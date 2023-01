Brødrene Solberg om dødsfallene: – Forferdelig

Rallybrødrene fra Spydeberg sier at hele bygda er sterkt preget av tragedien, der to 16 år gamle tvillingsøstre ble funnet døde i helgen.

PREGET: Brødrene Henning og Petter Solberg reagerte med sjokk over nyheten om tvillingsøstrene som ble funnet døde på en privat adresse i Spydeberg natt til søndag. Foto: NTB

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) fra Indre Østfold ble funnet døde på en privat adresse i Spydeberg natt til søndag.

Hendelsen preger bygda og de rundt 6000 innbyggerne sterkt.

– Kjempetrist

To som er nært knyttet til Spydeberg, er rallybrødrene Henning (50) og Petter Solberg (48). De har selv har vokst opp i bygda, og storebror Henning bor der fremdeles.

– Dette er bare kjempetrist. Mine tanker går til familien, sier Henning Solberg til God kveld Norge mandag.

Solberg understreker at han ikke kjente de avdøde, men at hele bygda naturlig nok er rystet.

– Dette er noe alle prater om i bygda. Så dette er en tragedie, sier han.

Lillebror Petter Solberg mottar nyheten fra Sverige, der han i dag er bosatt med familien.

– Dette er forferdelig. De må få mer kontroll i bygda, sier han.

På spørsmål om hvorvidt han vil utdype hva han legger i dette, svarer han kort:

– Jeg tror det holder.

– To flotte jenter

Jentene ble funnet livløse hjemme hos en mann i 20-årene. Mannen er nå siktet for uaktsomt drap, og fremstilles for varetektsfengsling mandag. Politiet mistenker at søstrene døde som følge av en overdose narkotika.

Tvillingene som døde hadde tiltak gjennom barnevernet.

Søndag kveld ble navnene deres frigitt, og mandag gikk familien ut med bilde via TV 2.

– Foreldrene vil vise at Mina og Mille var to flotte jenter som ikke fortjente en slik skjebne , sier Inger Marie Støen, som er bistandsadvokat for de avdøde jentenes foreldre.