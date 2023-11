Dansk politiker sammen med 15-åring: – Hadde samtykke

Mike Villa Fonseca (28) melder seg ut av sitt eget parti Moderaterne etter å ha brutt partiets regler om at man ikke skal være kjæreste med noen under 18 år.

Det melder dansk TV 2.

Jamfør Moderaternas regler skal man ikke ha seksuelle relasjoner med personer under 18 år. I Danmark er den seksuelle lavalder 15 år, så forholdet innebærer ikke et direkte lovbrudd.

Men den danske regjeringen støtter seg på et så knapt flertall, at de kan få store problemer nå som Moderaterne har en folkevalgt mindre.

Sto fram

Det er Fonseca selv som står fram med nyheten fredag kveld fordi det ifølge dansk TV 2 har vært «økt interesse» for forholdet hans. Ifølge danske Ekstra Bladet har det versert rykter om paret en stund.

– Jeg har forsøkt å holde mitt privatliv adskilt fra mitt arbeidsliv, sier Fonseca.

Moderaternas partileder Lars Løkke Rasmussen sier Fonsecas kjæreste er 15 år, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge Fonseca hadde han samtykke fra både 15-åring og foreldrene hennes i forholdet som ble innledet mens hun gikk på ungdomsskolen.

Partileder Løkke Rasmussen ser svært alvorlig på saken, og er helt klar på at Fonseca ikke lenger kan være medlem av partiet.

Han sier han er skuffet over 28-åringen. Han sier også at han aldri i sin «villeste fantasi» kunne ha forstilt seg at Fonseca «kunne innlede et forhold til et barn», skriver avisen.

– Vi kan ikke ha folketingsmedlemmer sittende som har faste seksuelle relasjoner med mindreårige, sier Løkke Rasmussen.

Fonseca er for tiden sykemeldt, ifølge dansk TV 2.

Mister flertallet

Nå som Fonseca melder seg ut av Moderaterna, blir han uavhengig på folketinget. Dette kan dermed få politiske konsekvenser i dansk politikk.

Moderaterna sitter i regjering sammen med Socialdemokratiet og Venstre med knappest mulig flertall: 88 som støtter regjeringen, og 87 er fra andre partier. Nå kan Fonseca bli et vippemandat i innenrikspolitiske saker.

Regjeringen kan trøste seg med at de har fire tilleggsmandater som støtter dem i utenrikspolitiske spørsmål. Tre av de fire nordatlantiske mandatene støtter regjeringen. Dermed kan ikke Fonseca alene felle den.

Det skaper likevel store problemer når politikk skal vedtas. Med mindre han melder seg inn i ett av de to andre regjeringspartiene, har ikke lenger regjeringen et innenrikspolitiske flertall, altså flertall uten de nordatlantiske mandatene.

Ikke første gang

Moderaterne har også tidligere mistet en av siden folkevalgte, etter at Jon Stephensen endte som uavhengig representant på Folketinget i april i år.

Det var dansk TV 2 som avslørte grenseoverskridende meldinger fra politikeren til et medlem av ungdomspartiet. I tillegg sto flere enn 30 av Stephensens tidligere kolleger i teaterbransjen fram og anklaget ham for manipulerende og grenseoverskridende adferd.

Presset mot Stephensen, som var kulturpolitisk talsmann i partiet, økte da over 1000 navngitte personer i film-og teaterbransjen skrev under på et samlet brev til Moderaternes ledelse.

Da Stephensen mistet mandatet påpekte de politiske kommentatorene at regjeringspartiene ikke kunne miste ett eneste medlem til uten å miste flertallet i innenrikspolitiske saker.

Hvis de utstøtte representantene velger å fortsette å støtte partiene fra sak til sak, er jo problemet minimalt. Men regjeringen kan ikke ta for gitt at de som er fjernet fra partiet skal fortsette å støtte dem.