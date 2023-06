De savnede barna etter flystyrt er funnet

FUNNET: Soldater fra det colombiske militæret hjelper barna som er funnet i live i jungelen i Caqueta. Foto: Colombian Military Forces/Handout via REUTERS

40 dager etter at flyet styrtet, ble fire barn funnet i live i jungelen i Colombia natt til lørdag.

Fire barn er funnet i live i jungelen etter at et fly styrtet i Colombia 1. mai.

Dermed har barna vandret i jungelen i over en måned alene.

REDDET: En av barna som har vandret i jungelen i over en måned. Foto: JUAN BARRETO/AFP

Tre voksne ble funnet omkommet, deriblant flygeren og barnas mor, men ingen av de fire barna ble funnet i eller ved vraket.

Blant barna er det en 11 måneder gammel baby. De andre er 13, 9 og 4 år gamle.

SOLDATER: Soldater og redningsarbeidere passer på barna etter de ble funnet. Foto: Colombia's Armed Force Press Office via AP)

Colombias president Gustavo Petro er glad for at de er funnet.

– En glede for hele landet, skriver Petro på Twitter sammen med et bilde av det som tilsynelatende er redningsarbeidere.

Klokken 08.00 lørdag morgen norsk tid, melder nyhetsbyrået AFP at barna har ankommet hovedstaden Bogota.

Se det rørende øyeblikket hvor familien får gladnyheten:

– Utmattede

Bilder som er delt på Twitter av Colombias hær viser det som skal være barna sammen med redningsarbeidere.

– Ære til soldatene, til urfolkssamfunnene og institusjonene som var del av operasjonen, skriver hæren.

PRESSEMØTE: Colombias president Gustavo Petro svarer på spørsmål fra media om de fire barna som er funnet i jungelen. Foto: Colombian Presidency / HANDOUT via AFP

Radionettverket W Radio melder at barna blir fraktet ut av jungelen i et helikopter.

– De var sammen. De er utmattede. La legene behandle dem. De er funnet og det gjør meg veldig glad, sier Petro til reportere.

Han sier at barna er et eksempel på overlevelsesinstinkt og sier at beretningene om dem kommer til å gå inn i historien.

BÆRT UT: En av de overlevende barna bæres på en båre etter ankomst. Foto: LUISA GONZALEZ/Reuters

Funnet flere spor i jungelen

Letemannskap og familiemedlem av barna har hatt håp om at barna var i live.

TÅTEFLASKE: En tåteflaske ble tidligere funnet i skogen i forbindelse med søket. Foto: HANDOUT/Colombian army/AFP

Gjennom hele redningsaksjonen har soldater og frivillige funnet spor etter barna.

Fotspor, en skitten bleie, et grønt håndkle og sko, som etter størrelsen å dømme antas å tilhøre den nest yngste av de savnede søsknene, som er fire år er ting som ble funnet.

SPIST FRUKT: Dette er en av sporene på at barna var i live, en spist frukt. Foto: HANDOUT/ Colombian army / AFP

På et eget sted fant lete-teamet enda en bleie, et mobildeksel og en rosa kork som matcher tåteflasken som ble funnet tidligere i leiteaksjonen.



Letemannskapene fant også krypinn laget av pinner og løv.



FOTSPOR: De fant flere barnefotspor i søket. Foto: HANDOUT / Colombian army / AFP

Utplasserte nødproviant og flygeblad

Colombias luftvåpen kastet rundt 10 000 flygeblader på spansk og på et urbefolkningsspråk fra helikoptre som instruerte barna hvordan de skulle overleve.

Redningsarbeidere rundt 100 pakker som inneholdt mat og vann i ulike områder av jungelen.

Flyet var av typen Cessna C206. Piloten sendte nødmelding om motorproblemer før flyet styrtet.

Barna er fra urbefolkningsgruppen Huitoto, som er kjent for å leve i pakt med naturen.