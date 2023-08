Danmark donerer 19 kampfly til Ukraina

Danmark vil donere 19 F-16-fly til Ukraina, hvorav seks planlegges levert rundt nyttår.



Det bekrefter Danmarks statsminister Mette Frederiksen under en felles pressekonferanse med Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj søndag.

– Vi vet at deres frihet er vår frihet. Vi vet også at dere trenger mer. Og derfor annonserer vi i dag at vi donerer 19 F-16-fly til Ukraina, sier Frederiksen.

F-16: Volodomyr Zelenskyj og Mette Frederiksen poserte for kameraene i et F-16-fly før pressekonferansen søndag. Foto: Volodomyr Zelenskyj / X

Ukraina har lenge bønnfalt vestlige land om å donere kampfly, noe de anser som viktig i kampen mot den russiske invasjonen. Denne uken godkjente USA at de ville godkjenne leveranser av F-16-fly – så fort trening av ukrainske piloter var fullført.

Trening i Danmark

Danmark leder en koalisjon av elleve Nato-land, blant dem Norge, som har sagt seg villige til å gi pilotopplæring.



– Et trygt Europa og en rettferdig verden er en kamp ingen av oss har råd til å tape, sier Frederiksen, som lover dansk støtte til krigens siste slutt.

Zelenskyj sier trening av piloter allerede er i gang – i Danmark.

– Jeg er veldig takknemlig overfor deg og teamet ditt og selvfølgelig til dine sterke og modige borgere, sier Zelenskyj, henvendt til Frederiksen.

– Kjærkomment for Ukraina

Per Erik Solli, senior forsvarsanalytiker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, er ikke overrasket over at Ukraina nå får jagerfly

– Ukrainerne har mye luftvern, men dessverre har de ikke nok til å dekke alle behov. F-16 med moderne våpen vil nok være et kjærkomment supplement til luftforsvaret av Ukraina. Det vil også til en viss grad kunne også brukes til å støtte hæren i kampen deres mot de russiske bakkestyrkene.

– Kommer flere land til følge opp?

– Ja, Norge har faktisk allerede sagt at vi skal bidra med to fly til treningssenteret i Danmark, og andre vil også bidra med fly til treningssenteret i Romania. Hvor mange nasjoner som vil delta med fly til de operative skvadronene i Ukraina gjenstår å se, sier Solli.

Opptil 61 fly

Det har gått slag i slag siden Danmark og Nederland tidligere i dag annonserte at de ville levere et da ikke spesifisert antall F16-fly til Ukraina.

Zelenskyj ankom søndag i Nederland for å møte den nederlandske statsministeren Mark Rutte.

Rutte ville ikke si hvor mange fly som skal sendes, men sa at Nederland har 42 stykker på lager.

Ifølge Zelenskyj er det nettopp 42 fly som sendes fra Nederland. Dermed vil det totale antallet fra de to landene være opptil 61 jagerfly.

– Disse flyene vil brukes til å holde russiske terrorister borte fra ukrainske byer, skriver Zelenskyj på X/Twitter.

Blir værende

Zelenskyj ble mottatt på flyplassen av blant andre statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Her skulle de blant annet se F-16 jagerfly og få en oppdatering om starten på opplæringen av ukrainske piloter.

Det er ikke kjent hvor lenge han blir i Danmark, men trolig blir det mer enn bare en svipptur. Det blir i danske medier meldt at Zelenskyj og hans kone skal overnatte i Danmark.

Under besøket i Danmark vil Zelenskyj blant annet møte med kongehuset, parlamentet og en rekke dansker og ukrainere i landet, som har støttet Ukrainas frihetskamp. Flere detaljer om programmet vil bli offentliggjort fortløpende, ifølge pressemeldingen.

Lørdag var den ukrainske presidenten og hans kone Olena på besøk i Sverige. Der møtte han blant annet statsminister Ulf Kristersson og kongeparet