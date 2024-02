– Brukte puben som tilfluktssted

VOLDSHENDELSE: Det er på denne puben i Åndalsnes at soldatene ifølge politiet har vært involvert i en voldshendelse. Foto: SKjermbilde / Google Maps

Politiet i Møre og Romsdal har pågrepet fire belgiske soldater etter en voldshendelse i Åndalsnes sentrum natt til søndag.

En person er sent til Molde sykehus etter hendelsen. Politiet har gjort et kort avhør av vedkommende, som er hjemmehørende i Åndalsnes.

– Det er mulig det er flere fornærmede i saken, skriver politiet på X.

Eskalerte ved stengetid

Voldshendelsen har skjedd på Nabo'n pub i Åndalsnes sentrum, får TV 2 opplyst av puben selv.



Barsjef Jovie Neland forteller at det var god stemning på puben hele kvelden, frem til det plutselig eskalerte rundt stengetid.

– Det ble litt knuffing på utsiden her, med rundt 20-30 involverte, sier Neland til TV 2.

Hun sier det var en «god blanding» av soldater og sivile som var involvert.

– Jeg ringte politiet så fort jeg så hva som skjedde, også ble det sendt en patrulje med en gang, sier Neland.

Hun forteller at det roet seg da politiet kom.

Tørket blod i puben

Neland sier det vanligvis er god stemning på puben, og at hun aldri har opplevd noe som dette før.

– Vi taklet situasjonen så godt vi kunne, og fikk ringt de vi måtte ringe, sier hun.

– Vi fikk brukt puben som et lite tilfluktssted for de fornærmede, så de fikk tørket av seg blod og sittet i varmen.

Søndag har Neland vært i vitneavhør hos politiet. Hun sier hun ikke har sett noen form for våpen være involvert.

Neland forteller at de belgiske soldatene har vært innom puben tidligere, uten at det har blitt noe bråk.

Uoversiktlig

Politiet beskriver hendelsen som uoversiktlig, og sier de vil gå ut med mer informasjon senere på dagen.

– Vi har egentlig ikke så mye informasjon enda, sier operasjonsleder Renate Solheim til TV 2.

Politiet ber om at personer som har filmet hendelsen ikke publiserer den på sosiale medier, men kontakter politiet.

Talsperson Hanne Olafsen i Forsvarets operative hovedkvarter sier saken ligger hos norsk politi, som samarbeider med det norske Forsvaret og det belgiske militærpolitiet.

Hun kaller saken alvorlig.

På vinterøvelse

De belgiske soldatene er fallskjermjegere på vintertrening hos Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 (HV-11).

Her trener de på å «overleve og operere» i arktiske forhold.

De 180 soldatene har tilhold på Setnesmoen leir, kjent fra «Kompani Lauritzen», mens de er i Norge.

SETNESMOEN: De belgiske soldatene bor på samme sted som Dag Otto Lauritzens rekrutter. Foto: Arne Rovick / TV 2

Ordfører Yvonne Wold (SV) i Rauma kommune sier kommunen er kjent med at en belgisk avdeling vintertrener i området, men ikke er kjent med hendelsen i natt.

– For kommunen det en trygghet at det er alliert øving i området, samtidig som vi er opptatt av at uønskede hendelser forebygges i den grad det er mulig, sier Wold til TV 2.