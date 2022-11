Den kjente sangeren og låtskriveren Christine McVie er død.

Det melder flere medier, deriblant BBC.

I 1968 giftet hun seg med den britiske bassisten i Fleetwood Mac, John McVie. Tre år senere ble Christine McVie selv en del av bandet etter at Peter Green sluttet. Tidligere hadde hun spilt i bluesbandet «Chicken Shack»

I 1976 tok paret ut skilsmisse, men forble gode venner. Begge fortsatte å spille i rockebandet.

SKILT: Christine og John McVie skilte seg i 1976, men forble gode venner og kolleger. Foto: Bob Dear/AP

– Vi ønsker at alle skal beholde Christine i sine hjerter og huske livet til et utrolig menneske, og høy ansett musiker som var elsket universalt, sier familien i en uttalelse.

Hun ble 79 år gammel. Dødsårsaken er ikke kjent.

Gjorde comeback

Den kjente britiske sangeren har skrevet noen av Fleetwood Macs mest kjente låter, og sto bak hits som «Little Lies», «Everywhere», «Don't Stop», «Say You Love Me» og «Songbird».

I 1998 forlot hun bandet etter 28 år, før hun gjorde en gjesteopptreden med de i London i 2013. Året etter ble hun en del av Fleetwood Mac igjen på deres «On With The Show»-turné.

Mellom 1998 og 2014 levde hun et tilbaketrukket liv på landsbygda, og var sjelden å se verken på scenen eller i media. I 2004 kom hun dog ut med soloplata «In the Meantime».

– Hun var den beste musikeren

Det britisk-amerikanske rockebandet ble stiftet i London i 1967 og har solgt over 100 millioner album på verdensbasis, noe som gjør dem til et av verdens mest suksessfylte band noensinne.

De mottok to Grammy Awards for albumet «Rumours» som ble utgitt i 1977, og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 1999.

ROCK AND ROLL HALL OF FAME: Fleetwood Mac ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 1998. Foto: Adam Nadel/AP

I et innlegg på Twitter utrykker bandet sin sorg.

– Det finnes ingen ord som beskriver vår sorg over dødsfallet til Christine McVie. Hun var noe for seg selv, spesiell og med et talent man ikke kan måle seg med, skriver bandet.

– Hun var den beste musikeren noen kunne drømt om å ha i bandet sitt, og den beste vennen noen kunne bedt om i sitt liv. Vi var heldige som fikk ha henne i livet vårt, står det videre.

McVies død kommer to år etter at Fleetwood Mac-medgrunnlegger Peter Green døde, 73 år gammel.

I 2018 døde Danny Kirwan i en alder av 68 år. Han medvirket som gitarist på de fem første albumene, frem til 1972.

Fikk nytt liv på TikTok

Deres mest kjente sanger er blant annet «Dreams», «Go Your own Way» og nevnte «Everywhere».

Flere av sangene fra albumet har i dag fått nytt liv på TikTok.

Til tross for sin turbulente historie, ble bandet ett av verdens mest berømte band på 70- og 80-tallet, da de besto av Mick Fleetwood, Christine og John McVie, Lindsey Buckingham og Stevie Nicks, skriver The Guardian.