Brudd mellom Per Sandberg og Bahareh Letnes

– Vi ønsker å meddele at forholdet mellom oss er over. Vi har kommet dithen at våre fremtidige veivalg er ulike. Bruddet er udramatisk, og vi gir ikke kommenterer utover denne meddelelsen, skriver Per Sandberg i en uttalelse til TV 2.

Bahareh Letnes har lagt ut samme melding på sin lukkede Instagram-profil.

Omstridt ferietur

Den tidligere Frp-profilen og Letnes bekreftet at de var blitt et par i 2018.

Det skapte en mediestorm uten like, og kort tid etter trakk Sandberg seg fra jobben som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet.

Bakteppet var avsløringer om at Sandberg mot PSTs råd hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen.

Han tok også med telefonen på en jobbreise til Kina.

Sandberg mente avgangen ikke skyldes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes.

Drifter hotell

De siste årene har Sandberg og Letnes driftet Grand Hotel i Halden. Det er noe som har blitt dokumentert i TV 2-serien «Per og Baharehs Grand Hotel».

I et intervju med TV 2 i forbindelse med premieren sa paret at det å jobbe sammen har påvirket forholdet.

– Vi har bodd sammen så å si 24/7 i fem år, og jobbet sammen i tre. Jeg vil si at vi startet hotelldriften som 80 prosent kjærester, og 20 prosent businesspartnere. Så avslutter vi med 80 prosent businesspartnere, og 20 prosent som kjærester. Det tror jeg folk vil se i løpet av serien, sa Sandberg.

– Så det har gått ut over romansen?

– Uten tvil. Det jobbes hele tiden. Noen krever også litt mer søvn enn andre, og blir litt mer grinete, svarte Sandberg da.

Usikker på fremtiden

Under premieren av TV-programmet sa Bahareh Letnes til TV 2 at de var uenige hvorvidt hotelleventyret skulle fortsette eller ikke.

– Per og jeg forhandler nå om vi skal fortsette å drive hotellet. Jeg har sagt ja, men Per er usikker. Så jeg vet ikke helt hva som skjer, kanskje ender jeg opp med å drive det alene, og Per jobber litt, sa Letnes.

Den tidligere Frp-profilen ønsker søndag kveld ikke å kommentere hva som nå skjer med den videre driften av hotellet i Halden.