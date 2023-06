Charterbåt gikk på grunn i Oslofjorden

GIKK PÅ GRUNN: Her sa det stopp for «SS Jomfruen» i Oslofjorden. Foto: Simen Askjer / TV 2

Båten «SS Jomfruen» gikk mandag kveld på grunn ved Kjeholmen i Oslofjorden.

– Vi har tatt i land 52 personer. I tillegg står det tre stykker igjen fra mannskapet sier politibetjent Bent Wigernes til TV 2 på stedet.

Først opplyste operasjonssentralen at det var snakk om 35 passasjerer om bord i båten. Senere ble dette oppjustert.

Wignernes sier flere passasjerer ble litt engstelige, men at alle gjorde som de fikk beskjed om.

– Ingen er skadet, men det har vært litt bevegelse i båten, som har stått og vippet. Det ble litt panikk om bord i starten, sier Wigernes.

Charterbåt

Vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen i Hovedredningssentralen Sør bekreftet etter kort tid overfor TV 2 at de hadde satt i gang en redningsaksjon.

– Vi har fått melding om at det er en charterbåt som har gått på grunn. Den trenger bistand for å evakuere passasjerer og vi bistår med dette, sa Øversveen kort tid etter at hendelsen ble meldt.

STO OG VIPPET: Bevegelsen i båten skal ha ført til en del engstelse hos en del passasjerer, ifølge politiet, men evakueringen gikk som den skulle. Foto: Simen Askjer / TV 2

Redningslederen beskrev forholdene på sjøen som fine.

I tillegg til HRS kom både politibåt, Redningsskøyta og brannbåt på til stedet. Politibetjent Wigernes sier det også kom mye frivillige til stedet i private båter.

Det er ikke mistanke om at grunnstøtingen er annet enn resultatet av et uhell, ifølge politiet.

Ifølge politiet er båten en charterbåt som brukes til arrangementer og lignende.

Politiet leder mottaksapparatet for de evakuerte.