Budsjettavtale mellom SV, Ap og Sp

Saken oppdateres.

– Vi er kommet til enighet som sikrer flertall for vårt første hellagde budsjett. Det er et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling, og det gjenspeilte seg i prioriteringene, sier statsminister Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Partiene er enige om å øke minstepensjonen, bostøtten og støtten til matstasjonene.

– Vi la vekt på å omfordele, hegne om velferdsstaten og komme de til unnsetning som var i en ekstra vanskelig tid med økende priser og renter, fortsetter Støre og legger til:

– Dette er et stramt budsjett. Vi har ikke økt oljepengebruken i dette budsjettet.

Støre opplyser at regjeringen i første halvår også vil legge frem et nytt og betydelig økonomisk bidrag til Ukraina.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at regjeringen innfører, fra dags dato, at det ikke lenger er mulig for rike personer å flytte ut av landet for å unngå skatt.

Han legger også frem at partiene er enige om å fortsette strømstøtten med rundt 50 milliarder kroner for neste år. Videre vil drivstoffavgiften reduseres med nesten 1,5 milliarder kroner i dette budsjettet.

I en pressemelding skriver SV at dette inngår i enigheten: