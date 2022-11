Camilla (26) tok vaksinen i fjor – har fortsatt mens-forstyrrelser

– Jeg synes det er litt skummelt.

Camilla Røisgård (26) trekker jakken tettere om seg, mens hun rusler langs elven i Drammen. Det er en av de bedre dagene i dag.

Hun har akkurat fått tilbake energien, etter å ha blødd sammenhengende i 16 dager i november.

På morgenen våknet hun med så sterke smerter i magen og korsryggen at hun måtte ligge i fosterstilling resten av dagen.

Om natten sov hun med både et tykt bind og tampong. Likevel var lakenet rødflekket neste morgen.

Etter at hun vaksinerte seg med andre dose koronavaksine i fjor, fikk hun kraftige menstruasjonsforstyrrelser. 13 måneder senere har hun fortsatt ikke blitt bedre.

– Jeg vet at de har sagt at bivirkningene er forbigående, men det føles ikke sånn nå, sier 26-åringen.

VERRE: Camilla Røisgård forteller at menstruasjonsforstyrrelsene startet kort tid etter hun tok andre dose koronavaksine. I høst har hun blitt dårligere, forteller hun. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Opplever langvarige bivirkninger

Camilla er ikke alene om å bekymre seg over vedvarende menstruasjonsforstyrrelser.

I november i fjor kartla TV 2 opplevelsene til over 200 kvinner som fortalte om endringer i menstruasjonen etter koronavaksinen.

De fortalte om å miste menstruasjonen helt, kraftige smerter og nærmest konstante blødninger som varte i flere måneder.

Nå har det gått ett år, og TV 2 har spurt de samme kvinnene om hvordan det går med dem. Flere forteller at de fortsatt lever med bivirkningene:

149 av de 212 kvinnene som svarte i fjor, har deltatt i årets TV 2-kartlegging. Av disse oppgir 85 kvinner at de fortsatt har menstruasjonsforstyrrelser.

I gjennomsnitt forteller kvinnene at plagene har vart i over ett år.

For 64 av kvinnene har bivirkningene gått over, og de varte i gjennomsnitt litt over et halvt år.

HADDE KONTROLL: Før koronavaksinen hadde Camilla Røisgård en menstruasjon som varte i fem dager, som kom til samme tid hver måned. Nå er alt snudd på hodet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Trodde hun var blitt blodfattig

Camilla Røisgård tok andre dose koronavaksine i september 2021. Kort tid etter begynte hun å ane at noe var galt.

I november dro hun til fastlegen. Da hadde hun ikke blødd på tre måneder, til tross for at menstruasjonen alltid var punktlig før vaksinen.

Graviditetstesten hos legen viste negativt, akkurat som hjemmetestene hun hadde tatt i forkant.

– Da begynte jeg å bekymre meg for om noe var alvorlig galt med kroppen min. Selv om jeg ikke vil ha barn nå, vil jeg jo det i fremtiden.

Noen uker etter legebesøket begynte hun plutselig å blø igjen – men mye kraftigere enn vanlig og dobbelt så lenge. I perioder var hun så svimmel at hun trodde hun var blitt blodfattig.

Gjennom det påfølgende året forteller Camilla at hun har opplevd å miste kontrollen over sin egen menstruasjon. Mensen kommer en uke for tidlig eller to uker for sent, og varer alltid mye lengre enn normalt.

Smertene tapper henne for krefter, og kan være så kraftige at hun blir sengeliggende.

– Vanligvis kjenner jeg kroppen min godt, men nå er det som at den er ukjent. Det er en forferdelig følelse egentlig, som gjør meg veldig urolig, sier Camilla.

KONTAKTET LEGE: Camilla Røisgård har vært hos fastlegen flere ganger i forbindelse med menstruasjonsforstyrrelsene som dukket opp etter koronavaksinen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Rammer mange kvinner

Før jul i fjor publiserte Folkehelseinstituttet en stor studie, som bekreftet økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinering i aldersgruppen 18 til 30 år.

Selv om forstyrrelser er vanlig blant kvinner, økte forekomsten av kraftige blødningsforstyrrelser med seks prosentpoeng etter første dose.

– Risikoen for å få kraftige blødningsforstyrrelser er nesten doblet etter vaksinen, så det er mange kvinner som har erfart at noe har endret seg, sier lege Lill-Iren Schou Trogstad i FHI.

FORSKER: Lill-Iren Schou Trogstad leder studiene ved FHI, som undersøker hvordan koronavaksinen kan påvirke menstruasjonen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Trogstad fastholder at bivirkningen er forbigående for de fleste.

– For de fleste er dette forbigående plager, men så vet vi at det ikke gjelder for alle. Det er også kvinner som opplever lenger varighet av menstruasjonsforstyrrelsene, sier legen.

– Kvinner forteller til TV 2 at de har opplevd blødninger over lengre tid. Noen har blødd i mer enn et år. Hva tenker du om at noen har det sånn så lenge?

– Det er veldig belastende for dem det gjelder, det er ikke vanskelig å forstå, sier Trogstad.

«Mistet ni måneder av livet»

Uregelmessige blødninger, smerter, og kraftigere blødninger som varer lengre enn normalt.

Det er blant opplevelsene de 149 kvinnene forteller at de har hatt, og mange fortsatt har, i TV 2s kartlegging denne høsten.

90 av kvinnene forteller at de kontaktet lege på grunn av menstruasjonsforstyrrelsene.

KRAFTIG: I TV 2s kartlegging forteller 70 kvinner at de opplevde menstruasjonsforstyrrelsene som kraftige plager, mens 60 beskriver dem som moderate. Bare 19 opplevde plagene som milde. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I tillegg til fysiske plager, beskriver mange at menstruasjonsforstyrrelsene har hatt negative konsekvenser for deres psykiske helse og sosiale liv.

Da jeg blødde i så mange måneder, fikk jeg så lave jernnivåer at jeg ikke hadde energi til noe. Jeg mistet nesten ni måneder av livet mitt Kvinne i 30-årene fra Oslo.

Over halvparten av kvinnene som deltok i kartleggingen opplevde at bivirkningene gikk utover fritiden deres.

18 kvinner måtte ta egenmelding, mens 10 ble sykmeldt av lege.

Jeg hadde ofte intense kramper, vondt i ryggen, veldig emosjonell, og følte meg mye dårligere generelt, enn hva jeg gjorde før Kvinne i 20-årene fra Viken.

Camilla kjenner seg igjen i dette, og sier det tar på psyken å være hormonell og i dårlig form over lang tid.

– Det har vært veldig til hinder, siden jeg har vært mye sliten og nedfor. Jeg har også måttet si nei til sosiale sammenkomster fordi jeg ikke har orket å stå opp av sengen, sier hun.

MÅ PLANLEGGE: Camilla vet aldri når hun begynner å blø. Derfor går hun ikke ut døren uten å ha pakket med seg bind og tamponger. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Rammer mange kvinner

Statens legemiddelverk opplyser til TV 2 at de har mottatt totalt 13.000 meldinger fra norske kvinner om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen.

5000 av disse omhandler kraftige menstruasjonsblødninger, og 800 er klassifisert som alvorlige.

– Meldingene blir klassifisert som alvorlig dersom det resulterer i varig nedsatt funksjonsevne, at pasienten blir innlagt på sykehus eller får forlenget sykehusopphold, sier overlege Ingrid Aas ved Legemiddelverket.

BIVIRKNING: At norske kvinner har vært flinke til å melde inn kraftige menstruasjonsblødninger etter vaksinen, har bidratt til at bivirkningen er oppført i prakningsvedlegget til koronavaksinene, sier Ingrid Aass. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Dersom kvinner opplever alvorlige eller vedvarende menstruasjonsforstyrrelser, mener FHI det er viktig å oppsøke lege.

– Det er viktig at de tar kontakt med legen sin for å utelukke at det ikke er andre sykdommer som ligger bak, sier Lill-Iren Schou Trogstad.

Hun ønsker også å berolige kvinner som opplever bivirkningene, og sier at de per nå ikke sitter på kunnskap om at bivirkningen er farlig.

– Vi sitter ikke på kunnskap om at dette påvirker evnen til å få barn eller at det gir alvorlige konsekvenser på lang sikt. Det har vi ikke noe data som viser, og vi har heller ikke noen grunn til å tro det, sier Trogstad.

– Men det er vel heller ikke noe data som viser det motsatte?

– Nei, det er dette vi vet så langt. Vi har vaksinert mot korona i snart to år, og det er ikke veldig lang oppfølgingstid, så derfor er det viktig at vi fortsetter å følge opp dette fremover, sier hun.

FORANDRINGER: Lill-Iren Schou Trogstad og FHI benytter seg av store befolkningsundersøkelser for å tilegne seg mer kunnskap om kvinners menstruasjon etter vaksinen. Foto: Nico Sollie / TV 2

Ble anbefalt å droppe vaksinedose

Når Camilla Røisgård ser tilbake på året som har gått, mener hun at det er usikkerheten som har slitt mest på henne.

– Det å aldri vite når jeg får menstruasjon, eller hvor ille det blir, har vært det verste. Jeg kan ikke planlegge, og bekymrer meg mye over hvorfor det er sånn, sier hun.

BLØR GJENNOM: Camilla må skifte bind mye oftere enn før vaksinen for å unngå å blø gjennom til klærne. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hun har tatt to doser koronavaksine. Da regjeringen åpnet for at friske voksne kunne ta en tredje dose, anbefalte fastlegen hennes at hun ikke skulle ta denne.

– Jeg var veldig bekymret for at det skulle gjøre ting verre, så jeg bestemte meg for å stole på legen min og gjøre som han mente var best, sier hun.

Hun er veldig opptatt av at hennes valg ikke skal farge andres.

– Jeg stoler på helsemyndighetene, og oppfordrer ikke noen andre til å droppe vaksinen. Akkurat for meg ble det riktig beslutning ettersom jeg har bivirkninger og heller ikke er i en risikogruppe, sier hun.

26-åringen sitter fortsatt med mange ubesvarte spørsmål om hvorfor kroppen hennes oppfører seg annerledes enn før.

UFORANDRET: Bivirkningene har gjort at Camilla ikke ønsker å ta flere koronavaksiner. Det har ikke forandret synet hennes på fremtidige vaksiner hun eventuelt må ta. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Nå har jeg levd med uregelmessigheter i litt over ett år. Jeg håper de forsker mer på hva som forårsaker det, og at de finner en medisin eller behandling som kan hjelpe.

– Hva er det beste som kan skje deg fremover?

– At det normaliserer seg, og at jeg får kontroll over egen helse igjen.