselsmyndigheter at den uskadde filen av broen er åpnet for begrenset trafikk, ifølge Reuters.

Ifølge Aksjonov må kjøretøyer med tung last benytte ferge. Han sier også at alle biler og busser må gjennom «en full inspeksjon» før de får lov å kjøre over broen.

Omfanget av skadene etter eksplosjonen er ukjent. Bilder viser at den ene filen for biler ligger brekt ned i sjøen. Toget som brant er slept bort. Det har ikke kommet meldinger om det er skader som gjør bæreelementene til broen usikre.

– Ikke få panikk

– Ta det med ro. Ikke få panikk, sa den russiskinnsatte guvernøren i Sevastopil på Krim lørdag morgen, ifølge Reuters. Han hevder de har godt med forsyninger på halvøyen.

Reuters siterer imidlertid også det russiske energidepartementet på at Krim bare har drivstofflagre for 15 dager.

BRANNSLUKKING: Et helikopter driver sluktningsarbeid på Krim-broen som går over Kerchstredet mellom Krim og Russland. Foto: Reuters

Tre drept

Lørdag formiddag ble brannen meldt slukket. Tre personer skal ha blitt drept i eksplosjonen, skriver Reuters som siterer russiske etterforskere.



En av de drepte skal være sjåføren av lastebilen som er registrert på russisk side av broen.

De første meldingene gikk ut på at det var snakk om en tank med drivstoff på et godstog som hadde tatt fyr.

Senere meldte både russiske og ukrainske medier at det var snakk om en lastebil som har eksplodert som deretter antente syv drivstofftanker på toget.

Sabotasjeaksjoner

Ukrainerne har gjennomført flere sabotasjeaksjoner på broer i kampen mot den russiske okkupasjonshæren. Blir det bekreftet at også dette er ukrainsk sabotasje, er det den største aksjonen i rekken.

– Hvilke konsekvenser kan dette få?

– I første omgang stanser det kommunikasjon mellom Russland og Krim over denne broen, og spesielt med tanke på forsyninger til styrkene i Krim, men også i Kherson, som kjemper mot Ukraina der, sier Ydstebø.

Men skadene på broen vil ikke blokkere alle forsyninger til Krim, ifølge oberstløytnanten.

– De kan fortsatt ha forsyninger via båt over stredet, og de kan gå den litt mer vanskelige ruten fra Donbas, gjennom den okkuperte delen av sørlige Ukraina via Melitopol, men det er usikkerheter knyttet til kapasiteten der og de vil være utsatt for angrep fra Ukraina, sier han.

Ukraina: – Bare begynnelsen

Meldingene om den ødelagte prestisjebroen tas imot med jubel på ukrainsk side. Nyhetsbyrået AFP har snakket med flere ukrainere som sier de er veldig glade over nyheten.

– Det er fantastisk. Jeg forventet at noe skulle skje fordi Putin fylte 70 i går, sier Olena (29) fra Kyiv til AFP.

En rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ifølge Reuters at eksplosjonen «bare er begynnelsen», og at «alt som er ulovlig må ødelegges».

FEIRER: Det gikk ikke mange timene før ukrainere feiret broeksplosjonen med selfier foran et gatekunstverk i Kyiv. Foto: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Ifølge en anonym kilde til den ukrainske avisen Pravda er det den ukrainske sikkerhetstjenesten (SBU) som står bak eksplosjonen. Men SBU-talsmann Artem Dekhtyarenko vil ikke bekrefte opplysningene overfor avisen.

Foreløpig har SBU kun omtalt eksplosjonen i en melding på Twitter, hvor de skriver:

«Der er morgengry og broen brenner nydelig. En nattergal møter SBU på Krim», med referanse til en ukrainsk poet.

Også det ukrainske parlamentet og regjeringen har omtalt eksplosjonen på Twitter - og skriver at Ukraina er én dag nærmere seier.

– Krim, «long time no see», skriver de.

Skipstrafikken i Kertsjstredet skal ikke ha blitt stanset som følge av brannen. Lokale myndigheter sier de skal sette inn ferge for å sikre persontrafikken over stredet.

Video of the damage done to the Kerch Strait bridge by a blast this morning. Bridge will be unusable from the look of things — this leaves Russia with a corridor through occupied land in Ukraine & shipping to resupply Crimea. pic.twitter.com/6O5lkGFUx9 — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) October 8, 2022

Også i august kom det meldinger om eksplosjoner i samme område, da ved Kertsj på krimhalvøya.

Frykter russisk svar

Russiske myndigheter mener brannen ble utløst av en bombe og går langt i å kalle det terrorisme.

Skadene på broen gjør at det spekuleres i et det kan ha vært sprengladninger festet til bruen på to punkter, men dette er ikke bekreftet.

En analytiker ved Sveriges utenrikspolitiske institutt, Hugo von Essen, sier til svenske Aftonbladet at Russland kan svare på aksjonen ved å forsøke å ramme europeisk infrastruktur.

Også journalist og Russland-kjenner Malcolm Dixelius tror Russland kan angripe utenfor Ukraina, og peker spesielt på våpenforsyninger fra Europa. I så fall vil det bety en mulig eskalering av krigen.

Vil gjenerobre Krim

Ukrainske styrker har den siste tiden gjenerobret store områder i øst, men fronten i sør har stått ganske stille frem til denne uken da ukrainske styrker erobret to nye landsbyer. Ifølge Zelenskyj er det et mål nå å ta tilbake Krim.

Krim-halvøya har vært på russiske hender siden 2014. Det betyr at ukrainerne står overfor en helt ny utfordring dersom de skal ta halvøya tilbake.

– Frem til i sommer trodde verken vi eller våre allierte at vi kunne erobre Krim. Nå aksepterer flere at krigens intensitet gjør det til et legitimt mål, sier Zelenskyjs seniorrådgiver Mykhailo Podoyak til The Guardian.