Brannvesenet ringes ned etter styrtregn

Øst 110-sentral har mottatt mange henvendelser om lekkasje på grunn av det kraftige regnværet på østlandet Fredag.

– Brannvesenet er i aksjon, og må jobbe ut fra en prioriteringsrekkefølge, skriver Øst 110-sentral på X/Twitter.

– Vi gjør det vi kan for å redde verdier, suge opp vann og drive restverdiredning, sier pressekontakt Espen Stabell i Øst 110-sentral til NTB

VANN: Flere steder i Østfold fikk man problemer med vannmassene fredag. Foto: Glenn Thomas Nilsen / TV2-tipser

På spørsmål om hvem som blir prioritert først, svarer Stabel et det kommer an på hva slags verdier de har på eiendommene sine.

– Prioriteringene blir gjort ut ifra hva slags type boareal det er snakk om og om de har kjellere eller ikke. Hvis det er dyr elektronikk der for eksempel, så prioriterer vi det foran en kjeller med en gammel sofa, hvis du skjønner, sier Stabell

Oversvømt parkeringshus

Vaktleder i Øst 110-sentral, Espen Stabell, opplyser kl. 20.50 at det verste uværet har passert.

– Det har roet seg betraktelig de siste timene, så nå har vi bare fire pågående oppdrag igjen. Det er i hovedsak snakk om kjellere som har fått vannlekkasjer i forbindelse med all nedbøren, sier han til TV 2.

PARKERINGSPLASS: Denne parkeringsplassen i Mysen var nokså oversvømt fredag ettermiddag. Foto: Glenn Thomas Nilsen / TV2-tipser

Et av oppdragene gikk blant annet ut på at et parkeringshus i Mysen ble oversvømt, men dette har nå blitt tappet for vann, opplyser Stabell.

Det er oransje farevarsel for styrtregn i store deler av Østfold og Vestfold frem til klokken elleve fredag kveld.

– Ring forsikringsselskapet ditt

Stabell forklarte tidligere på ettermiddagen at de jobber med lekkasjer i hele Østfold-distriktet. Han oppfordret folk i regionen til å gjøre det de kunne for å hindre vannskader.

– Sørg for at drenering fungerer og at takrenner og lignede ikke er tette, sier han.

Han la til at det er enkelte ting brannvesenet ikke kan hjelpe til med.

– Brannvesenet håndterer ikke kloakk, så hvis du opplever at kloakk kommer opp av rør og lignende, må du ringe forsikringsselskapet ditt, sier han.