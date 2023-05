– Da tror jeg at jeg besvimer

NÅR STEMMEN ER GOD, ER ALT GODT: Alessandra har slitt noe med stemmen opp mot Eurovision-finalen. Nå mener hun at den er bedre enn noen gang. Foto: Heiko Junge

Italiensknorske Alessandra Mele er bare timer unna å stå på scenen foran flerfoldige millioner av TV-seere under Eurovision-finalen i Liverpool.

20-åroingen forteller at hun gleder seg til å fremføre sin låt, «Queen of Kings». Samtidig erkjenner hun at det er noen nerver i sving.

– Jeg kommer til å ha litt nerver før jeg går på scenen, men det er normalt når man bryr seg om det man gjør, sier hun til TV 2, og slår fast at hun er fullstendig klar.

– Jeg føler meg klar. Vi har øvd 13 ganger på scenen nå.

Flere gladnyheter

Mele har flere grunner til å smile inn mot finalen.

Hun har vært heldig med trekningen, og synger i andre halvdel av konkurransen, noe som er ansett å være en stor fordel i konkurransen. Hun stiger også på bookmakernes bettinglister etter generalprøven.

I tillegg avslører hun at stemmen, som hun har slitt noe med inn mot finalen, er så god som den kan bli.

– Vi synes den er bedre. Vi skal ta det med ro i dag også. Jeg kan ikke skrike og alt det der, fordi stemmen er jobben min. Men jeg føler meg bedre.



Mele har hatt stemmestopp i forkant av finalen, slik at hun får hvile stemmen. Hun og danserne forteller at de har måttet kommunisere med et slags tegnspråk de siste dagene.

– Jeg har roet litt ned på pratingen og alt, for det er mye som skjer. Jeg pratet ikke i to dager.

Moren til Alessandra har uttalt til VG at datteren nærmest har vært forkjølet av og på siden jul. Det har preget Alessandra til en viss grad.

– Selvfølgelig har jeg vært bekymret for det. Det har vært så mye, det har vært skole i Lillehammer, MGP og så Eurovision. Hvem hadde trodd, det, herregud! Det har vært bekymringer, uten at det har vært helt nødvendig. Men hvis det fortsetter etter Eurovision, må jeg kanskje begynne å bekymre meg.

Fikk pressekorpset til å bryte ut i latter

Selv om hun stiger på bettinglistene, er det fortsatt Sveriges Loreen, med sangen «Tattoo», som ligger best an. Finlands bidrag er også ventet å gjøre det svært bra.

Dersom Norge og Alessandra likevel skal vise seg å stikke av med seieren, tror hun at det kan bli store følelser.

– Da tror jeg at jeg besvimer. Jeg vet ikke. Bare jeg prater om det, begynner jeg nesten å gråte.

Hun svarer diplomatisk når hun får spørsmål om hvem som er hennes sterkeste konkurrent.



– Det er mange som er kjempegode. Folk i salen jubler mest for Sverige, Finland og Norge. Men det har ikke så veldig mye å si, fordi de fleste i salen er Eurovision-fans og det er stort sett ikke de som skal stemme.

20-åringen har vist seg frem sammen med flere av sine konkurrenter på Eurovisions sosiale medier-kanaler de siste dagene. Hun vil imidlertid ikke stemme på noen av dem selv.

– Jeg skal holde mobilen langt unna meg, sier hun til latter fra det norske pressekorpset.