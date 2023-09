California har fått nok

Sammen med California-guvernør Gavin Newson kunngjorde delstatens justisminister Rob Bonta lørdag at de saksøker fem av verdens største oljeselskaper.

Det er selskapene Exxon Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips og BP samt bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute (API) som nå saksøkes av delstaten.

California mener at disse seks aktørene med viten og vilje har deltatt i en flere tiår lang kampanje for å mislede offentligheten om klimaendringer.

De saksøkes også for å ha forårsaket klimarelaterte ødeleggelser som har rammet hele delstaten, kommer det frem i en pressemelding fra justisministerens kontor.

– Nok er nok

Ifølge søksmålet har de seks aktørene siden 1950-tallet vært klar over at bruken av fossilt brensel ville skape global oppvarming og endre klimaet vårt, men at de til tross for denne kunnskapen, benektet eller bagatelliserte klimaendringer i offentlige uttalelser og markedsføring.

– Olje- og gasselskaper har i det private kjent til sannheten i flere tiår – at bruken av fossile brensler leder til klimaendringer – men de har matet oss med løyner og usannheter for å øke sine rekordoverskudd, på bekostning av miljøet vårt. Nok er nok, sier justisminister Rob Bonta i pressemeldingen.



Ifølge søksmålet har California brukt titalls milliarder dollar for å tilpasse seg klimaendringene og håndtere skadene som klimaendringene så langt har skapt.

Videre heter det at delstaten vil måtte bruke flere ganger dette beløpet til samme formål i årene som kommer.

FLOM: Flere biler kjører over en oversvømt vei i Palm Desert i California i august 2023 etter den tropiske stormen «Hillary». Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

– Løyet i mer enn 50 år

Justisministeren sier at California nå blir det største geografiske området og den største økonomien som så langt har tatt disse gigantselskapene til retten.

– Fra ekstrem hete til tørke og vannmangel, klimakrisen de har forårsaket er ubestridelig. Det er på tide at de betaler for å redusere skadene de har forårsaket.

Han lovet samtidig at delstaten nå vil kjempe utrettelig på vegne av sine innbyggere mot selskapene.

– I mer enn 50 år har «big oil» løyet til oss ved å dekke over hvor farlige de fossile brenslene de produserer, er for planeten vår, sier California-guvernør Gavin Newsom.

GUVERNØR: Gavin Newsom i den amerikanske delstaten California. Foto: AP Photo/Rich Pedroncelli

Søksmålet er det siste i en lang rekke som amerikanske byer, fylker og delstater har anlagt mot oljeselskaper på grunn av effektene av fossilt drivstoff på klimaet og på grunn av kampanjer i mange år for å villede folk om risikoen.

Reagerte for sent

California krever at det opprettes et fond som skal betale for skader som skyldes framtidige klimakatastrofer i delstaten, som rammes hardt av skogbranner, oversvømmelser og andre værfenomener knyttet til klimaendringer.

Videre heter det at oljebransjens desinformasjon har ført til at det ble reagert altfor sent på klimaendringene, noe som har ført til enorme skader og utgifter for folk, eiendom og naturressursene, som fortsetter den dag i dag.

Oljenæringen har siden 2017 forsøkt å unngå at slike saker fremmes, men disse forsøkene fikk et skudd for baugen da høyesterett i mai avviste å vurdere anker i to saker. Det innebærer at sakene kan gå sin gang.

Søksmålet er basert på vellykkede rettslige kampanjer opp gjennom årene mot tobakksindustrien og i senere år mot legemiddelindustrien på grunn av utbredelsen av opioider.