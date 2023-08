– De eier virkelig frekkhetens nådegave

Oppdrettsselskapet Mowi skriver i sin kvartalsrapport at de vil ta «rettslige skritt» mot staten i forbindelse med grunnrenteskatten på havbruk.

Onsdag morgen sa administrerende direktør i Mowi, Ivan Vindheim, til E24 at de rett og slett vil saksøke staten.

– Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital, sier Vindheim til E24.

Han sier regjeringen har vært klar på at det er de store selskapene som skal rammes av beskatningen.

Det mener han er ulovlig.

LAKSESJEF: Vindheim gir ikke opp kampen om lakseskatten. Nå tar Mowi rettslige skritt. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Rekordresultat

Til TV 2 presiserer Vindheim at det er bunnfradraget og skattemodellen han mener er lovstridig.

– Det er konkurransevridende. Den er også diskriminerende overfor utenlandsk kapital. Ifølge de juridiske ekspertene vi har rådført oss med, er den i strid med EØS regelverket, sier han og henviser til EU sine konkurranseregler.

Lakseskatten ble stemt gjennom i Stortinget med minste mulig flertall før sommeren. Den omstridte grunnrenteskatten på havbruk endte på 25 prosent med virkning fra første januar 2023.

I kvartalsrapporten til Mowi, står det at marginalskatten til selskapet ender på 47 prosent. Likevel leverte de nok et rekordresultat for andre kvartal onsdag morgen.

– Sånn funker samfunnet

Finansminister, Trygve Slagsvold Vedum tar søksmålet tilsynelatende med ro. Han mener regjeringen har det juridiske på det rene i denne saken.

– Dette er et veldig godt gjennomarbeida lovforslag. Mowi har hele veien prøvd å stoppe det. De klarte ikke å stoppe forslaget politisk. Nå prøver de å gjøre det juridisk, og det er deres fulle rett å gjøre det, sier Vedum

Finansministeren sier regjeringen er trygge på det juridiske grunnlaget for grunnrenteskatten. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Ministeren minner også om at bunnfradraget på 70 millioner også gjelder for de store selskapene, ikke bare de små.

– 70 millioner er mye penger. Men så skjønner jeg at Mowi synes det er urettferdig, men der er vi uenig. Alle får det bunnfradraget.

– Det politiske Norge mener at det er riktig. Sånn funker samfunnet sier Vedum.

– Motsatt Robin Hood

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er ikke nådig i sin omtale av søksmålet.

– De eier virkelig frekkhetens nådegave, mener hun.

– Selv den veldig moderate modellen som ble vedtatt, der de store oppdrettsselskapene får beholde over halvparten av grunnrenta, ble tydeligvis for sterk kost for de som har lyst på hele kaka for seg selv, skriver Sneve Martinussen.

REAGERER: Rødt-leder Martinussen mener de store lakseselskapene prøver å trenere, forvirre og avspore i debatten om grunnrenteskatten på havbruk Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det Mowi argumenterer for her, er jo at små aktører skal måtte betale, mens store multinasjonale selskaper skal slippe unna. Mowi er en motsatt Robin Hood, skriver hun.

– Viktig å ha de store

Mowi-sjefen mener kritikken fra Rødt-lederen er urettferdig.

– Jeg har respekt for andre sine syn og finner kritikken urettferdig. sier Vindheim.

Han mener Mowi i Norge er med på å bidra i det norske samfunnet og at de betalt over halvparten av hva de tjente i skatt med det tidligere skatteregimet.

– Ingen privat næring har, så til de grader, bidratt så mye som den næringen her, sier han.

Han mener det først og fremst er urettferdig med et skattesystem som skiller mellom store og små aktører.

STØTTE: Oppdrettsselskapet Lerøy stiller seg bak søksmålet til Mowi. Foto: Erik Teige

– I min verden har det ingenting med Robin Hood å gjøre, det handler om å ha rettferdige rammevilkår, sier Vindheim til TV 2.

Han sier selskapet er forberedt på å ta saken gjennom hele rettssystemet.

– Vi vil ta det hele veien med mindre noen kommer til fornuft - og da tenker jeg på den andre siden. For dette skatteregimet favoriserer det å være liten. Det er bra å være liten, men det er viktig å ha de store aktørene.