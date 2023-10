Datterens fortvilte melding: – Mamma ble skutt

EIN BOKEK (TV 2): Mens moren Sahar ble skutt, forsøkte datteren May (14) desperat å melde etter hjelp. Så satte Hamas fyr på leiligheten deres.

14 år gamle May Ron ser ut som en helt vanlig tenåring der hun går gjennom resepsjonsområdet på hotellet ved Dødehavet.

Utad er det lite som tilsier at hun nettopp har vært gjennom et drama de færreste kan forestille seg.

At klærne hun har på seg er fra donasjoner.



At hun for bare dager siden var så redd at hun tenkte det letteste like gjerne var å dø.

At livet hun en gang kjente er borte for alltid.

SAMMEN IGJEN: May (14) sammen med storebror Lotan (15). Broren var ikke hjemme den skjebnesvangre lørdagen, og var redd han aldri ville få se lillesøsteren igjen. Foto: Aage Aune / TV 2

Trodde ikke det var sant

May og mamma Sahar Ron var hjemme alene 7. oktober. Pappa Gilad (48) og storebror Lotan (15) var bortreist.

Familien var ikke ukjent med trusselen fra Hamas på Gazastripen. Kibbutz Be´eri ligger bare sju kilometer fra Gaza, og de var vant til at rakett-alarmen går.

Rakettregnet var like fullt såpass kraftig morgenen 7. oktober, at de ba bestefar Roni komme bort og være sammen med dem i tilfluktsrommet.

Aldri hadde de forestilt seg at Hamas-krigere skulle greie å ta seg over grensegjerdet til Israel.

Det var May som så de første meldingene på sosiale medier.

– Jeg sa: «Terroristene kommer!»



– Vi trodde ikke på henne, sier mamma Sahar.

– Vi var forberedt på missiler, og tenkte det bare var et rakettangrep. Men på sosiale medier så hun vennene fortelle at terroristene var inne i kibbutzen.



Denne overvåkingsvideoen viser Hamas-krigere på vei inn i kibbutz Be´eri:

Ble skutt i hoften



Familien barrikaderte seg i tilfluktsrommet. Rundt klokken 10 hørte de stemmer som snakket arabisk i leiligheten.



Bestefar Roni sto og holdt i dørhåndtaket inne fra tilfluktsrommet.

Sahar fant en tung gjenstand hun skulle kaste mot mennene, mens May var plassert inntil veggen bak et tungt skap.

KULEHULL: Slik ser døra til tilfluktsrommet ut etter at Hamas-krigere prøvde å skyte seg inn i rommet. Foto: Privat

Mennene fra Hamas skjøt mot døra for å prøve og åpne den.

– To kuler gikk rett gjennom døra og traff meg her og her, sier Sahar og peker på høyre siden av hoften.



– Heldigvis gikk de rett gjennom uten å treffe noen viktige organer.



SKADET: Sahar Ron (46) viser frem såret etter at hun ble truffet av to kuler. Foto: Aage Aune / TV 2

SKADET: Familien viser TV 2 bildene av Sahar Rons skader. Foto: Aage Aune / TV 2

Da hun forsto at moren var skutt, ble May grepet av panikk. Hun sendte meldinger om hjelp til kibbutzens Whatsapp-grupper.

– Jeg skrev: «De har skutt mamma, de har skutt mamma, dere må komme med én gang!», forteller hun.



Hun fikk råd om å presse noe mot såret for å stanse blødningen.

– Men jeg klarte ikke gjøre det fordi jeg var så stresset, sier May.



Terrordagen

Men ingen av de andre beboerne kunne komme dem til unnsetning, de hadde nok med å prøve og redde seg selv.

Kibbutz Be´eri ligger nå mer eller mindre i ruiner.

ØDELEGGELSER: Droneopptak viser de store ødeleggelsene i kibbutz Be´eri etter terrorangrepet lørdag 7. oktober. Foto: Ilan Rosenberg

Om lag 110 mennesker er funnet drept, ifølge israelske medier. I tillegg er flere savnet. Det antas at flere er tatt som gisler.

Totalt er nesten 10 prosent av kibbutzens 1300 beboere drept, savnet eller tatt som gisler.

Det tok lang tid før de israelske styrkene klarte å ta kontroll. Enkelte av beboerne ventet på å bli reddet i to døgn.

Meldingene i kibbutzens Whatsapp-grupper vitner om dramaet.

«Jeg hører skudd!» «Måtte Gud bevare oss» «Terrorister her i nabolaget» «Hvor er hæren?» «Kom raskt for å redde meg» «Vi er i mørket og uten mat» «To terrorister på taket vårt»

Da Hamas-krigerne ikke greide å skyte seg inn i tilfluktsrommet der Roni, Sahar og May befant seg, satte de fyr på leiligheten.

– Vi hørte en lyd som vi skjønte, var et bluss som ble tent. Så begynte røyk å sive inn i tilfluktsrommet, og vi hørte lyden av brann, forteller Sahar.



Tenkte de kom til å dø

Hamas satt også andre hus og leiligheter i brann.

De som åpnet vinduene eller beveget seg ut fra tilfluktsrommet, ble skutt, forteller Sahar.

BRANN: Hamas-krigerne satte flere av husene i kibbutz Be´eri i brann. Her inspiserer en israelsk soldat området etter terrorangrepet. Foto: Jack Guez

Siden leiligheten deres lå i andre etasje, lirket familien likevel vinduet forsiktig opp slik at de kunne trekke inn litt frisk luft.

– Hele rommet var fullt av røyk. Jeg var i smerter. Hodet verket og jeg sa: «Hvis vi ikke åpner vinduet, kommer vi til å dø», sier May.

14-åringen forteller at hun på dette tidspunktet tenkte at hun like gjerne kunne dø.

– Jeg så terroristene der nede utenfor. På en måte hadde jeg bare lyst til å hoppe ut av vinduet ned til dem. – Jeg tenkte det var bedre enn å ikke få puste og være så redd.

I 20 timer satt de i tilfluktsrommet før de ble reddet av det israelske militæret.



– Vi hadde ingen elektrisitet, ikke noe vann og det var skyting og bombing hele tiden og huset brant, sier Sahar.

– Ble slaktet

Nå er de innlosjert på et hotell ved Dødehavet sammen med mange av de andre overlevende.

Fortsatt er familien numne etter det de har vært gjennom.

INNSAMLING: De evakuerte innbyggerne får klær, leker og nødvendige hygieneartikler fra frivillige som har kommet for å hjelpe til. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer IDYLL: Feriestedet ved Dødehavet ser idyllisk ut. Men mange av de evakuerte beboerne er sterkt traumatisert etter terrorangrepet 7. oktober. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer OVERLEVDE: Hunden Mekopelet gjemte seg i kibbutzen da Hamas gikk til angrep. Først etter seks dager ble den livredde hunden funnet og gjenforent med eieren. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer STRØMMER TIL: Hele tiden ankommer israelere fra de berørte områdene rundt Gaza. De kan ikke vende tilbake før militæroperasjonen er over. Mange har fått hjemmene sine ødelagt. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer

De føler seg heldige som slapp fra helvete med livet i behold. Venner og naboer var ikke like heldige.

– De drepte begge barna til en venninne av meg. Jeg har en annen venninne, datteren er på hennes alder, sier Sahar og nikker mot May:

– De drepte moren og broren hennes og hun så det. Hun var der og de drepte moren og broren hennes foran øynene på henne.



Tre av Mays venninner er savnet.

– De er antageligvis drept, men hun vil ikke innse det, sier Sahar og tar datterens hånd.

– De kom og de slaktet oss.

LEVER: Sahar Ron (46) og familien er takknemlig for at de er i live. Foto: Aage Aune / TV 2

Mistet tryggheten

Selv om de nå er langt unna Gaza, er følelsen av trygghet borte for 14-åringen. Hun vet ikke om hun noensinne vil tilbake til kibbutzen igjen.

– Å se den uten vennene mine ... Jeg vet ikke om jeg er i stand til det.



Familien forteller at de egentlig tilhører den liberale venstresiden i Israel, og at de en gang var tilhengere av at palestinere og israelere kunne leve sammen, side om side.

Men ikke nå lenger.

– I alle år har vi tenkt at vi ønsker at de skal ha et godt liv i Gaza. Vi donerte penger hver måned, sier Sahar.



– Men så kom de denne ene morgenen og bare drepte oss.