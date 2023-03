Dårlig nytt for oss som er klar for vår: – Ikke helt ferdig med snø

Vi må vente på det berømte vårværet litt til.

Ifølge Storm Geo vil temperaturen jevnt over gå ned i Norge i den kommende tiden.

Nedbør vil igjen gå over til snøbyger, og minusgradene er på vei tilbake flere steder.

– Norge er ikke helt ferdig med snø, forteller vakthavende meteorolog Inger Kristin Gjøsæter.

VÆRSKIFTE: Temperaturene daler igjen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Én klar værtaper

Inn mot helga er det én klar værtaper.

Sør-Norge må nemlig bryne seg på lavtrykksdusjen som nå passerer Norge, og er særlig utsatt utover fredagen.

Samtidig er resten av Norge heller ikke skånet. Det blir mye vær over hele landet i helga, med sporadiske snøbyger langs kysten, kuling over Vestlandet, og nedbør og sjanse for snø i flere av de store byene.

Etter en lang vinter blir det altså ikke noe rolig overgang til vår.

Alt avhenger av lavtrykket som ruller inn i skrivende stund.

– Samtidig ser vi at det skjer et værskifte inn mot helga, og flere steder i landet kan få lengre perioder med sol, påpeker Gjøsæter.

Men varmt blir det ikke. Fredag er meldt som den mildeste dagen i tiden fremover. Allerede fra lørdag går Sør-, Øst- og Vestlandet tilbake til frysepunktet.

Foreløpig er det Nordland som har størst sjanse for pent og opplett vær, men her må de ta til takke med null grader, enn så lenge.

– Det er vanskelig å si når de gode temperaturene kommer, påpeker Gjøsæter.

DRØMMEN: Drømmen om påskeværet lever videre. Foto: Kåre Breivik / TV2

Over-helga-været

Ski- og hyttebanden må altså forberede seg på all slags vær inn mot helga. Men om barnehager, skoler og jobb tillater det, er det bare å skyve helga ut i starten av neste uke.

Temperaturene går ned, men i Hemsedal og på Gol er det forventet strålende vær og sterk sol fra og med mandag – en smakebit av vårværet alle håper på i påsken.