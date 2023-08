Cruiseturismens skyggeside

Alvorlige lovbrudd er avdekket og ansatte varsler nå søksmål mot et selskap med hovedkontor i Bergen.

Men en stor aktør anklages for sosial dumping og lønnstyveri.

Stappfulle cruiseskip har inntatt kysten og norske fjorder. Aldri har flere cruiseturister satt kursen mot Norge.



Det er i år ventet mer enn 3.300 cruiseanløp og rundt 5,5 millioner dagsbesøk, anslår Cruise Norway.

10.000 CRUISEPASSASJERER: To cruiseskip som ligger til kai i Ålesund har alene rundt 10.000 passasjerer tilsammen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Dette er en økning på 20 prosent sammenlignet med 2019, som var et solid år hvor reiselivsnæringen til sammen sørget for en «verdiskaping» på hele 130 milliarder kroner.

Tvangsmulkt og ulovlig kameraovervåking

Men i kulissene til den blomstrende cruiseturistindustrien, kommer nå anklagene om sosial dumping og ulovlige arbeidskontrakter.

Nordic Gateway er et selskap som tilbyr ulike tjenester inn mot cruiseindustrien. Ansatte i dette selskapet forteller om lønnstyveri, fryktkultur og ulovlig kameraovervåking.

Nordic Gateway tilbakeviser flere av påstander som settes frem. Les hele tilsvaret lenger ned i artikkelen.



Norske myndigheter har truet med varsel om stenging og hittil gitt det baltiskeide selskapet løpende tvangsmulkt på flere hundre tusen kroner.

Cruiseboom

TV 2 møter Quentin Herbecq som jobbet for Nordic Gateway frem til høsten 2022.



– Millioner av cruiseturister kommer hit hvert år. Bare se rundt oss nå, sier Herbecq.

FRANSKMANN I BERGEN: Quentin Herbecq er en av svært mange som har jobbet i turistindustrien. Her er han på Bryggen, et av Bergens mest populære turistmål. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Franskmannen møter oss på Bryggen. Her står og går turister i grupper. Begeistringen og superlativene slår mot oss fra noen av cruiseturistene som har inntatt Bergen akkurat denne dagen.

De ferierende kaster nysgjerrige blikk i alle retninger. Noen knipser bilder, mens andre lytter til guider som på ulike verdensspråk serverer stikkord om Bergen og Bryggen.



CRUISEBOOM: Aldri har flere cruiseturister besøkt Bergen og Norge enn i år. Svak kronekurs og full stopp for cruisetrafikk i Østersjøen og til Baltikum er noe av forklaringen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nordic Gateway har operert i Norge siden 2015 og er i dag representert ved 42 havneanløp over hele landet. Selskapet sørger for ulike tjenester til cruiseturistene, mens disse oppholder seg i land.



Fra hovedkontoret i Bergen legger Nordic Gateway til rette for de ulike aktivitetene, som er alt fra guidede turer til utflukter og museumsbesøk.

På hjemmesiden skriver selskapet:

«Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester du måtte trenge for å gjøre cruiseopplevelsen din minneverdig, enkel og kostnadseffektiv, inkludert: Skipsargenturtjenester, utflukter, forsyninger/lager og drivstoff.»

HJEMMESIDE-SKRYT: «Vi har hovedkontor i Bergen, men representert med egne ansatte i alle norske havner, og kan dermed levere best mulig service overalt.» Det skriver Nordic Gateway på egen hjemmeside. Foto: Privat

– Mørk bakside

– Deler av denne industrien har en mørk bakside. Nordic Gateway er et selskap som tjener penger på å utnytte arbeidstakere, sier Herbecq til TV 2.

Quentin Herbecq jobbet frem til høsten 2022 for Nordic Gateway. Nå varsler han og fem andre personer søksmål mot selskapet. De seks er to ansatte og fire tidligere ansatte.



De krever til sammen 3 millioner kroner i etterbetalt lønn, overtidsbetaling og feriepenger for en periode på to år. Dette skal dekke ubetalt lønn i to år, samt advokatutgifter og renter.



Nordic Gateway kommenterer påstander og uttalelser lengre nede i denne saken.

TIDLIGERE ANSATT: Quentin Herbecq jobbet for Nordic Gateway fra høsten 2021 til høsten 2022. Her er han avbildet på kontoret hvor han jobbet i Bergen. Foto: Privat

– Vi jobbet til alle døgnets tider uten å få noe overtidsbetalt. Foruten fast arbeidstid har vi måtte være tilgjengelig til alle døgnets tider, syv dager i uken under sesongen, sier Herbecq.

Vedtatt tvangsmulkt

TV 2 har fått tilgang til en rekke dokumenter som viser at Arbeidstilsynet i fjor høst avdekket en rekke alvorlige lovbrudd hos Nordic Gateway.

Listen over lovbrudd omfatter blant annet:

Manglende overtidsutbetaling

Ulovlige arbeidskontrakter

Brudd på arbeidstidsbestemmelser

Ansatte jobber langt mer enn arbeidsmiljøloven tillater

Firma har ikke oversikt over ansatte arbeidstid

– Vi ser alvorlig på det og har gitt selskapet totalt 13 pålegg, sier Kjersti Marie Gjerd som er seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

ALVORLIG: Kjersti Marie Gjerd som er seksjonsleder i Arbeidstilsynet. Nordic Gateway har ikke fulgt opp påleggene og har derfor mottatt tvangsmulkt på 500.000 kroner frem til i dag. Nå trues selskapet også med stans. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Etter tilsynet i fjor høst og frem til i dag, er kun to av påleggene innfridd, ifølge Arbeidstilsynet. Selskapet har blant annet ikke klart å fremlegge timelister med oversikt over hvor mye ansatte har jobbet.

– Det er totalen i saken som gjør den alvorlig, påpeker Gjerd.



Arbeidstilsynet mener selskapet har vært for trege med å følge opp påleggene.

– Nå har vi vedtatt tvangsmulkt og den løper frem til påleggene er oppfylt. Så langt er Nordic Gateway ilagt tvangsmulkt på rundt fem hundre tusen kroner.

TV 2 er kjent med at selskapet også tidligere har vært i Arbeidstilsynets søkelys.

Arbeidstilsynet har blant annet bedt om at selskapet fremlegger timelister som viser hvor mye ansatte jobber, slik at de fått korrekt lønn. Denne oversikten har ikke selskapet klart å legge frem.

Ansatte hevder overfor TV 2 at det er økonomisk motivert for å slippe å betale for overtidsjobbing.

– Det kan være økonomiske motiver som gjør at man ikke fører en oversikt over arbeidstiden, sier Gjerd.

TURISTFLOM: Cruiseturister som kommer til havner i Norge møter et ferdig rigget opplegg, enten de skal på busstur, guidede gåturer eller besøke museer og steder som Bryggen i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Varslet stans av virksomheten

– Vi har nå varslet stans av virksomheten, forteller Gjerd til TV 2.

Nordic Gateway har hovedkontor i Sverige.

Ansatte og Arbeidstilsynet utelukker ikke at selskapet kan legge ned kontoret i Norge og drive virksomheten videre fra Sverige.

TILRETTELEGGER: Nordic Gateway har operert siden 2015. Selskapet som er eiet av Baltic Gateway AB og opplyser til Brønnøysund at selskapet driver med reisearrangørvirksomhet. Foto: Privat

– På bakgrunn av opplysninger om at man kunne drifte virksomheten uten tilstedeværelse i Bergen, så har vi nå valgt å varsle stans av all aktivitet i virksomheten dersom påleggene ikke blir innfridd innen fristen.

Det kan bety at selskapet vil bli nektet å drive noen form for aktivitet i Norge, før de påleggene er oppfylt.

Ulovlig kameraovervåking

TV 2 har møtt noen av de ansatte som i dag jobber for selskapet.

– Vi følte oss overvåket på arbeidsplassen og opplevde det som svært ubehagelig, forteller ansatte TV 2 møter.

I en rapport fra Arbeidstilsynet står det:

«Under befaring i kontorlokalet ble det avdekket 6 overvåkningskamera plassert i arbeidsområde til de ansatte. Dette selv om virksomhetens kontorlokale befinner seg i et havneanlegg med høy beredskap og bemannet portvakt.»

KAMERAOVERVÅKNING: Det var utplassert kamera over alt i kontorlokalene til Nordic Gateway. Til tross for at kontorene lå innenfor en sikkerhetssone hvor ingen uvedkommende har adgang. Ulovlig ifølge Arbeidstilsynet. Kameraene er nå fjernet. Foto: Privat Les mer KAMERAOVERVÅKNING: Det var utplassert kamera over alt i kontorlokalene til Nordic Gateway. Til tross for at kontorene lå innenfor en sikkerhetssone hvor ingen uvedkommende har adgang. Ulovlig ifølge Arbeidstilsynet. Kameraene er nå fjernet. Foto: Privat Les mer KAMERAOVERVÅKNING: Det var utplassert kamera over alt i kontorlokalene til Nordic Gateway. Til tross for at kontorene lå innenfor en sikkerhetssone hvor ingen uvedkommende har adgang. Ulovlig ifølge Arbeidstilsynet. Kameraene er nå fjernet. Foto: Privat Les mer KAMERAOVERVÅKNING: Det var utplassert kamera over alt i kontorlokalene til Nordic Gateway. Til tross for at kontorene lå innenfor en sikkerhetssone hvor ingen uvedkommende har adgang. Ulovlig ifølge Arbeidstilsynet. Kameraene er nå fjernet. Foto: Privat Les mer

– Helt unødvendig med tanke på innbrudd fordi dette ligger innenfor en sikker sone hvor ingen har adgang, sier en ansatt til TV 2.

«Lovstridig og svært inngripende», konkluderte Arbeidstilsynet som bekrefter at kameraene nå er fjernet.

Ansatte snakker om en fryktkultur og at de er redde for konsekvenser. Derfor ønsker de ikke å oppgi navn eller la seg avbilde.

De forteller at de utenfor arbeidstiden mellom 08.00 og 16.00 mandag til fredag, stadig har blitt pålagt å utføre arbeidsoppgaver som de ikke har fått betalt for.

Herbecq, som har jobbet sammen med de ansatte varslerne, bekrefter at det var jobbing hver eneste dag gjennom hele sesongen.

UTENFOR KONTORENE: Her på Skoltegrunnskaien i Bergen har Nordic Gateway sitt hovedkontor i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han og de ansatte forteller at de jobbet full uke fra mandag til fredag, i tillegg ble det jobbet på nær sagt alle fridager.



DØGNET RUNDT: På hjemmesiden opplyser Nordic Gateway at legger alle sin stolthet i å gi topp service, døgnet rundt, hele året. Foto: Screenshot hjemmeside Nordic Gateway

– Jeg var utslitt og hadde knapt noe privatliv. Vi måtte vært tilgjengelig hele tiden og kunne bli oppringt på fridager, helligdager og helger for å ordne ting som ikke kunne vente, forklarer Herbecq.

Nordic Gateway tilbakeviser flere påstander lengre nede i saken.

Sosial dumping og lønnstyveri

– Det er flere trekk her som minner om sosial dumping, sier advokat Duc Van Nguyen i advokatfirmaet Judicium DA.

Han og advokatkollega Lasse Solberg representerer de seks som nå skal varsle søksmål mot Nordic Gateway.

– Dette er en klassisk sak, hvor et selskap utnytter utenlandske arbeidstakere som ofte ikke kjenner sine rettigheter i Norge.

LØNNSTYVERI: Advokat Duc Van Nguyen og advokatkollega Lasse Solberg i advokatfirmaet Judicium mener de ansatte i Nordic Gateway er ofre for lønnstyveri. Foto: Elias Engevik / TV 2

Advokaten mener rapportene fra Arbeidstilsynet understreker alvoret i saken.

– Arbeidstakeren har arbeidet utover alminnelig arbeidstid og ikke fått betaling for dette. Arbeidstidsbestemmelser som er fastsatt til vern for arbeidstakeren har ikke vært respektert, sier Nguyen og peker på en fersk straffebestemmelse:

– Mislighold av plikten til å betale lønn tilsier at det foreligger lønnstyveri, fastslår Nguyen overfor TV 2.

Bestemmelsen om lønnstyveri er forholdsvis fersk, den ble innført i 2022 og kan gi inntil seks års fengsel.

– Lønnstyveri omfatter forhold hvor arbeidsgiver urettmessig og bevisst har beholdt lønn til sine ansatte. Vi mener dette er et forhold som politiet bør etterforske nærmere, sier advokaten.

Ansatte TV 2 har snakket med frykter at selskapet skal stenge ned kontoret i Norge - uten å gjøre opp for seg.

KONKURRANSEVRIDENDE: Når arbeidsgiver ikke har betalt sine arbeidstakere for overtidsarbeid gjennom mange år skaper det en konkurransevridende effekt , mener advokat Duc Van Nguyen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Tatt arrest i verdier

– Vi har midlertidig fått medhold av retten til å ta arrest i en del midler som tilhører virksomheten til sikring av disse arbeidstakernes krav.

Søksmålet som er planlagt reist gjelder ansatte som har jobbet på kontoret til Nordic Gateway. Arbeidstilsynet har også etterspurt timelister og kontrakter for guidene da rettmessig overtidsbetaling for arbeid utover alminnelig arbeidstid også gjelder for denne gruppen, men påleggene i saken gjelder i hovedsak turoperatørene.

I guidebransjen er det mange som mener at guider er underbetalt.

Nordic Gateway er en av flere aktører som hyrer inn guider til ulike oppdrag.

– Dette tilsynet har i hovedsak omhandlet ansatte på kontoret, så vi har per nå ikke gått inn i noe spørsmål eller dokumentasjon som gjelder guidene, forklarer Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet.

POPULÆRT CRUISETURISTMÅL: Mange turister besøker hver dag byfjellet aksla i Ålesund, både med og uten guider. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Men det er klart det at man kan ikke se bort ifra at det kan bli aktuelt å undersøke også hvordan arbeidsforholdene er for guidene i virksomheten, sier Gjerd.

TV 2 har forsøkt å få uttalelser fra guider, men i frykt for konsekvenser ønsker ikke å oppgi navn eller stå frem.

Guidene var ifølge Arbeidstilsynet midlertidig ansatt som tilkallingshjelper.

– Vår oppfatning er at disse skulle vært ansatt som deltidsansatte med en stillingsprosent, ikke som tilkallingshjelp, understreker Gjerd.

Ifølge Arbeidstilsynet skal «guidene som utfører slike tjenester i perioden være deltidsansatt».

Ansatte har anmeldt Nordic Gateway til politiet, som har valgt å videreføre saken til Arbeidstilsynet. Saken er «teknisk sett» henlagt, men ikke på bevisets stilling.

Dette er nå påklaget av ansatte og statsadvokaten vil behandle klagen.

Konkurransefortrinn

– Hvis man ikke utbetaler det man etter loven er pålagt å gjøre, så kan det også gi et urettmessig konkurransefortrinn i det markedet de opererer i, sier Gjerd i Arbeidstilsynet.

KAN GI FORTRINN: Arbeidstilsynet mener Nordic Gateway kan ha et konkurransemessig fortrinn dersom selskapet ikke utbetaler korrekt lønn og overtidsutbetaling. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

– Ja, når arbeidsgiver ikke har betalt sine arbeidstakere for overtidsarbeid gjennom mange år så sier det seg selv at de hatt en god del besparelser. Og det skaper jo en konkurransevridende effekt som gjør at de får en fordel på bekostning av konkurrerende aktører i markedet, mener advokat Nguyen.

TV 2 har kontakten en annen stor aktør og konkurrent til Nordic Gateway.

– Det er viktig for oss å si at vi er veldig opptatt av ryddige forhold og ordnede former i vår bransje, fastslår Arthur Kordt som er administrerende direktør hos den norske cruiseagenten European Cruise Service.

Også European Cruise Service har hovedkontor i Bergen. Av prinsipp ønsker ikke Kordt å kommentere konkurrenter.

– Men jeg må jo si at vi har sett påleggene som er offentlig tilgjengelige, og vi tenker at det er forståelig at Arbeidstilsynet reagerer, sier Kordt til TV 2.

Samarbeider med Arbeidstilsynet

«Nordic Gateway samarbeider med Arbeidstilsynet og implementerer aktivt deres anbefalinger for å forbedre ansattes arbeidsmiljø. Vi ønsker å oppfylle alle krav omgående, i håp om en rask løsning. I tillegg behandler Nordic Gateway krav om overtidsbetaling ved hjelp av juridiske eksperter. Ettersom rettslige prosesser pågår, avstår vi fra å kommentere anonyme påstander. »

Det er styremedlem Gregor Biernat i Nordic Gateway AS som svarer på vegne av selskapet.

LANDET OVER: Nordic Gateway benytter guider for oppdrag landet over. «Som guide for Nordic Gateway vil du lede halvdags- og heldagsutflukter til ulike destinasjoner i området og vise gjestene dine både fascinerende kultur og fantastisk natur», skriver selskapet på egen hjemmeside. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Biernat opplyser at de dette året uventet mottok krav om overtidsbetaling fra seks ansatte, fire av disse jobber ikke lenger i selskapet.

Biernat tilbakeviser alle anonyme beskyldninger som både «feile og usanne» og de vil senere tilbakevise dette. Nordic Gateway sier at selskapet ikke ønsker å prosedere saken i media og ber om forståelse for dette.

– Vi betaler best

Når det gjelder bruken av guider skriver Biernat at han ønsker Arbeidstilsynet velkommen til å kontrollere kontraktene, som ifølge Biernat er lik de alle konkurrentene også benytter.

«Forskjellen er at vi betaler våre guider bedre», opplyser Nordic Gateway til TV 2.

Biernat sier at han ikke ønsker å prossedere saken i media og ber om forståelse for dette.



Ifølge resultatregnskap for 2022 fikk Nordic Gateway et overskudd i 2022 på drøyt 18 millioner kroner.

Slik omtaler selskapet seg selv på egen hjemmeside:

«Profesjonalitet og omsorg, kombinert med et svært personlig preg og langsiktige partnerskap basert på gjensidig tillit, er hjørnesteinene i selskapet vårt.»