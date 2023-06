Dagligvare-kjedene boikotter ikke Freia

Siden forrige uke har flere og flere bedrifter kastet seg på den mye omtalte Freia-boikotten.

Freia eies av den amerikanske matvaregiganten Mondelez, som ble svartelistet av ukrainske myndigheter i forrige uke ettersom de fremdeles driver virksomhet i Russland.

Dagligvarekjedene har frem til nå sittet stille i båten uten å ta standpunkt.

Tirsdag bekrefter imidlertid Norgesgruppen, Reitan-Retail og Coop at de har tatt stilling i saken.

UD har kalt inn parter i næringslivet til et møte om Freia-saken, som ifølge E24 vil finne sted onsdag morgen.

– Følger situasjonen fortløpende

Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, bekrefter de ikke vil boikotte Freia på nåværende tidspunkt.

– Som et svar på Russlands brutale krigføring har EU innført en rekke sanksjoner, som støttes av norske myndigheter. Disse forholder også vi oss til, på bakgrunn av dette er det derfor ikke aktuelt for oss å boikotte på nåværende tidspunkt, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, til TV 2.



SANKSJONER: Kine Søyland Kommunikasjonssjef, Norgesgruppen, sier de forholder seg til myndighetenes sanksjonsliste. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi vil fortsette å følge situasjonen fortløpende, legger hun til.

Etterlyser tydelige råd fra myndighetene

Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Friis, sier at også de på nåværende tidspunkt velger å ikke boikotte, og at de venter på tydelige retningslinjer fra regjeringen.

– For oss er det også viktig å forholde oss til EUs vedtatte sanksjoner mot Russland, samt de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra norske myndigheter. Denne saken ligger slik vi tolker den utenfor dette, og vi har derfor bedt myndighetene om tydelige signaler og retningslinjer i denne spesifikke saken, sier han til TV 2.

AVVENTER: Coop opplyser at de på nåværende tidspunkt velger å ikke boikotte Freia. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Friis understreker at en eventuell boikott vil få store konsekvenser på flere områder, og at saken er langt større enn at den bare gjelder Freia som leverandør.

– Vi ser det derfor som vårt ansvar å utrede grundig før vi tar eventuelle beslutninger som vil treffe mange.

– Myndighetene har gjennom media signalisert at de ønsker en dialog i løpet av uken, og vi ser frem til å få noen tydelige og prinsipielle avklaringer slik at vi kan ta gode og veloverveide valg i en svært krevende sak, legger han til.

Reitan Retail velger å ikke boikotte

Reitan-Retail, som eier blant annet Rema 1000, Narvesen, 7-Eleven og Uno X i Norge, bekrefter kort tid senere at også de har valgt å ikke boikotte sjokoladeprodusenten.

– Som en aktør med virksomhet i syv land, så er vi opptatt av å følge de offentlige sanksjonslistene. Hverken Freia eller Mondelez er på Norges sanksjonsliste, og vi kommer derfor ikke til å boikotte disse selskapene nå, sier Øyvind Breivik, kommunikasjonssjef i Reitan Retail.

BOIKOTTER IKKE: Reitan-Retail, som blant annet omfatter Rema 1000, har valgt å ikke boikotte Freia. Foto: Terje Bendiksby

Breivik understreker at Retain Retail gikk gjennom alle sortimentene sine da krigen brøt ut, og at de har kastet ut produkter som er produsert i Russland eller som er basert på russiske råvarer.

Selskapet P&G er også plassert på Ukrainas svarteliste. De eier merkevarer som Gilette, Pampers og Head & Shoulders, som også er å finne i dagligvarekjedene.

– Hva tenker dere om en eventuell boikott av andre svartelistede selskaper?

– Det vil være tilsvarende for andre selskaper også. Vi forholder oss til enhver tid til sanksjonslisten, svarer kommunikasjonssjefen.

– Vi gjør løpende vurderinger av saken, og er lydhøre dersom regjeringen gir oss råd i en annen retning, sier Breivik.

Disse boikotter Freia Hurtigruten

Elkjøp

Norwegian

Den Norske Turistforening (DNT)

Det svenske togselskapet SJ

Hotellkjedene Strawberry og Classic Norway Hotels

SAS

Norges Fotballforbund (NFF)

Toppfotball Kvinner

Fjord Line

Widerøe (Kilde: NTB)

Mandag sa administrerende direktør i Mondelez Norge, Chris Callanan, i en e-post til TV 2 at de fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og at de har begrenset sine aktivitet i Russland.

– Situasjonen er også svært kompleks. Hvis vi fullstendig stanset driften, ville det bety at vi ikke kunne tilby stabile, langtidsholdbare matvarer til vanlige mennesker, og det ville skapt stor usikkerhet for våre ansatte og for bønder som er avhengige av oss, sa han da.

Oljefondet: – Ingen planer om nedsalg

Orjefondet har investert store summer i flere av selskapene som er svartelistet av Ukraina, deriblant Freia-eieren Mondelez. Eierandelen i Mondelez tilsvarer over ni milliarder kroner.

Oljefondet eier også litt over 1 prosent av aksjene i det svartelistede selskapet Procter & Gamble, til en verdi av 36 milliarder kroner.



Per nå har de derimot ingen planer om å selge aksjene, bekrefter kommunikasjonssjef i Norges Bank, Line Aaltvedt, til TV 2.



– Vi følger selvsagt med på situasjonen, men har per nå ingen planer om nedsalg. Vi følger med på alle sanksjonslister som er relevante for våre selskaper, sier hun.



– Dette er en kompleks situasjon, og utgangspunktet vårt er at vi mener selskapenes styrer er best posisjonert til å vurdere hva som er riktig å gjøre i hvert enkelt tilfelle, legger hun til.