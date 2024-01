Bussleder ut mot Ruter: – Nødt til å svelge noen kameler

Busstrøbbelet i Oslo fortsetter onsdag morgen. I morgenrushet og utover formiddagen har Ruter innstilt rundt 200 avganger, opplyser reiseselskapet til TV 2.

Nok en gang er det kulda som skaper krøll for Ruter. Klokken 08.00 er det minus åtte grader i hovedstaden.

– Det har vært veldig mye kaldere i natt. De aller fleste bussene våre er ute og kjører i trafikken, men det er noen som fremdeles ikke er fulladet, og som derfor står i garasjen for å lade. sier pressevakt Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til TV 2.

Mye innstillinger

Bussjåfør og leder for bussklubben i Oslo Sporveiers Arbeidsforening, Marit Sauge var allerede forrige uke bekymret for hvordan det ville gå med bussene i det kalde været.

– Jeg har måttet innstille en tur hver vakt, sier hun til TV 2 onsdag morgen.

Mens kulda spiser opp batteriet til elbussene, har bussjåførene ruter å fullføre. Sauge forteller at hun har skrudd ned varmen flere ganger for å klare å fullføre en rute før batteriet sier stopp.

HVER VAKT: Marit Sauge forteller at hu har innstilt en tur hver vakt siden kulda inntraff. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Etter flere dager med ekstrem kulde savner hun at Ruter tar ansvar.

– De er nødt til å svelge noen kameler og innrømme at dette ikke fungerer.

Men den øverste ansvaret ligger hos kommunen og samferdselsbyrådet, mener Sauge. Tirsdag ble Oslo byråd kalt inn på teppet etter busskaoset. Da sa samferdselsbyråd Marit Vea (V) at det var hennes ansvar, ifølge NRK.

Sauge mener det er synd at bussdriften i Oslo går på anbud. Før 2000-tallet kjørte Oslo kommune nesten alle busser selv.

– Lærer dag for dag

Lave temperaturer gjør at kapasiteten på batterier innskrenkes – både for el-kjøretøy, og for eksempel for mobiltelefoner.

– Norge og Oslo er jo et kaldt land og en kald by. Tenkte dere ikke over det da dere bestilte disse bussene?

– Jo da, og vi har gjort oss mange erfaringer helt siden 2017, da vi begynte å elektrifisere flåten. Vi gjort dette stegvis, svarer Myhren-Haugen i Ruter, før hun fortsetter.

– Det er allikevel sånn at rekkevidden reduseres i sprengkulden, og det tar lenger tid å lade opp batteriene. Dette er noe vi lærer dag for dag.

Hun forteller at Ruter nå legger om skiftplaner og ladeopplegg.

– Er dere fornøyde med bussene dere har kjøpt?

– Det må vi nesten komme tilbake til. Vi skal evaluere dette her etter at vi har kommet oss gjennom denne litt utfordrende perioden, sier hun.

13.000 avganger

Myhren-Haugen i Ruter understreker at det ikke er slik at bussene ikke tåler å kjøre i noen minusgrader, og viser til at operatøren til tross for noen hundre innstilte avganger har rundt 13.000 avganger i døgnet.

– De aller fleste av disse går, men det er vi har allikevel utfordringer. Det er ikke godt nok, og det må vi se på, sier hun.



Hun oppfordrer samtidig reisende til å sjekke reiseinformasjon i Ruter-appen eller på ruter.no før man skal reise.

– Da slipper man å vente i kulda på en buss som ikke kommer, sier hun.

Elbussene i hovedstaden har hatt problemer den siste tiden på grunn av kulden.

Senest tirsdag morgen ble rundt 200 bussavganger i Oslo innstilt fordi det var problemer med å lade bussene i kulden.

Også flere lokaltogavganger på Østlandet ble da berørt.