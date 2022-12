CNN: Det hvite hus planlegger møte med Biden

President Volodymyr Zelenskyj planlegger å besøke USAs hovedstad Washington onsdag, melder flere amerikanske medier.

Fox News-journalist Chad Pergram skriver på Twitter at han har fått vite at Zelenskyj skal delta på et felles møte for begge kamrene i Kongressen.

Punchbowl News, som siteres av nyhetsbyrået Reuters, hevder å ha snakket med ni kilder med kjennskap til besøket. Også nyhetsnettstedet Axios omtaler besøket og skriver at Zelenskyj ventes å takke for USAs støtte til det ukrainske forsvaret.

Det er også forventet at Zelenskyj skal møte lederne for Republikanerne og Demokratene i Kongressen, ifølge Punchbowl.

Kongressbygningen i USAs hovedstad Washington. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Det hvite hus?

Ifølge CNN planlegger Det hvite hus et møte mellom Zelenskyj og USAs president Joe Biden. Også Reuters har kilder på dette.

Møtet sees i ifølge kanalen i sammenheng med Bidens intensjon om å sende nye støttepakker til Ukraina, blant annet det mye omtalte lluftvernsystemet Patriot.

De avanserte luftvernrakettene har lengre rekkevidde enn norskutviklede Nasams og andre systemer som er i bruk i landet i dag, og vil bedre Ukrainas forsvar mot russiske rakett- og droneangrep.

Luftvernsystemet Patriot. Foto: Jung Yeon-je / AFP / NTB

Holdt skjult

Ifølge Punchbowl-grunnlegger Jake Sherman har kun et fåtall personer i Kongressen hatt kjennskap til det planlagte besøket.

Lederen for Representantenes hus, Demokraten Nancy Pelosi, skal tidligere tirsdag ha sendt ut en oppfordring til de Kongressmedlemmer om å komme til Washington onsdag for en kveld med «et veldig spesielt fokus på demokrati»

Besøket er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.