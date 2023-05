Daniel (38) mistet alt, men nå lever han som barnehelten

Telefonen går på høygir. På våren ringer de begge rundt til borettslag i Oslo. Er det noen sykler som kan hentes?

Danske Daniel Ham var en av dem som mista jobben under pandemien. Lykken ble slitte bremser, dårlige gir og punkterte dekk.



FELGEN: Daniel Ham er sykkelreparatør med Reodor Felgen som forbilde. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg bruker delene på sykler fra borettslag, som egentlig skal kastes, til å reparere syklene til folk. De siste åra har det skjedd en endring. Folk vil spare penger og være bevisste på gjenbruk. Det er en ekstra motivasjon at det er gjenbruk, forteller Ham.

Markedet for brukte sykler er såpass godt at tusenlappene renner inn. Det gir ikke en god årslønn, men akkurat nok til at hjulene går rundt.

Billigmarked

Han driver mest med reparasjon, men da el-syklene gjorde sitt inntog, oppdaget han et nytt marked.

El-sykler kan fort være dyrt for mange. Derfor legger han ut billige sykler, som ikke krever så mye arbeid.

I tro til forbildet sitt, har han skapt sin egen arbeidsplass i dette skuret.



NØKTERNT: Ham får lov til å bruke fellesboden som verksted. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg har prøvd å legge ut noen dyre, men både salg og reparasjon tar lenger tid med dyre sykler. Jeg tar dem inn, fikser det mest nødvendige, også selger jeg så raskt kan. Jeg har ikke plass til alle her i fellesboden, forteller han.

I løpet av året selger han flere hundre sykler. Folk er ville etter sykler og det kan ta mindre enn et døgn fra han legger ut sykkelen, til den blir solgt.

SOLGT: Og vipps var sykkelen ute på Finn. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Ifølge sykkelreparatøren kan en bruktsykkel gi over 500 kroner i fortjeneste.

Pandemi-syklister

Bruktmarkedet for sykler fikk seg en skikkelig oppsving da koronaviruset stengte samfunnet.

– Salget eksploderte med pandemien. Det virker som om folk fikk mer tid. Det har bare fortsatt siden, forteller Ham.

Finn.no sier til TV 2 at sykkel er et av de mest populære søkeordene på FINN om våren, med april og mai som høysesong for kjøp av sykkel.

VERDI: Det kan se ødelagt ut, men for noen bidrar det til mat på bordet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Bare i april og mars er det blitt publisert rundt 31.000 annonser for sykler på Finn. Året før pandemien var tallet 23.000 annonser.

Te og olje i skjønn harmoni

Det lukter tyrkisk te og olje i et kjellerlokale på Storo i Oslo. Hvor enn det er en plass, er det en sykkel.

Her har Birkan Mutluluk reparert sykler i fire år. For to år siden måtte han og de to andre medeierne finne et større sted for å lagre alle syklene.



ERFAREN: For fire år siden hadde så vidt tatt i en sykkel. Nå er det jobben til Birkan Mutluluk Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi merket en heftig pågang under pandemien, men det har bare fortsatt. Nå gir bruktsykler oss en omsetning på fire millioner kroner og tre personer med fulltidsjobb, forteller Mutluluk sykkelreparatør på Storo bruktsykkel.

Som Ham reiser de rundt og kjøper opp ødelagte sykler, som de fikser og selger igjen.

FULLT: Det er ikke et eneste sted i lokalet til Mutluluk hvor det er en sykkel. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Mens TV 2 er der, er det en konstant plinging på telefonen. Mutluluk har vurdert å skru av varslene på Finn-meldinger.

I løpet av et år selger de rundt 1000 sykler. Han tror økt bevissthet rundt miljø og gjenbruk gjør at mange velger brukt istedenfor nytt.

– Folk er veldig glad i bruktsykkel, det er godt for miljøet. De ville blitt kastet om det ikke var for oss. Syklene skal leve minst i ti år. Det er sparing og miljø, forteller han.

SYKKEL-LABYRINT: For å komme deg i lokalet må du finne veien opp trappa mellom sykkeldeler. Foto: Torgeir Knutsen / TV 2

Flere på to hjul

At flere vurderer bruktsykkel kan gjenspeiles i en generell økende sykkeltrend.

En undersøkelse av reisevaner for 2022 viser at flere personer bruker sykkel enn tidligere år. Samtidig er det en lavere andel som kjører bil, viser undersøkelsen fra Statens vegvesen.

Eline Oftedal er generalsekretær i Syklistenes landsforening. Hun mener bedre tilrettelegging med sykkelveier kan gjøre at flere ønsker å sykle.

– Vi merker en økende interesse for å bruke sykkel i hverdagen og i fritiden. El-sykkelens inntog på markedet har fått mange flere til å sykle i hverdagen. Likevel ser vi at syklistene føler det utrygt når de har trafikk i stor hastighet tett sier Eline Oftedal.