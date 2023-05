Bygget er overtent: – Hundrevis av dyr inne

Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til et overtent sauefjøs i Vågå i Innlandet, som inneholdt rundt 200 dyr.

Innsatsleder for alle brannvesen-avdelingene i Otterdalen, Atle Festervoll, sier at det dreier seg om en større brann og at det pågår et større slukkingsarbeid for å sikre området.

OVERTENT: Sauefjøset sto allerede i full fyr og ble beskrevet som overtent da brannvesenet fikk meldingen. Foto: TV 2-tipser

– Det holder på å brenne ned alt sammen og fjøset var overtent i det vi fikk varslet, sier Festervoll til TV 2, og legger til at området rundt fremstår meget tørt.

Det skal ikke være noen spredningsfare til mark eller andre bygninger, og det var ingen personer inne fjøsen, ifølge politi og brannvesen.

Brannvesenet var framme på stedet like etter klokken 12, bekrefter 110-sentralen i Innlandet til TV 2.



Rundt klokken 12.30 er det ikke rapportert om store flammer på området, men veldig mye røyk i området.

– Vi må etterslukke slik at vi er sikre på at det er trygt og får sikret brannen, sier han.

Foto: Fredrik Ulen / TV 2 Les mer Foto: Tipser / NTB Les mer

Politiet melder om at flere hundre dyr skal ha vært inne i fjøsen, både sauer og lam.

Oppdragsleder i Innlandet politidistrikt, Andreas Ulshagen Jorde, sier til TV 2 klokken 12.45 at det skal være kontroll på brannen, men at det gjenstår arbeid med etterslukkingen.

– Fjøset er helt nedbrent, og det har brent inne ganske mange sauer. Det totale antallet har vi ikke oversikt over enda. En del dyr har blitt reddet ut, sier Ulshagen Jorde.