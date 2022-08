– De har forandret Norge

Pappagutter fra Oslo vest, jenter i hijab fra østkanten, og dresskledde damer i 50 åra. De synger alle «Allah, Allah» når Karpe samler nasjonen over ti konserter i Oslo spektrum. Hvordan har rap-duoen fått muslimske bønnerop til å bli allsangstrofer?

– Det er vokst fram en kollektiv stolthet over disse gutta. De har skapt noe som treffer oss alle, på tvers av generasjoner, på tvers av skillelinjene i Oslo, om du bor i øst eller vest. Selv kollegaene mine på 60 år, som ikke har noe sterkt forhold til albumet har lyst til å få tak i billetter nå.

Det sier Mala Wang-Naveen forfatter og redaktøren bak boka «Norsk nok».

– Helt uhørt

Denne uken avslutter duoen seiersrekken i Oslos storstue. Gjennom 10 fullsatte show får over 100.000 publikummere oppleve Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patels musikalske univers.

MUSIKKHISTORIE: Hiphop-duoen Karpe under den tredje av ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Foto: Heiko Junge/NTB

Det gjør dem helt unike, mener kulturredaktør i Dagbladet Sigrid Hvidsten.

– Karpe er ikke bare Norges største rap-gruppe, de er Norges aller største musikkartister. Det å fylle Oslo spektrum ti ganger på rad, det er helt uhørt. Det har aldri skjedd før. Jeg tror ikke engang a-ha hadde klart det i sin aller største storhetstid på 80-tallet.

Hvidsten mener gruppens karriere har tatt motsatt vei enn mange andre artister som blir et blaff på stjernehimmelen før de falmer. I stedet har Karpe bygget fanskaren, stein for stein, gjennom mer enn 20 år som artister.

KULTURREDAKTØR: Sigrid Hvidsten i Dagbladet Foto: Marte Christensen / TV 2

– De har laget sykt mange hits og tekster som resonnerer hos lytterne. De får oss til å tenke over oss selv og de har skaffet seg et rykte som kanskje det beste livebandet i Norge.

Kulturredaktøren mener samfunnsengasjementet gruppa er så kjent for i dag kan spores allerede i debut-EPen «Glasskår» fra 2004. Den gang med langt enklere tekster, beats og musikk enn de er kjent for i dag.

– Tekstene hadde likevel en del av denne nye norske erfaringen. Jeg intervjuet dem da. De var veldig unge og søte. Jeg husker spesielt en ting som Magdi sa; «Vi vil ha holdning, men også være underholdning». Det har gått som en rød tråd gjennom hele deres karriere. De mener noe og de mener noe sterkt. Men de får også folk til å danse.

Middelaldrende kjerringer fra østkanten

Spesielt på de siste albumene har Karpes flerkulturelle bakgrunn blitt en enda større del av det musikalske universet og ikke bare tekstene. Det har hatt stor betydning for mange, mener Wang-Naveen.

STOLTHET: Wang Naveen mener Karpe skaper stolthet Foto: Marte Christensen/TV 2

– De har samlet oss på en veldig spesiell måte. Det er historisk å fylle Spektrum ti ganger på rad. De har skapt en enorm stolthet i diasporaen. Selv faren min, som ikke egentlig er Karpe-fan ringte meg og sa “Jeg har litt lyst til å gå på Karpe”.

Hun peker på at duoen gjennom sine tekster har gitt nordmenn felles referanser og samlet oss.

– Det å eie språk, det er å eie makt. Som «Hvite menn som pusher femti» og «rebell i kjellerleiligheten». Både jeg, som er en middelaldrende kjerring fra østkanten i Oslo, og mange kids som ser ut som gutta i Karpe, har fått se at du kan nå toppen av Norge. Du kan faktisk få den makta til å definere, du også. Karpe klarte det, da kan du klarer det.

CHIRAG: Den ene halvdelen av Karpe på scenen foran 11.000 publikummere i Oslo Spektrum Foto: Heiko Junge / NTB

Ikke lenger tolker

Hun mener å spore at det har skjedd en endring hos Karpe. Wang-Naveen viser til linjen «ingen i Aftenposten vet hva sheriff sa her nå. For jeg har vært tolk i landet deres i 40 fuckin' år» fra låta «KENYA (Live from DY Patil Stadium, Mumbai)».

– Chirag rapper at han har vært tolk for Aftenposten i 40 år nå. De har oversatt så mye den ene og den andre veien. Denne platen, den som nå driver og fyller Spektrum, der gjør de det på sine egne premisser. Nå gidder vi ikke å være tolker lenger. Nå må dere, alle, prøver å forstå dette. Vi skal ikke forklare det mer.

Norske tilstanders Eirik Bergesen mener Karpe har utvidet vår forståelse av det å være norsk.

– Vi synger «Allah, Allah» i et kokende Spektrum. Det er ord som bare for noen år siden fikk mange til å tenke på terrorisme. De utvider nordmenns definisjon av være norsk ved at de er seg selv og bruker sine referanser. De prøver virkelig ikke å si noe om Norge hele tiden, de prøve å si noe om seg selv.

– De er sinte

Viktigere enn det politiske er likevel alltid musikken, mener kommunikasjonseksperten.

– Du må kunne danse og synge med. Det vil alltid være i første rekke, og så kommer det politiske etterpå. Det er det sammen med politisk satire. Men vi må ikke la oss lure til ikke å ta den samfunnskritikken som er der på alvor, når vi synger og danser med. For de konfronterer det norske samfunnet og de er sinte.

Bergesen mener tekstlinjer som «er det dette skattepenga mine går til» og «rebell i kjellerleilighet» er klare politiske statements. Han tolker albumet «Heisann Montebello» som en kritikk av den veien Norge gikk etter 22. juli og rollen gruppa selv fikk.

KOMMUNIKASJONSEKSPERT: Eirik Bergesen Foto: Marte Christensen / TV 2

– De ble på mange måte mainstream etter 22. juli da de spilte på minnekonserter og i kirker. Albumet «Heisann Montebello» ble et svar på at de mente at Norge gikk i feil retning etterpå. At de selv nesten var blitt noen slags maskoter og litt for folkekjære.

Politi på Øyafestivalen

22. juli ble ikke den eneste gangen Karpe skulle bli samlende i et terrorrammet Norge. Kulturredaktør Hvidsten mener Øya-konserten i 2019 er et av de sterkeste Karpe-øyeblikkene hun har opplevd.

– De var headlinere. Samme dag hadde Philip Manshaus drept søsteren sin, Johanne Zhangija Ihle-Hansen, og gått inn i moskeen i Bærum. Det var et dypt alvor selv om det var Karpe-konserten og Øyafestivalen. Terrorberedskapen var på topp og de var masse bevæpnet politi.

– Karpe snakket selvfølgelig om det fra scenen, men de gjennomførte showet sitt som planlagt. Showet var utrolig dansbart. På et tidspunkt sto det en veldig ordentlig politidame ved siden av meg. Hun så autoritær ut, men så spilte Karpe låta “Skittels”. Da begynte begge to å danse. Her sto jeg, politidamen og hele Øyafestivalen og danset sammen. Jeg følte at det var samlende og en veldig fin avslutning på den ganske jævlige dagen.

Arven etter Karpe

MAGDI: Svever over publikum i Spektrum på en oppblåsbar hai Foto: Heiko Junge / NTB

Det er ikke bare gjennom musikken at Karpe vil endre Norge. Gjennom «Patel & Abdelmaguid Foundation» gir gruppa vekk alle pengene de nå tjener på masterrettighetene på alle sine utgivelser frem til «Omar Sheriff». Gjennom nettsiden paf.no holder de fansen oppdatert på inntektene til fondet og tildelinger. Så langt er én million kroner delt ut til tiltak som skal hjelpe flyktninger, asylsøkere og/eller innvandrere.

På Instagram skrev duoen at de gir bort «Hele katalogen. Alle inntektene. For resten av livet og en god stund til. Det er arven vår».

Men ikke alle er enig i at det er fondet som er arven etter Karpe.

– Jeg synes ikke det er arven etter dem. Jeg synes musikken, tekstene og hele det musikalske universet de har - det er det som er arven. Gjennom den har de åpnet opp for helt nye samtaler, mener Hvidtsen.

Wang-Naveen sier at det å føle seg forpliktet til å gi tilbake er noe mange med minoritetsbakgrunn kan kjenne seg igjen i.

– Jeg tror at arven de snakker om handler om en forpliktelse veldig mange av oss som har minoritetsbakgrunn føler på. Vi må gi noe tilbake. Vi må gi noe tilbake for muligheten våre foreldre skapte for oss her. Det er en evig gjeld. Men jeg er også enig i at det først og fremst er musikken som er det viktigste her.

– En bit av meg selv

Wang-Naveen er klar på en ting.

– Har Karpe forandret Norge?

Ja.

Redaktøren har tatt med sønnene på 10 og 11 år på konsert. De synes ikke det er flaut å dra på Karpe med mamma.

– Jeg føler at jeg gir en bit av meg selv til dem gjennom denne musikken. Gjennom Karpe.

