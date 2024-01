Bygder isolert etter snøras – setter krisestab

ISOLERT: Stengte veier fører til at innbyggere i blant annet Hellandsbygda i Ryfylke er isolerte. Foto: Statens vegvesen

Hensyn til liv og helse gjør at minst fire kommuner har satt kriseledelse.

Ullensvang kommune har mandag ettermiddag satt kriseberedskap som følge av at flere veier er stengt på grunn av skred eller fare for skred.



– Vi er nesten helt isolert, sier ordfører Roald Aga Haug (Ap).

Det er satt inn beredskapsferger for nødetatene, og lokalsykehuset i Ullensvang har plassert ambulanser på strategiske steder. Likevel er det strekninger de har vanskelig for å nå på grunn av værforholdene og stengte veier.

– Vi ber folk om å holde seg rolig og ikke bruke våre veier med mindre det er strengt nødvendig, sier ordføreren.

– Vi følger med og fokuserer på liv og helse. Vi har båter på fjorden som transporterer folk som trenger transport, og har beredskap hvis det skulle oppstå alvorlige situasjoner, sier Aga Haug.

Disse kommunene har per klokken 14.00 mandag satt krisestab som følge av værforholdene:



Lothepus: – Sånn er det å bo her

Ullensvang-ordføreren sier de ber innbyggere om å holde seg i ro og ikke bruke veiene med mindre det er nødvendig.

Det mener odding og TV-personlighet Leif Einar Lothe, kjent som Lothepus, er fornuftig. Mandag har det gått ras rett ved huset hans.

– Det er egentlig ganske normalt, men det er jo ikke normalt at de sperrer alle veiene inn hit. Jeg tror det er veldig fornuftig av kommunen, så de slipper å spille russisk rulett med livet til de som kjører bil i dag, sier Lothe.

Egentlig skulle han ha vært en tur til Bergen mandag, men dit kommer han seg ikke nå.

– Vi får bare holde roen og fyre i ovnen. Det er ikke stort annet å gjøre, sier han.

Vestlandsbygder isolert

En rekke husstander er også isolerte etter snøras på fylkesvei 520 i Sauda i Rogaland.



Veien ventes å være stengt til tidligst tirsdag. Samme vei er vinterstengt lenger øst mot Røldal. Det bor om lag 60 personer i den nå isolerte Hellandsbygda.

Varaordfører Paul Løyning (H) sier til TV 2 at Sauda kommune har satt krisestab med tanke på situasjonen.

– Det er ustabile forhold i fjellene og nede i Sauda er det speilglatt. Vi har kartlagt situasjonen i Hellandsbygda og har planer for hvordan vi skal løse det dersom det oppstår et akutt situasjon, sier Løyning.

Han sier at kommunen ved nødssituasjoner vil benytte hjullastere og forsøke å brøyte seg gjennom snømengdene for å ivareta liv og helse.

Helikopterberedskap

Suldal kommune har satt krisestab etter at tettstedet Nesflaten også er isolert etter et snøskred over riksvei 13, skriver Stavanger Aftenblad.



Videre melder også Vaksdal kommune at det er satt krisestab, da flere ansatte har utfordringer med å komme seg til jobb grunnet veisperringer.

– I tilfelle akutte situasjoner vil helikopter bli brukt til å nå frem til områder der veiene er stengt, skriver Vaksdal kommune.