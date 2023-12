Camilla (32) gir bort huset – nå vil Morten (44) ha det

Forrige uke skrev TV 2 om Camilla Lid Annaniassen (32) som gir bort huset sitt i Asker helt gratis.

Nå har Morten Holtung (44) tatt kontakt – han vil gjerne ha hele huset hennes.

Det var Budstikka som omtalte saken først.

Vil bli fraktet 90 kilometer

– Jeg fant annonsen på Finn. Så sendte jeg en melding, forteller Holtung til TV 2.

Han har en tomt han mener passer perfekt til huset, og det er allerede lagt klart vann, kloakk og vei på området.

REHABILITERING: Morten Holtung har jobbet med rehabilitering i 20 år. Foto: Privat

Dersom han får et positivt svar fra banken, skal han frakte huset hele 90 kilometer – fra Asker til Notodden.

– Får vi det gjennom i banken, så gjør vi det, forteller 44-åringen.

For å ta med seg huset, må de kutte det i flere elementer og frakte det med en kranbil.

Med en gang snøen forsvinner, kan platen settes opp. Deretter vil de sette elementene sammen, få opp taket, isolere og jobbe både ute og inne i huset.

Men denne typen jobb er ikke for hvem som helst:

– Det ville vært veldig morsomt dersom vi hadde fått det opp, da. I og med at vi har erfaring med elementhus, så tror jeg vi kan klare å sette opp rammen i løpet av en helg, forteller Holtung.

Han har nemlig drevet med rehabilitering i 20 år, og skal ha med seg en på laget som har god erfaring med ferdighus-elementer.

Vinn-vinn situasjon

Han ser på hele prosessen som positiv for både han og Lid Annaniassen, som gir bort huset:

– Det er jo en vinn-vinn situasjon at vi får huset og setter det opp, og sparer kostnader på masse materialer. Og hun blir kvitt huset uten å måtte betale noe for riving, sier Holtung.

GJENBRUK: Camilla Lid Annaniassen er opptatt av gjenbruk og gir bort huset sitt. Foto: Privat

Holtung ser for seg få tak i rimelige dører og vinduer på Finn, slik at kostnadene ikke blir altfor store.

Eieren av huset, Camilla Lid Annaniassen, bekrefter til TV 2 at hun har vært i kontakt med Holtung som er interessert i huset.

Dersom alt går som de håper med banklån og tid, er hun glad for at huset blir gjenbrukt:

– Hvis det hadde gått i boks, hadde det selvfølgelig vært veldig morsomt. Da hadde virkelig alt av materiale blitt gjenbrukt, sier hun til TV 2.

32-åringen forteller at det både gir en morsom historie og lavere kostnader for seg selv, ettersom hun måtte ha betalt for en eventuell rivning av huset.

Nå venter hun i spenning på om hun får gitt bor hele huset:

– Det er veldig mye som skal klaffe på tre uker, så jeg venter spent på om det går, avslutter hun.