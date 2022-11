Bruken av slankemedisin har eksplodert: – Jeg var desperat

For Celina Stamper (27) oppleves medisinen som et mirakel.

I Hollywood går ryktene om at dette er medisinen kjendisene bruker for å oppnå sine urealistiske kropper.

– Jeg var desperat etter noe som fungerte, forteller 27 år gamle Celina Stamper fra Stokke i Vestfold.

Celina sliter med overspising og sukkeravhengighet. I tillegg har hun en BMI på 40,4 og er disponert for diabetes.

27-åringen er langt i fra alene. For over én million nordmenn er overvektige.

Har man en BMI på 40 eller mer, anses det som svært alvorlig fedme. Et problem godt over 100.000 nordmenn sliter med.

Etter å ha prøvd flere dietter opp gjennom årene, og gått fort ned og opp i vekt, gikk Celina fortvilt til legen.

Hadde kanskje hun noe som kunne hjelpe?

SELVBILDE: Vekten til Celina har gått utover selvbildet til 27-åringen i lang tid. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

27-åringen ble først satt på en behandling som heter Mysimba, en reseptbelagt slankepille som kan hjelpe overvektige personer å gå ned i vekt.

Men Celina opplevde en rekke sterke bivirkninger.

Da bestemte legen seg for å gjøre noe utradisjonelt.

– Jeg ble anbefalt å prøve Ozempic.

Medisinen kommer i sprøyteform, og skal settes enten foran på låret, i magen eller i overarmen en gang i uka.

«Off label»

Ozempic er en medisin for personer med diabetes 2, og dermed ikke godkjent til bruk for behandling av overvekt.

Diabetes-pasienter oppdaget imidlertid vektreduksjon som en bivirkning fordi medisinen demper søtsuget. Derfor har medisinen også blitt benyttet for dette formålet.

Fordi den ikke er godkjent, har legen til Celina skrevet den ut «off label», som vil si at hun har et særlig ansvar for oppfølging av pasienten og eventuelle bivirkninger.

27-åringen forteller at hun ikke synes det er problematisk å gå på en behandling som ikke er godkjent for vektreduksjon.

– Jeg hadde jo ikke gjort dette, dersom legen ikke hadde sagt at det var en mulighet.

ETT STIKK I UKA: 27-åringen stikker seg selv med sprøyta én gang i uka. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Celina er takknemlig for at hun har en lege som ser funnene som er gjort.

– Det er også lov å gi, bare at det ikke dekkes av staten. Da gjør man ikke noe feil, mener jeg.

Hun understreker at hun er veldig for at man først og fremst skal sørge for at man får i seg den næringen man trenger, og gjør den treninga som skal til for å få en sunn kropp.

– Det kommer aldri noen medisiner til å erstatte. Men at det finnes noe som kan fjerne et søtsug, det har vært et lite mirakel for å være ærlig.

Eksplosiv økning

Bruken av Ozempic for vektreduksjon har eksplodert verden rundt. Emneknaggen på TikTok har nærmere 290 millioner visninger.

Blant kjendisene i Hollywood snakkes det om at det er denne medisinen som brukes for å oppnå sylslanke og uoppnåelige kropper.

HUNDREVIS AV MILLIONER: Videoer med emneknaggen Ozempic har nesten 290 millioner visninger på TikTok. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I Norge har salget tre-firedoblet seg siden i fjor, ifølge Legemiddelverket.

– Det var i snitt over 50.000 solgte pakninger per måned siste halvår, sier overlege i Legemiddelverket Ingrid Aas til TV 2.

De fleste som bruker legemiddelet får det på blå resept, og dermed for behandling av diabetes 2.

Men over 20 prosent av salget er på hvit resept, som vil si at pasienten betaler for behandlingen selv.

– Det er rimelig å tro at dette er pasienter som får legemiddelet foreskrevet som slankemedisin.

Antall solgte pakninger på hvit resept har økt fra litt over 2000 til 15.000 i måneden i perioden april 2021 til oktober 2022. Det tilsvarer en økning på 650 prosent.

Grafikk: Torleif Hamre / TV 2

Den eksplosive økningen i bruken av Ozempic har ført til stor mangelvare av produktet. Ikke bare i Norge, men også i andre deler av verden.

Legemiddelverket understreker at de imidlertid ikke er bekymret for at mangelen går utover pasientene som trenger det for behandling av diabetes, da det finnes andre alternativer for disse pasientgruppene.

Hjemmet i huset sitt i Stokke i Vestfold tar Celina Stamper frem kameraet. Ukens dose med Ozempic skal injiseres, og de over 10.000 følgerne hennes på TikTok skal få være med på prosessen.

Celina deler åpent om både oppturene og nedturene hun har hatt siden behandlingen ble satt i gang i juli.

– Det har vært en berg- og dalbane. Jeg har hatt mye bivirkninger som kvalme, skjelvinger, dårlig matlyst og vektreduksjon. De to siste vil man jo ha, men da må man regne med at også andre bivirkninger kommer, sier hun.

27-åringen forteller at den største utfordringen har vært at hun føler seg utmattet.

– Jeg har ikke fått det overskuddet som jeg så for meg. Hvis man går ned i vekt, så tenkte jeg at jeg ville få mer energi til å trene og prøve spise sunt. Men når man er utmattet og kvalm, så jobber man litt mot seg selv, sier hun.

Ingen «quick fix»

På TikTok er Celina opptatt av å være ærlig med følgerne sine.

– Dette er ingen «quick fix».

– Derfor er jeg påpasselig med å være transparent med følgerne mine. Hvis folk spør meg om råd, forteller jeg om mine erfaringer. Men først og fremst sier jeg at de bør kontakte lege.

27-åringen mener det er viktig å vise de negative sidene ved behandlingen. For hun legger ikke skjul på at det er en stor del av det.

– Det positive er at jeg går ned en halv kilo i uka. Men det krever mer enn det gir.

UTFORDRENDE: Celina erkjenner at det er utfordrende å opprettholde et sunt kosthold. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

At bruken av Ozempic har blitt et slags fenomen i sosiale medier, mener Celina kan være litt skummelt.

– Jeg så at det spekuleres i om Kardashian-familien tar Ozempic. Men det trenger de jo ikke akkurat. Jeg er kategorisert med svært alvorlig fedme, og tar det fordi jeg trenger det. Derfor er det viktig at jeg viser nedturene jeg har hatt, ikke bare at jeg tok en sprøyte og gikk ned flere kilo.

Har du et tips? Hei! Vi jobber med helsestoff i TV 2. Har du tips til en sak vi bør sjekke ut? Ta kontakt med oss på helse@tv2.no

Overlege bekymret

Jøran Hjelmesæth er seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Han ser med bekymring på utviklingen.

– Dette er en diabetesmedisin, som har vektreduksjon som en bivirkning. Undersøkelser tyder på at det kan ha fem prosent vektreduserende effekt. Men det er ikke gjort kliniske studier, så leger anbefales slett ikke å skrive det ut som behandling for overvekt, sier han til TV 2.

Han understreker at det ikke er ulovlig for leger å skrive det ut «off label», men mener det likevel er problematisk.

– Det vi er redd for er bivirkninger. Selv om de er sjeldne, så oppstår de. Hvis de oppstår, er det en katastrofe for dem det gjelder. Da er det den legen som har skrevet det ut som har ansvaret.

KRITISK: Leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Jøran Hjelmesæth, er kritisk til bruken av diabetesmedisin til behandling mot overvekt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Kan det være en mirakelkur?

– Nei, tvert imot. Fordi en gjennomsnittlig vektreduksjon på fem prosent er ikke noe sammenlignet med de andre medikamentene som er forsket på, og som finnes.

Overlegen mener det er prisen på Ozempic som gjør at mange tyr til nettopp dette medikamentet i stedet for det andre som eksisterer.

Hjelmesæth er imidlertid ikke overrasket over den kraftige økningen.

– Fedme er et kjempeproblem for mange, og over én million nordmenn har fedme med en BMI på 30 eller mer. For mange er det enkelt å gå ned i vekt, men det som er vanskelig er å holde vekten etterpå.

Virkestoffet i Ozempic heter semaglutid, og finnes i flere andre medisiner som er godkjent til bruk for vektreduksjon. At det er utviklet medisiner som kan dempe søtsug, omtales derfor av eksperter som et mirakel.

DYRE DRÅPER: Medisinen koster Celina over 1000 kroner i måneden. – Jeg synes det er greit å betale den prisen. Det gjør at jeg legger inn en fysisk innsats i form av økonomi, og gjør at jeg ser et alvor i det. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Tenker på det hele tiden

For 27 år gamle Celina har behandlingen nesten tatt over hverdagen.

– Jeg tenker på det hele tiden, og blir sliten.

Hun erkjenner at hun er utålmodig rundt vektnedgangen, men er innstilt på å stå løpet ut.

– Jeg kjenner på den følelsen hver dag, og vil jo at det skal gå mye fortere enn det gjør. Noen dager merker jeg søtsug, og da tenker jeg: «Skulle ikke det hjelpe mot nettopp det?».

– Jeg jobber mot meg selv hver eneste dag. Det er en evig kamp mot søtsuget og overspisingen.

Men hun håper at alle bivirkninger og alt arbeidet hun legger ned, skal lønne seg til slutt.

DRØMMEN: Celina håper sprøyten skal bidra til at hun oppnår drømmen om å gå ned 50 kilo. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Jeg har et mål om å gå ned til sammen 50 kilo. Det er ganske mye, men det er fordi det tar på å ha en tung kropp. Jeg ønsker også ta en brystreduksjon, og da må man være normalvektig. Det er min største motivasjon.